Какие услуги на время войны стали бесплатными, или оказываются со скидками

Люди с инвалидностью в затруднительном положении – куда обращаться? Волонтеры и многочисленные организации сейчас оказывают большую помощь женщинам с детьми, одиноким и пожилым людям. Это может быть как разовая помощь, так и на регулярной основе. Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью тоже не остался в стороне. ПОДРОБНЕЕ

Одесситы собирают средства на бронежилеты для защитников Украины Одесская благотворительная организация «ЛюдиИкс», которая во время войны занимается закупками бронежилетов и прочего обмундирования для украинских бойцов, объявляет о срочном сборе средств на амуницию для наших защитников. ПОДРОБНЕЕ