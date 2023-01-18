Как выбросить новогоднюю елку и не засыпать все иголками

Крещение завершает череду новогодних праздников. По традиции после этого дня принято выбрасывать новогодние елки. Как же правильно избавляться от зеленой красавицы и не засыпать все иголками?

За это время елка не только начинают осыпаться, но и может стать источником вредных аллергенов. Кроме того, считается, что за первые две недели января елка вобрала в себя весь негатив уходящего года.

Расстелить на полу подручные материалы

Когда мы выносим елку из дома, как бы ни старались, все равно потом несколько недель вычищаем следы ее пребывания из паласов и паркета.

Чтобы дерево не оставило нам «на память» свои иголки, нужно принять определенные предосторожности.

Можно использовать подручные средства:

простыни, шторы, покрывало;

полиэтиленовую пленку, мусорные пакеты;

газеты и другие материалы;

Нужно расстелить их на полу, вплотную к елке. Затем аккуратно положить на нее деревце, но так, чтобы ветки не касались пола. Туго заверните его и завяжите шнурком или веревкой. В таком виде елку можно смело выносить из квартиры — с нее не упадет ни одна иголка.

Также для этих целей можно использовать старые чехлы для одежды или мусорные пакеты, надевая их сверху елки и снизу. Скотч лучше не применять, так как его будет трудно снять перед отправкой елки на переработку.

Если елка очень большая

Если елка очень большая, найти кусок ткани по размеру вам вряд ли удастся. В этом случае можно расстелить на полу под елкой пленку или газеты и срезать ветви секатором. Потом осторожно сложить их в мусорные пакеты. Туда же отправить аккуратно свернутые пакеты с иголками.

Куда выбрасывать елку

На помойку или в мусорный контейнер новогодние деревья выбрасывать нельзя. Во-первых, говорят, что это дурная примета, а во-вторых, окружающей среде это может нанести вред.

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Конечно, елку можно уничтожить самим, но, если вы живете в городе, то все же спокойнее и безопаснее отнести ее на специальную площадку. Оттуда елки отправят на переработку и превратят в щепу, которая поможет защитить почву от промерзания. Ну, а вы в благодарность получите шоколадку.

Когда убирать елку по народным приметам

Если с елки падают игрушки, считается, что это домовой подсказывает вам: праздники закончились и от дерева пора избавляться.

Если кончики ветвей хвойного дерева стали темнеть, значит, оно накопило много отрицательной энергетики. О том же самом говорит и треснувший ствол.