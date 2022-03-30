Какие услуги на время войны стали бесплатными, или оказываются со скидками

Киевский волонтер Юлия Повх составила составлю список компаний, которые помогают украинцам в тяжелое время.
КНИГИ
- Yakaboo открыло бесплатный доступ к чтению и прослушиванию книг в приложении: https://www.yakaboo.ua/ua/promotions/promo/index/id/5397/
- Издательство «Фоліо» дает возможность скачать любые электронные книги за 1 грн с промокодом «Book». Деньги пойдут на благотворительность: folio.com.ua
- “Видавництво Старого лева” – сделали бесплатный доступ к детским электронным книгам. Также на сайте можно купить подарочный сертификат на книги для украинских беженцев: https://starylev.com.ua/…/elektronni-dytyaci-knygy…
- Издательство «Vivat» сделали электронные книги бесплатными: https://vivat-book.com.ua/elektronni-knigki
- PocketBook дает возможность загрузить электронные книги на сумму 200 грн бесплатно: https://pocketbook.ua/…/pocketbook-poruch-zavantazhujte…
- Audible предоставил 6 бесплатных кредитов на аудиокниги подписчикам из Украины
- Headway – приложение, с 1000+ нон-фикшн книгами и 13 000+ картами, схемами по ним. Бесплатная премиум подписка. Детали: https://tech.24tv.ua/premium-pidpiska-osvitnomu-dodatku…
TV И МУЗЫКА
- MEGOGO — 34 украинские канала, некоторые фильмы, мультики можно смотреть бесплатно при регистрации или авторизации с украинским номером телефона.
- Deezer – приложение для прослушивания музыки для Украины сделали бесплатный премиум, пока сроком на месяц.
- Vodafone TV, Sweet TV, Kyivstar TV открыли бесплатный доступ к нескольким популярным украинским телеканалам и детскому, образовательному контенту. Это не значит, что сервисы полностью бесплатны!
VPN
- Сlear VPN от MacPaw доступен бесплатно по промокоду SAVEUKRAINE (вводите промокод на странице лк, не на странице покупки)
- HotspotShield бесплатная версия на месяц
- F-Secure vpn: бесплатно до сентября, без ограничений трафика
- Free VPN бесплатно и без рекламы
- Windscribe по промокоду PEACE дает 30 Гб трафика
- Vpnunlimited — год бесплатно
- Hotspot shield vpn – бесплатная премиум версия
- TunnelBear дает 100 ГБ
ОБУЧЕНИЕ
Иностранные языки, разные:
- Busuu дарит 3 месяца премиум для изучения языка (12 иностранных языков доступно): https://www.busuu.com/ru/c/ukraina-navchaisya-bezkoshtovno
- LingQ открывает премиум-аккаунт для украинцев (24 языка доступно). Для активации напишите в поддержку
- Drops – премиум на год для украинцев бесплатно. После регистрации в течение 48 часов приходит специальный промокод, при его отсутствии – напишите в поддержку. Детали: https://languagedrops.com/ukraine
- Убрали комиссии с украинцев учеников и репетиторов. Запустили программу поддержки украинцев в изучении иностранных языков – заполните форму и выберите языки, которые хотите изучать и желаемое время. Получите емейл с доступными часами: https://preply.com/…/preply-language-assistance-program/
- Ling App – сделали приложение бесплатным для украинцев
- uTalk — бесплатный доступ к изучению слов по ссылке: https://www.store.utalk.com/ukrainianchoose
- Babbel – 3 месяца бесплатно для изучения одного из 24 языков: https://uk.babbel.com/babbeldliaukrainy
- Mondly – бесплатный доступ ко всем курсам изучения языков, если исходный украинский: https://www.mondly.com/…/mondly-free-ukrainian-refugees/
Английский:
- ALOHA Language School запустили бесплатный курс английского в группах: https://bit.ly/Welcome-to-ALOHA-ANSE. Нужно зайти в чат-бот, отправить свой номер, пройти тест на уровень английского и получите доступ в личный кабинет.
- Simple English собирают группы на бесплатное изучение английского онлайн для детей и взрослых: https://www.instagram.com/p/CbHUZVwqxui/
Испанский:
Español en España предлагают бесплатное изучение испанского для беженцев. 43 центра по всей Испании: https://fedele.org/clases-gratuitas-de-espanol-a…/
Немецкий:
Изучение немецкого со скидкой 99,9% от института Гете в Украине. Пока места разобрали, но возможно они ещё будут позже: https://www.goethe.de/ins/ua/uk/m/spr/kur/aka.html
Польский:
Edualy – курс польского с нуля онлайн бесплатно: https://courses.edualy.com/ua/
Другое обучение:
- Онлайн-школа The Campster сделала все курсы на украинском бесплатными. Есть курс английского, испанского, итальянского, немецкого, французского, основ программирования, копирайтинга, фриланса, интернет-маркетинга: https://www.thecampster.com/ua/
- Coursera предоставляет бесплатный доступ украинцам ко всем курсам после заявки: https://refugees.coursera.org/
- CreoStudy запустили курс для тех, кто хочет начать работать на платформе Upwork: https://t.me/upworkfreecourse
- «Креативна практика» сделали бесплатный доступ к курсам по дизайну: https://dou.ua/forums/topic/37011/
- Humanitarium, социогуманитарный факультет Projector Institute предлагают бесплатный месячный доступ к 12 видеокурсам об искусстве, украинском дизайне, философии с промокодом «0688-5072»: https://prjctr.com/course?gid=10&type=video
- Maksym Husar открыл бесплатный доступ на Udemy к курсу по iOS разработке с нуля: https://www.udemy.com/course/ios-start-zero-to-one-swift/…
-
Boosta запустили 4 курса по digital-професиям бесплатно:
— SEO и линкбилдинг
— SMM и таргетинг с нуля
— Fiverr для фрилансеров
— Customer Care: Support &Sales
Регистрация и программа курсов: https://linktr.ee/Boosta.co
- Групповой онлайн-курс по портретной фотографии от Сергея Сараханова: http://www.sergeisarakhanov.com/onlinecourse/groups
- Курс «Основы проектного менеджмента» от школы Redcamp: https://beyourstories.notion.site/Redcamp…
- Курсы по программированию от ITVDN (C#, TypeScript, SQL, HTML5 и CSS3, Python, Django, JavaScript и т д): https://itvdn.com/ru/news/article/free-for-ukraine
ЗДОРОВЬЕ
- Бесплатные онлайн-консультации врачей:
- еЗдоровье: https://okdoc.me
- pl – польская онлайн-платформа мед. помощи на украинском и английском: https://www.halodoctor.pl/
- Doctor Online: http://doctoronline.care/ru/
- Viveo: https://viveohealth.com/free-online-doctor-consultation…/
- https://likar.support/
- Helsi – недавно добавили онлайн-консультации: https://helsi.me/
- onlayn-likar.com от клиники Dimedic — консультации по телефону и горячая линия на украинском, 7 дней в неделю с 8 до 20 по номеру 42 239 20 50.
- В сети клиник «Синево» в некоторых городах Украины теперь можно сдать жизненно-важные анализы бесплатно. Список городов и анализов:
- https://www.facebook.com/245527075458747/posts/5266553710022700/?d=n
ДРУГОЕ:
- Flo – приложение женского здоровья с календарем, дарят премиум на 3 года украинкам:
- https://flo.health/flo-health-inc/news/flo-ukraine-support
- Prosto – приложение для медитаций, бесплатно при регистрации с украинским номером
- VOS – приложение, где можно следить за дыханием, отслеживать настроение, получить персональные рекомендации психологов. Премиум подписка бесплатная, ставьте украинский язык приложения – раздел «Сьогодні» – «Підтримка здоров’я України»
- teplo.app — консультации с психологом в чате бесплатно для украинцев
- Meditopia – приложение для медитаций, бесплатный доступ украинцам
СВЯЗЬ:
- Kyivstar – 250 грн на связь в роуминге, которые можно использовать в течение месяца, доступ к домашнему интернету для тех, кто не пополнил счет, связь даже при отсутствии денег на счету (звоните оператору на 466 – предоставят)
- Vodafone – 1000 минут бесплатно для звонков по Украине, 10 ГБ интернет. Продление тарифа существующего бесплатно.
- Lifecell – 5 гб и 30 мин бесплатно по Украине, 1 ГБ и 10 минут в роуминге
- Viber – 60 минут звонков бесплатно через сервис Viber Out.
- Skype – бесплатные звонки в Украину с любой платформы
- Airalo – 10$ на украинские аккаунты для покупки eSim (доступно не для всех телефонов, в основном только для последних версий iPhone). Для получения бонуса 10$ на связь напишите им в поддержку, придет письмо-уведомление на емейл и сумма автоматически зачислится. Мне пришло на следующий день
- В Европе многие операторы делают спец. условия для украинцев: Proximus и Orange (Бельгия), Vodafone (Великобритания), Telecom Italia (Италия), Telefónica (Испания) и Vivacom (Болгария).
- Например, польские мобильные операторы Plus, T-Mobile, Play, Оrange – предоставляют бесплатные симки украинцам с интернетом (от 10 до 30 ГБ у Оrange) и безлимитом на звонки в Украину. В Чехии оператор О2 дает карточку 100 Гб на месяц+ 100 крон на счету.
ДЛЯ ДЕТОК:
- МОН составил большой список сервисов для обучения и развлечения детей бесплатно: https://mon.gov.ua/…/distancijni-platformi-dlya…
- Дополнительно:
- приложение Da Vinci Kids для развлечения и изучения окружающего мира предоставляет бесплатный доступ
- Сервис для обучения деток Lingokids (https://lingokids.com) предоставляют бесплатно 3 месяца Premium подписки. Для активации необходимо написать в чат поддержки с десктопа и указать email, на который вы хотите подключить доступ. Проверила – мне подключили.
ФИНАНСЫ:
- Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram, Skrill не берут оплату за переводы в Украину
- PayPal заходит на укр. рынок и отменяет комиссии
- Revolut упрощает открытие карты для украинцев, заказ и доставка физической карты бесплатна (по крайней мере в Польше)
- Wise отменяет комиссии украинцам за переводы в гривнах
По странам:
Польские банки Alior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas, Credit Agricole, Getin Bank, mBank, Millenium Bank, Pekao SA, PKO Bank Polski, Santander Bank подготовили специальные условия для украинцев: простое открытие карты, отсутствие комиссий. Детали: https://rankomat.pl/dopomoga-bizhencyam-z-ukrajini
- Чешский банк ČSOB при открытии счета — помощь 2500 крон
- Испанские банки Santander, Openbank, BBVA открывают счета украинцам без комиссий за открытие, обслуживание и закрытие счета.
БИЗНЕС И РАБОТА:
- Большой список сервисов для бизнеса по категориям, которые поддержали украинцев: https://bit.ly/help-ua-biz
- Etsy, еBay, Joom, Wish та Shopify – отменяют комиссии продавцам из Украины
- Pipedrive – CRM система дает бесплатный доступ на 3 месяца для украинских карт
- Slack дарит бесплатный премиум на 3 месяца
- Atlassian JIRA – дают льготы украинским компаниям и бесплатное использование продуктов.
- Cisco дает укр. компаниям бесплатно на год Cisco Webex и продуктами безопасности DUO + AMP + Umbrella сроком от 6 до 12 мес.
- Docs – сервис от Kyivstar для замены бумажных документов на электронные, становится бесплатным для украинцев.
- Miro – международный сервис, основанный россиянами. Полностью ушли с рос. рынка, закрыли офисы, сделали сервис бесплатным для украинцев до августа 2022: https://miro.com/blog/update-from-miro-team
ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ:
- Adobe подарит 2 или 3 месяца бесплатного использования всех продуктов украинцам, которые уже были подписаны на сервисы компании. Чтобы получить бесплатный доступ, напишите в поддержку компании
- Figma дает постоянный доступ к платным функциям текущим укр. клиентам, которые обратятся в поддержку
- readymag.com – сервис дизайна сайтов, дает бесплатную подписку украинцам
- Epidemic Sound – год бесплатного использования музыки для видеомейкеров.
ДЛЯ ВРАЧЕЙ:
- UpToDate – бесплатный доступ к рекомендациям, гайдам для врачей всех напралений (раньше был доступ за 300 евро). Регистрация: https://www.better-evidence.org
- BMJ best practice: https://bestpractice.bmj.com/
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ:
- Outdooractive – планировщик маршрутов, дает бесплатный доступ
- CouchSurfing – отменил комиссии и снял ограничения на количество сообщений для украинцев
- BlaBlaCar – ввели возможность бесплатных поездок, чтобы украинцы могли бронировать перемещения от границы бесплатно
АВИАКОМПАНИИ:
- WizzAir предоставили 100+ тыс. бесплатных билетов
- LOT скидку до 30 до 99% на рейсы
- Finnair предоставляет скидку 95% по промокоду Ukraine95
ЖД транспорт:
- бесплатный в Польше, Германии, Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии, Франции, Бельгии, Дании.
- Детальнее: https://www.unian.net/…/besplatnyy-proezd-i-ne-tolko…
АВТОБУСЫ:
- FlixBus предлагает бесплатные билеты с Перемышля и Жешува для граждан Украины по предварительной заявке: https://galka.if.ua/avtobusnyj-pereviznyk-flixbus…/
- Во многих странах есть особые условия, бесплатные проездные для украинцев на автобусы, паромы, поезда. Смотрите по своему маршруту следования. Например, в Ирландии бесплатные автобусы и паромная переправа: https://www.russianireland.com/besplatnye-servisy-dlja…/
- Зарядка электромобилей в Украине бесплатна у компаний Ясно, Тока, ЕкоФактор. В Польше бесплатно у оператора GreenWay
- Bolt представил в Украине тариф за 1 грн, категория Support для экстренных поездок городом для волонтеров
ЖИЛЬЕ:
- hospitalitysupport.org – сервис дает возможность бесплатной брони украинцами до 5 ночей в 210 отелях-партнерах во всем мире (включая Marriott, Hilton)
- Airbnb организовали поиск жилья для украинских беженцев. Детали и куда обращаться за помощью: https://www.airbnb.com/…/eligibility-for-emergency… Также отменили комиссии Airbnb в Украине. Но не для украинцев при броне за границей (уточняла в поддержке).
- Booking.com сделали отдельный раздел и лейбл «Тариф для украинских беженцев». Украинцы могут забронировать жилье бесплатно или с большими скидками. Доступно в Словакии, Венгрии, Румынии, Польше, Молдове, Чехии, Италии, Германии, Нидерландах и Австрии: https://www.booking.com/dealspage.ru.html
БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ:
- https://www.shelter4ua.com/ua
- https://icanhelp.host/
- https://prykhystok.in.ua/
- host4ukraine.com
- https://help380.org/
- https://shelter.dopomagai.org/
- https://mapahelp.me/
- https://www.ukrainetakeshelter.com/
- В Великобритании действует программа «Homes for Ukraine»: https://www.homesforukraine.org.uk/uk/. Детали: https://www.youtube.com/watch?v=r_b5jhjEhd0
ЛОГИСТИКА
- Новая почта позволяет бесплатно отправить/получить помощь военным или пострадавшим во время войны
- Укрпочта запустила сервис «Посылка из дома». Можно отправить посылку из Украины в Румынию, Польшу, Словакию, Молдову и Венгрию со скидкой 70%: ly/box-fromhome
ПОИСК РАБОТЫ
- Upwork сделал отдельную страницу, где можно найти укр. фрилансеров: https://www.upwork.com/services/ukraine
- Ukraine Tech Collective – платформа для помощи компаниям: ukrainetechcollective.com
САЙТЫ ДЛЯ ПОИСКА РАБОТЫ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ:
- remoteukraine.org (удаленная работа)
- orhireforukraine.org
- jobaidukraine.com
- uatalents.com (разные типы работ)
- jobs4ukraine.eu
- jobs.femalefactor.global/ukraine (только IT)
- com/stay-with-ukraine (только IT)
- com/remote-for-refugees (удаленная работа)
- https://www.adeccojobsforukraine.com/
- bestjobs.eu/en/jobs/ukrainian-friendly
- https://helpukrainians.jooble.org/
- https://www.designersunitedforukraine.org/ (для дизайнеров)
- https://www.hiretohelp.com
- Tg-каналы поиска работы: @WfUkranians и @UaJobNow, @workadojobs
- Помощь от кадрового агентства Jobandtalent: jobandtalent.com/ukr/hero_keyvisual_ukr/
- HR For Ukraine – информационная помощь украинцам: https://hrforukraine.notion.site/…/HR-For-Ukraine…
- Карьерный портал Happy Monday, где помогают в поиске работы: https://t.me/happymonday и https://happymonday.ua
КУЛЬТУРА
- Берлин: большой список достопримечательностей, музеев, зоопарков, парков, панорамных площадок, экскурсий, бесплатных для украинцев: https://www.visitberlin.de/…/2022-03-25_Berliner…
- Эстония: 60+ музеев и выставок бесплатно: https://rus.postimees.ee/…/ukrainskie-bezhency-smogut…
СМИ
- The Washington Post, The Wall Street Journal, The Economist сделали бесплатный доступ к статьям для украинцев
ДРУГОЕ
- TrainingPeaks – приложение для спортсменов с подбором плана тренировок предоставляет бесплатный доступ на год
- CCcleaner предложили бесплатный пакет для украинских пользователей (показывается после захода в программу через какое-то время)