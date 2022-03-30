Новости Одессы и Одесской области

Какие услуги на время войны стали бесплатными, или оказываются со скидками

Какие услуги на время войны стали бесплатными, или оказываются со скидками

Киевский волонтер Юлия Повх составила составлю список компаний, которые помогают украинцам в тяжелое время.

КНИГИ

  • Yakaboo открыло бесплатный доступ к чтению и прослушиванию книг в приложении: https://www.yakaboo.ua/ua/promotions/promo/index/id/5397/
  • Издательство «Фоліо» дает возможность скачать любые электронные книги за 1 грн с промокодом «Book». Деньги пойдут на благотворительность: folio.com.ua
  • “Видавництво Старого лева” – сделали бесплатный доступ к детским электронным книгам. Также на сайте можно купить подарочный сертификат на книги для украинских беженцев: https://starylev.com.ua/…/elektronni-dytyaci-knygy…
  • Издательство «Vivat» сделали электронные книги бесплатными: https://vivat-book.com.ua/elektronni-knigki
  • PocketBook дает возможность загрузить электронные книги на сумму 200 грн бесплатно: https://pocketbook.ua/…/pocketbook-poruch-zavantazhujte…
  • Audible предоставил 6 бесплатных кредитов на аудиокниги подписчикам из Украины
  • Headway – приложение, с 1000+ нон-фикшн книгами и 13 000+ картами, схемами по ним. Бесплатная премиум подписка. Детали: https://tech.24tv.ua/premium-pidpiska-osvitnomu-dodatku…

TV И МУЗЫКА

  • MEGOGO — 34 украинские канала, некоторые фильмы, мультики можно смотреть бесплатно при регистрации или авторизации с украинским номером телефона.
  • Deezer – приложение для прослушивания музыки для Украины сделали бесплатный премиум, пока сроком на месяц.
  • Vodafone TV, Sweet TV, Kyivstar TV открыли бесплатный доступ к нескольким популярным украинским телеканалам и детскому, образовательному контенту. Это не значит, что сервисы полностью бесплатны!

VPN

  • Сlear VPN от MacPaw доступен бесплатно по промокоду SAVEUKRAINE (вводите промокод на странице лк, не на странице покупки)
  • HotspotShield бесплатная версия на месяц
  • F-Secure vpn: бесплатно до сентября, без ограничений трафика
  • Free VPN бесплатно и без рекламы
  • Windscribe по промокоду PEACE дает 30 Гб трафика
  • Vpnunlimited — год бесплатно
  • Hotspot shield vpn – бесплатная премиум версия
  • TunnelBear дает 100 ГБ

ОБУЧЕНИЕ

Иностранные языки, разные:

  • Busuu дарит 3 месяца премиум для изучения языка (12 иностранных языков доступно): https://www.busuu.com/ru/c/ukraina-navchaisya-bezkoshtovno
  • LingQ открывает премиум-аккаунт для украинцев (24 языка доступно). Для активации напишите в поддержку
  • Drops – премиум на год для украинцев бесплатно. После регистрации в течение 48 часов приходит специальный промокод, при его отсутствии – напишите в поддержку. Детали: https://languagedrops.com/ukraine
  • Убрали комиссии с украинцев учеников и репетиторов. Запустили программу поддержки украинцев в изучении иностранных языков – заполните форму и выберите языки, которые хотите изучать и желаемое время. Получите емейл с доступными часами: https://preply.com/…/preply-language-assistance-program/
  • Ling App – сделали приложение бесплатным для украинцев
  • uTalk — бесплатный доступ к изучению слов по ссылке: https://www.store.utalk.com/ukrainianchoose
  • Babbel – 3 месяца бесплатно для изучения одного из 24 языков: https://uk.babbel.com/babbeldliaukrainy
  • Mondly – бесплатный доступ ко всем курсам изучения языков, если исходный украинский: https://www.mondly.com/…/mondly-free-ukrainian-refugees/

Английский:

  • ALOHA Language School запустили бесплатный курс английского в группах: https://bit.ly/Welcome-to-ALOHA-ANSE. Нужно зайти в чат-бот, отправить свой номер, пройти тест на уровень английского и получите доступ в личный кабинет.
  • Simple English собирают группы на бесплатное изучение английского онлайн для детей и взрослых: https://www.instagram.com/p/CbHUZVwqxui/

Испанский:

Español en España предлагают бесплатное изучение испанского для беженцев. 43 центра по всей Испании: https://fedele.org/clases-gratuitas-de-espanol-a…/

Немецкий:

Изучение немецкого со скидкой 99,9% от института Гете в Украине. Пока места разобрали, но возможно они ещё будут позже: https://www.goethe.de/ins/ua/uk/m/spr/kur/aka.html

Польский:

Edualy – курс польского с нуля онлайн бесплатно: https://courses.edualy.com/ua/

Другое обучение:

  • Онлайн-школа The Campster сделала все курсы на украинском бесплатными. Есть курс английского, испанского, итальянского, немецкого, французского, основ программирования, копирайтинга, фриланса, интернет-маркетинга: https://www.thecampster.com/ua/
  • Coursera предоставляет бесплатный доступ украинцам ко всем курсам после заявки: https://refugees.coursera.org/
  • CreoStudy запустили курс для тех, кто хочет начать работать на платформе Upwork: https://t.me/upworkfreecourse
  • «Креативна практика» сделали бесплатный доступ к курсам по дизайну: https://dou.ua/forums/topic/37011/
  • Humanitarium, социогуманитарный факультет Projector Institute предлагают бесплатный месячный доступ к 12 видеокурсам об искусстве, украинском дизайне, философии с промокодом «0688-5072»: https://prjctr.com/course?gid=10&type=video
  • Maksym Husar открыл бесплатный доступ на Udemy к курсу по iOS разработке с нуля: https://www.udemy.com/course/ios-start-zero-to-one-swift/…

  • Boosta запустили 4 курса по digital-професиям бесплатно:

— SEO и линкбилдинг

— SMM и таргетинг с нуля

— Fiverr для фрилансеров

— Customer Care: Support &Sales

Регистрация и программа курсов: https://linktr.ee/Boosta.co

ЗДОРОВЬЕ

 

ДРУГОЕ:

  • Flo – приложение женского здоровья с календарем, дарят премиум на 3 года украинкам:
  • https://flo.health/flo-health-inc/news/flo-ukraine-support
  • Prosto – приложение для медитаций, бесплатно при регистрации с украинским номером
  • VOS – приложение, где можно следить за дыханием, отслеживать настроение, получить персональные рекомендации психологов. Премиум подписка бесплатная, ставьте украинский язык приложения – раздел «Сьогодні» – «Підтримка здоров’я України»
  • teplo.app — консультации с психологом в чате бесплатно для украинцев
  • Meditopia – приложение для медитаций, бесплатный доступ украинцам

СВЯЗЬ:

  • Kyivstar – 250 грн на связь в роуминге, которые можно использовать в течение месяца, доступ к домашнему интернету для тех, кто не пополнил счет, связь даже при отсутствии денег на счету (звоните оператору на 466 – предоставят)
  • Vodafone – 1000 минут бесплатно для звонков по Украине, 10 ГБ интернет. Продление тарифа существующего бесплатно.
  • Lifecell – 5 гб и 30 мин бесплатно по Украине, 1 ГБ и 10 минут в роуминге
  • Viber – 60 минут звонков бесплатно через сервис Viber Out.
  • Skype – бесплатные звонки в Украину с любой платформы
  • Airalo – 10$ на украинские аккаунты для покупки eSim (доступно не для всех телефонов, в основном только для последних версий iPhone). Для получения бонуса 10$ на связь напишите им в поддержку, придет письмо-уведомление на емейл и сумма автоматически зачислится. Мне пришло на следующий день
  • В Европе многие операторы делают спец. условия для украинцев: Proximus и Orange (Бельгия), Vodafone (Великобритания), Telecom Italia (Италия), Telefónica (Испания) и Vivacom (Болгария).
  • Например, польские мобильные операторы Plus, T-Mobile, Play, Оrange – предоставляют бесплатные симки украинцам с интернетом (от 10 до 30 ГБ у Оrange) и безлимитом на звонки в Украину. В Чехии оператор О2 дает карточку 100 Гб на месяц+ 100 крон на счету.

ДЛЯ ДЕТОК:

  • МОН составил большой список сервисов для обучения и развлечения детей бесплатно: https://mon.gov.ua/…/distancijni-platformi-dlya…
  • Дополнительно:
  • приложение Da Vinci Kids для развлечения и изучения окружающего мира предоставляет бесплатный доступ
  • Сервис для обучения деток Lingokids (https://lingokids.com) предоставляют бесплатно 3 месяца Premium подписки. Для активации необходимо написать в чат поддержки с десктопа и указать email, на который вы хотите подключить доступ. Проверила – мне подключили.

ФИНАНСЫ:

  • Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram, Skrill не берут оплату за переводы в Украину
  • PayPal заходит на укр. рынок и отменяет комиссии
  • Revolut упрощает открытие карты для украинцев, заказ и доставка физической карты бесплатна (по крайней мере в Польше)
  • Wise отменяет комиссии украинцам за переводы в гривнах

По странам:

Польские банки Alior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas, Credit Agricole, Getin Bank, mBank, Millenium Bank, Pekao SA, PKO Bank Polski, Santander Bank подготовили специальные условия для украинцев: простое открытие карты, отсутствие комиссий. Детали: https://rankomat.pl/dopomoga-bizhencyam-z-ukrajini

  • Чешский банк ČSOB при открытии счета — помощь 2500 крон
  • Испанские банки Santander, Openbank, BBVA открывают счета украинцам без комиссий за открытие, обслуживание и закрытие счета.

БИЗНЕС И РАБОТА:

  • Большой список сервисов для бизнеса по категориям, которые поддержали украинцев: https://bit.ly/help-ua-biz
  • Etsy, еBay, Joom, Wish та Shopify – отменяют комиссии продавцам из Украины
  • Pipedrive – CRM система дает бесплатный доступ на 3 месяца для украинских карт
  • Slack дарит бесплатный премиум на 3 месяца
  • Atlassian JIRA – дают льготы украинским компаниям и бесплатное использование продуктов.
  • Cisco дает укр. компаниям бесплатно на год Cisco Webex и продуктами безопасности DUO + AMP + Umbrella сроком от 6 до 12 мес.
  • Docs – сервис от Kyivstar для замены бумажных документов на электронные, становится бесплатным для украинцев.
  • Miro – международный сервис, основанный россиянами. Полностью ушли с рос. рынка, закрыли офисы, сделали сервис бесплатным для украинцев до августа 2022: https://miro.com/blog/update-from-miro-team

ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ:

  • Adobe подарит 2 или 3 месяца бесплатного использования всех продуктов украинцам, которые уже были подписаны на сервисы компании. Чтобы получить бесплатный доступ, напишите в поддержку компании
  • Figma дает постоянный доступ к платным функциям текущим укр. клиентам, которые обратятся в поддержку
  • readymag.com – сервис дизайна сайтов, дает бесплатную подписку украинцам
  • Epidemic Sound – год бесплатного использования музыки для видеомейкеров.

ДЛЯ ВРАЧЕЙ:

  • UpToDate – бесплатный доступ к рекомендациям, гайдам для врачей всех напралений (раньше был доступ за 300 евро). Регистрация: https://www.better-evidence.org
  • BMJ best practice: https://bestpractice.bmj.com/

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ:

  • Outdooractive – планировщик маршрутов, дает бесплатный доступ
  • CouchSurfing – отменил комиссии и снял ограничения на количество сообщений для украинцев
  • BlaBlaCar – ввели возможность бесплатных поездок, чтобы украинцы могли бронировать перемещения от границы бесплатно

АВИАКОМПАНИИ:

  • WizzAir предоставили 100+ тыс. бесплатных билетов
  • LOT скидку до 30 до 99% на рейсы
  • Finnair предоставляет скидку 95% по промокоду Ukraine95

ЖД транспорт:

АВТОБУСЫ:

  • FlixBus предлагает бесплатные билеты с Перемышля и Жешува для граждан Украины по предварительной заявке: https://galka.if.ua/avtobusnyj-pereviznyk-flixbus…/
  • Во многих странах есть особые условия, бесплатные проездные для украинцев на автобусы, паромы, поезда. Смотрите по своему маршруту следования. Например, в Ирландии бесплатные автобусы и паромная переправа: https://www.russianireland.com/besplatnye-servisy-dlja…/
  • Зарядка электромобилей в Украине бесплатна у компаний Ясно, Тока, ЕкоФактор. В Польше бесплатно у оператора GreenWay
  • Bolt представил в Украине тариф за 1 грн, категория Support для экстренных поездок городом для волонтеров

ЖИЛЬЕ:

  • hospitalitysupport.org – сервис дает возможность бесплатной брони украинцами до 5 ночей в 210 отелях-партнерах во всем мире (включая Marriott, Hilton)
  • Airbnb организовали поиск жилья для украинских беженцев. Детали и куда обращаться за помощью: https://www.airbnb.com/…/eligibility-for-emergency… Также отменили комиссии Airbnb в Украине. Но не для украинцев при броне за границей (уточняла в поддержке).
  • Booking.com сделали отдельный раздел и лейбл «Тариф для украинских беженцев». Украинцы могут забронировать жилье бесплатно или с большими скидками. Доступно в Словакии, Венгрии, Румынии, Польше, Молдове, Чехии, Италии, Германии, Нидерландах и Австрии: https://www.booking.com/dealspage.ru.html

БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ:

ЛОГИСТИКА

  • Новая почта позволяет бесплатно отправить/получить помощь военным или пострадавшим во время войны
  • Укрпочта запустила сервис «Посылка из дома». Можно отправить посылку из Украины в Румынию, Польшу, Словакию, Молдову и Венгрию со скидкой 70%: ly/box-fromhome

ПОИСК РАБОТЫ

САЙТЫ ДЛЯ ПОИСКА РАБОТЫ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ:

КУЛЬТУРА

СМИ

  • The Washington Post, The Wall Street Journal, The Economist сделали бесплатный доступ к статьям для украинцев

ДРУГОЕ

  • TrainingPeaks – приложение для спортсменов с подбором плана тренировок предоставляет бесплатный доступ на год
  • CCcleaner предложили бесплатный пакет для украинских пользователей (показывается после захода в программу через какое-то время)

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить