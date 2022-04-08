Как защититься от смога во время пожаров?

Сейчас многие регионы Украины страдают от пожаров, вызванных попаданием бомб, снарядов и ракет. К тому же зачастую горят не просто жилые здания или лесные массивы, а заводы, склады горючего и другие стратегические объекты, дым от которых опаснее в несколько раз. Как защитить свое здоровье в экстремальных условиях, рассказал терапевт Дмитрий Барабанов.

В чем опасность?

Смог от пожаров – это смесь ядовитых газов, высокотоксичных веществ, вредных примесей и мелких частиц (пыль, сажа, пепел), представляющая реальную угрозу для здоровья человека. Продукты горения имеют высокую летучесть, химическую активность и проникающую способность.

Особенно гарь и дым даже в небольших концентрациях опасны для детей, пожилых людей, пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также для аллергиков. Мелкодисперсные летучие частицы, попадая на слизистые оболочки и в легкие, приводят к острой интоксикации, провоцируют обострение хронических болезней и резко ухудшают состояние здоровья людей с ослабленным иммунитетом.

Помните также, что гарь способна причинить вред и вашим домашним животным.

Какие симптомы должны насторожить?

Отравление продуктами горения проявляется следующими симптомами: кашлем и затруднением дыхания, тошнотой и рвотой, головной болью и головокружением, слезотечением и резью в глазах, першением в горле, аллергическим насморком, отеком и воспалением слизистой носа и горла. Характерными проявлениями интоксикации являются также сонливость, слабость, замедление реакций, раздражительность, быстрая утомляемость.

В более тяжелых случаях могут наблюдаться повышение температуры тела и показателей артериального давления, приступы удушья, боли в груди, сердечные спазмы, аритмия, судороги, кратковременная или длительная потеря сознания.

Помимо острых симптомов, возможны и отсроченные последствия вдыхания воздуха, насыщенного продуктами горения, в том числе и повышенный риск развития онкологических патологий.

Что делать?

Чтобы свести к минимуму риск отравления вредными газами и токсичными веществами, необходимо следовать определенным правилам.

— В период максимального задымления не выходите на улицу, держите окна и двери плотно закрытыми. Особенно это касается ночного и утреннего времени. Если вам все же нужно выйти, используйте для защиты органов дыхания респиратор или влажную марлевую повязку.

— Если в комнате стало жарко, душно, и необходим приток свежего воздуха, ненадолго откройте форточку или окно, завесив их влажной натуральной тканью, сложенной в несколько слоев, которую после этого необходимо постирать. Если у вас негерметичные окна и двери, можно завешивать их влажной тканью (марлей, шторой) даже в закрытом состоянии.

— Увлажняйте воздух в доме всеми возможными способами. Если нет специальных увлажнителей воздуха, распрыскивайте воду из пульверизатора, расставьте в квартире емкости с водой, наберите воду в ванну.

— Каждые несколько часов проводите влажную уборку – частицы сажи и пыли под воздействием паров воды осядут на пол. Убирайте в одежде, максимально закрывающей тело, резиновых перчатках и маске/респираторе. При этом нежелательно пылесосить и подметать.

— Если у вас есть бытовой очиститель воздуха, используйте его только в одной комнате квартиры, сделав ее максимально безопасной для пребывания.

— В период задымления не включайте вытяжки на кухне и в ванной.

— Для снижения токсичного действия компонентов дыма и гари пейте больше воды, зеленого чая и натуральных соков, ешьте больше фруктов и овощей (в них содержатся антиоксиданты). Сведите к минимуму употребление кофе и сладких газировок.

— Чаще обычного принимайте душ и мойте волосы.

— Откажитесь от контактных линз в пользу обычных очков. При раздражении и сухости глаз используйте для увлажнения специальные препараты искусственной слезы.

— Если вы страдаете аллергией, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или дыхательной систем, не забывайте принимать ваши обычные лекарства. В случае ухудшения самочувствия – свяжитесь с вашим лечащим врачом.

Ирина Лебединец