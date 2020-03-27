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Новости Одессы и Одесской области

Как защитить ребенка от коронавируса? (видео)

Как защитить ребенка от коронавируса? (видео)

Центр общественного здоровья разработал рекомендации для родителей о том, как защитить ребенка от коронавируса.

Чтобы обезопасить своих детей от заражения COVID-19, родителям следует придерживаться следующих правил:

  • регулярно мыть руки теплой водой с мылом на протяжении 20-40 секунд. Если нет такой возможности, руки следует обрабатывать дезинфектором на основе спирта (не менее 60%);
  • стирать детские вещи и игрушки (которые поддаются стирке) в соответствии с инструкциями изготовителя. По возможности, стирать вещи стоит при высоких температурных режимах и тщательно сушить;
  • избегать контактов с людьми, которые кашляют и чихают;
  • ежедневно дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются в бытовых помещениях: столы, кресла с твердыми спинками, дверные ручки, выключатели, пульты, туалеты, краны, мойки и т.

Симптомы COVID-19 у детей и взрослых похожи, но у детей болезнь протекает в более легкой форме. Может быть лихорадка, насморк и кашель, иногда рвота и диарея.

Діти і COVID-19

Як повідомляє CDC Global, діти не мають вищого ризику захворіти на COVID-19, ніж дорослі. Деякі діти та немовлята хворіли на новий коронавірус, але саме доросле населення становить переважну більшість випадків. Ще не відомо, чи можуть діти із важкими хронічними, чи, до прикладу, серцево-судинними захворюваннями, мати тяжчий перебіг нової коронавірусної інфекції. Як можна захистити свою дитину від інфікування COVID-19?Ви можете заохотити своїх дітей допомогти зупинити поширення нової коронавірусної інфекції. Розкажіть їм про правила, дотримуючись яких, можна залишитися здоровим:✅регулярно мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд. Якщо немає такої можливості, руки слід обробити дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%;✅уникати контакту із людьми, які кашляють і чхають;✅щодня дезінфікувати поверхні до яких часто торкаються у побутових приміщеннях: столи, крісла з твердими спинками, дверні ручки, вимикачі, пульти, ручки, столи, туалети, мийки тощо.✅прати дитячі речі і плюшеві іграшки (які підлягають пранню) згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, прати речі варто при найвищих температурних режимах та ретельно їх сушити. Чи мають діти та дорослі різні симптоми COVID-19?Ні. Симптоми COVID-19 схожі у дітей та дорослих. Однак у дітей з підтвердженим COVID-19 зазвичай спостерігаються легкі симптоми. Повідомляється, що симптоми у дітей схожі на застуду: лихоманка, нежить та кашель. Повідомлялося також про блювання та діарею.😷Чи повинні діти носити маски?Якщо дитина здорова, у неї немає необхідності носити маску. Тільки ті, хто мають симптоми хвороби, або які надають допомогу хворим, повинні носити маски.Більше читайте тут: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/children.html #phcua_covid19

Gepostet von Центр громадського здоров’я України am Montag, 23. März 2020

Фото: ditvora.com.ua

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