Как видят в мире войну в Украине: дайджест иностранной прессы за 6 июля

Уже более четырех месяцев тема войны России в Украине не сходит с первые полосы мировых СМИ.

Основные темы газет:

Россия смещает центр боевых действий на Славянск

Борьба за выживание на новой линии фронта в Украине (статья)

Охотники за доказательствами со всего мира «пылесосят» интернет, чтобы дразнить Путина (статья)

«Марина и математика: от Киева до Нобеля» (статья)

Оружие, на которое Украина претендует и никогда не получит. Запад полон решимости помочь Украине столько, сколько потребуется для победы над Россией, но не хочет выглядеть соучастником войны в глазах Москвы. (статья)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник осенью будет смещен со своего поста в Берлине и станет заместителем министра иностранных дел в Киеве. Дипломатические круги подтвердили соответствующее сообщение ФАЗ в газете «Bild».

Лугано рисует последствия, но война все еще там. Выводы конференции (статья)

350 тысяч украинцев призывают уйти перед наступлением России в Донецкой области

Великобритания

«The Daily Telegraph»— «Россия смещает центр боевых действий на Славянск»

Вчера российские войска обстреляли Славянск массированным артиллерийским обстрелом, когда Москва нацелилась на город для следующего этапа наступления на Донбассе.

Поскольку линия фронта дальних бомбардировок России смещается на запад в Донецк, мэр города Вадим Лиах призвал жителей Славянска покинуть город, чтобы избежать ожидаемого танкового штурма после падения Северодонецка и Лисичанска в соседнем Луганске.

Готовясь к следующему наступлению, российские войска нанесли удары по нескольким целям в этом районе, убив по меньшей мере шесть мирных жителей, ранив десятки других и оставив жилые кварталы в руинах.

«Важно эвакуировать как можно больше людей», — предупредил Лях.

В отдельном посте в социальных сетях мэр добавил: «Славянский! Массированный обстрел города. Центр, Север. Все, прячьтесь».

Полиция сообщила, что женщина была убита и по меньшей мере трое ранены в результате российской забастовки на местном рынке.

Захватив половину Донбасса у Луганска, российские войска, как ожидается, попытаются продвинуться к Славянску через Бахмут по шоссе E40 в попытке захватить Донецк, вторую половину промышленного центра Украины.

Военно-аналитическая компания Rochan Consulting заявила, что киевские силы устанавливают линию обороны между Северском и Бахмутом, ворота в основные населенные пункты Донбасса — Славянск и Краматорск.

«Украинские войска, отходящие из Северодонецка и Лисичанска, понесли большие потери, и их боевой потенциал, вероятно, будет значительно снижен. Таким образом, неясно, как они могут работать и укрепляются ли они дополнительными формированиями», — добавили его специалисты.

Киев выразил надежду, что с помощью недавно пожертвованного западного оружия его войска в скором времени смогут дать отпор врагу.

Алексей Арестович, советник президента Владимира Зеленского, заявил: «Это последняя победа России на территории Украины. Захват городов Востока означал, что 60 процентов русских сил теперь были сосредоточены на Востоке и их было трудно перенаправить на юг. И больше нет сил, которые могут быть введены из России. Они заплатили высокую цену за Северодонецк и Лисичанск».

Россия также активизировала бомбардировки на юге, запустив четыре ракеты по инфраструктуре в Николаеве.

Роман Костенко, заместитель и командир спецназа, сказал: «Как и каждое утро, Россия использовала свои ракеты в качестве будильника».

В ответ на вторжение России в Украину Финляндию и Швецию вчера пригласили вступить в НАТО. Тем не менее, заявки на членство стран Северной Европы остались в балансе после того, как Турция пригрозила наложить на них вето, если Стокгольм не согласится экстрадировать 73 подозреваемых в терроризме. А во время двухдневного саммита международных лидеров по сбору средств для послевоенного восстановления Украины президент Швейцарии резко осудил план Киева по захвату замороженных российских активов на сумму 420 миллиардов фунтов стерлингов.

Иньясио Кассис заявил, что действия по конфискации активов олигархов будут нарушением их прав человека, и это создаст опасный прецедент.

«Independent» — «Борьба за выживание на новой линии фронта в Украине»

Война дошла до города Краматорска в Донецке, так как Россия обещает продвинуться дальше на украинскую территорию. Для его обитателей каждый день – это битва за выживание.

Елена и ее муж Николай пытались похоронить пожилого соседа, когда небо треснуло, выплевывая обломки, которые прорезали голову их дочери-подростка.

52-летний Николай находился на холме в украинском прифронтовом селе и все еще держал тело соседа, которого он прятал от огромного взрыва.

Протискиваясь под трупом, он мог только бессильно наблюдать, как его жена и 15-летняя Анастасия были уничтожены русским снарядом в собственном саду за домом.

Их село в Донецкой области находится буквально на переднем крае жестокой войны, которая началась с вторжения Владимира Путина в Украину в феврале. Расположенный всего в нескольких метрах от раздробленной украинской территории, он вскоре может быть поглощен российскими войсками, которые, захватив всю соседнюю Луганскую область, продвигаются в Донецке.

Так что это адская ничья, где жители прячутся в своих подвалах, в то время как перетягивание каната бушует над ними.

«Я кричала имя Анастасии, я кричала, что Анастасия мертва», — со слезами на глазах говорит 51-летняя Елена, лежа на больничной койке в Краматорске, самонападающем городе примерно в 11 милях к югу от деревни. Парамедики, оказывающие ей помощь, говорят, что она получила серьезные травмы головы, рук и ног в результате взрыва бомбы, который произошел за день до интервью.

«Голова моей дочери была сломана; Вы могли видеть ее мозг. Она мой единственный ребенок», — добавляет Хелен, прежде чем заткнуться.

Ее утешает другая соседка, Ольга, которая наблюдала за похоронами Анастасии на рассвете, но через несколько часов она сама была ранена обстрелом, когда пыталась собрать малину. Ольгу доставили в Краматорскую больницу, все еще с сотрясением мозга и серьезной травмой головы.

«Каждый день в нашей деревне в дом попадает все, даже белый фосфор», — говорит Independent дрожащим голосом. «Хоронить людей слишком опасно. Теперь мы просто заворачиваем наши тела в одеяло и кладем их в норы в наших собственных садах».

Застряв посередине и опасаясь последствий с обеих сторон, троица просит сохранить свою личность и местонахождение в секрете. Они не хотят обвинять насилие, утверждая, что на них напали с обеих сторон. «Мы просто хотим мира. мы хотим положить конец этой войне», — отчаянно добавляет Николай.

Это маловероятно. Эта восточная часть Украины в настоящее время является смертельным центром нападения президента Путина на страну. В понедельник он объявил о победе в Луганской области, прилегающей к Донецку, всего через день после того, как украинские силы, которые значительно уступают по вооружению, заявили, что они были вынуждены отступить из Лисичанска, последнего сопротивления сопротивлению в этом районе.

Губернатор ныне оккупированного Луганска и местные власти Краматорска сходятся во мнении, что следующей целью Москвы является захват всего Донецка. Такие города, как Краматорск и соседний Славянск, откуда спешно организовалась эвакуация мирных жителей, сейчас находятся на линии шквального огня. Вчера появились сообщения о том, что российские позиции находятся всего в нескольких километрах от Славянска.

«Противник уже начал «работать» с артиллерией и авиацией в районе Донецка. Скорее всего, они продолжат использовать стратегию «выжженной земли», то есть сначала уничтожат, а потом атакуют», — сказал The Independent губернатор Луганской области Сергей Хадай. «Цель русских — и всегда была — захватить всю Украину. Они остановятся только там, где их остановит украинская армия», — добавляет он.

Игорь Есков, пресс-секретарь местной администрации Краматорска, говорит, что его город готовится к худшему, ожидая, что Россия и связанные с ней силы сделают «галочки» над ними, продвигаясь к востоку от недавно захваченного Лисичанска и к северу от территорий за его пределами. .

«После Мариуполя это самый большой город, оставшийся в Донецке; это самое важное политическое и стратегическое место в регионе», — сказал он The Independent через мешки с песком в зданиях местных органов власти. «Краматорск является административным центром Донецка. Они стремятся получить как можно больше территории».

За последние несколько дней московская артиллерия направила свои башни в два ключевых города всего в нескольких милях к югу от деревни Елена. В воскресенье шесть человек, в том числе девятилетняя девочка, были убиты и 19 ранены в результате российского обстрела Славянска. Краматорск также попал под обстрел. В понедельник, в то время как в центре города спокойнее, лето в полдень пронизано непрерывным ревом обстрелов и огня.

И сейчас в больницу, где лечится Елена в Краматорске, куда приезжают раненые со всего региона, врачи говорят, что они недоукомплектованы, плохо оснащены и истощены. Они также обеспокоены тем, что это только начало и что линия фронта придет к ним.

«Я работаю круглосуточно. Иногда я пытаюсь вздремнуть, но часто не могу», — говорит Виталий, 46-летний травматолог, который был найден в унижении, на диване во время редкого перерыва. «До войны мы занимались ортопедией, сейчас работаем с минными и артиллерийскими ранениями. Это совершенно другая работа. Теперь наша жизнь — это кассетные боеприпасы».

Он говорит, что ему и его коллегам приходится импровизировать с некоторым оборудованием. Например, до войны для ортопедической хирургии нанимали хирургические дрели. Теперь они вынуждены использовать бытовые ручные сверла на сломанных костях пациентов, чтобы зафиксировать имплантаты. Компании, которые арендовали медицинское оборудование, прекратили работу в Украине после начала боевых действий.

«Нам нужно новое оборудование и больше персонала. Поражения кассетными боеприпасами и минами случаются очень часто», — продолжает Виталий. «Только на прошлой неделе мы лечили женщину из Лисичанска, бабушку, которая ухаживала за своей козой, когда она наступила на [кассетную бомбу]. Другой мужчина подобрал один, собирая дрова», — добавляет он.

Еще одна проблема, которая преследует население Краматорска и окрестных сел – голод. Цены взлетели с начала войны, а зарплаты и даже некоторые пенсии прекратились. Под звуки обстрелов и завывание сирен воздушной тревоги жители Краматорска выстроились в очередь за гуманитарной помощью. Подавляющее большинство из них пожилые люди.

Они говорят, что ждали несколько дней, чтобы получить мешок с едой и припасами, предоставленными местными и международными НПО. Один килограмм картофеля в магазинах, говорят они, эквивалентен 1 доллару (84 пенса), а их пенсии теперь составляют менее 100 долларов в месяц. Ольга, которой 85 лет и которая страдает от многочисленных проблем со здоровьем, поцарапала номер 707 на руке — ее положение в очереди — чтобы напомнить ей, когда наступит ее очередь.

Это ее третий день ожидания возле центра помощи, и она стоит, опираясь на палку в жару. Она боится покидать Краматорск по состоянию здоровья: не уверена, что справится с поездкой. «Звук стрельбы ужасает. Я просто стою за двумя стенами в коридоре, как предлагают власти, и молюсь Богу», — тихо говорит она.

76-летняя Марина, которая сама плохо себя чувствует и заботится о своей племяннице, которая страдает диабетом и недееспособна, говорит, что она стоит в очереди на четвертый день. Ее муж и сын мертвы, поэтому ей приходится заботиться о себе и племяннице. Она не может покинуть Краматорск, потому что ее племянница не может двигаться.

«Я вернусь завтра в 4 утра», — говорит она в отчаянии незадолго до того, как центр закроется на весь день. «Все, что мы можем сделать сейчас, это жить в подвале».

За ней стоит 82-летняя Тамара, которая говорит, что у нее не хватает денег, чтобы уйти, и ей некуда идти. «Я родился во время войны и умру во время войны. Я никогда не думала, что именно так я проведу свою пенсию», — добавляет она.

Внутри центра измученные волонтеры говорят, что они борются. Команда из 10 человек занята регистрацией имен и раздачей продуктовых наборов, организованных местной организацией «В Украине все будет хорошо» и международной благотворительной организацией по оказанию продовольственной помощи World Central Kitchen.

«Каждый день мы поддерживаем от 500 до 600 человек, но этого всегда недостаточно», — сказал 55-летний Игорь, который координирует центр. До войны он работал на сталелитейном заводе, который позже подвергся бомбардировкам. «Главная проблема – рост цен и то, что практически все потеряли работу. Сейчас я переживаю, что бои пройдут здесь».

По его словам, жителей неоднократно просили эвакуироваться, но тем, кто остался, некуда идти, а средств к существованию нет. Бои вспыхивают среди отчаявшихся мирных жителей, поскольку им приходится закрывать центр в полдень. «Нам всегда нужно больше поставок», — добавляет он, безнадежно пожимая плечами.

Между тем, город вокруг хаба жутко пуст. Накануне в центре был сильный обстрел, а сейчас шум обстрелов является постоянным фоном.

В Краматорской больнице Елена, Николай и Ольга ошеломленные, как и многие другие, говорят, что у них нет планов на будущее, потому что у них нет финансовых средств, чтобы куда-то уехать, и нет сети поддержки. Николай пытается утешить свою рыдающую жену Елену, обещая усыновить детей-сирот на войне, чтобы они могли восстановить свою семью. Он говорит, что борьба не имеет ничего общего с мирными жителями, которые пережили ее, и что они просто хотят вернуться домой.

«Мы просто гражданские лица; Все, чего мы хотим, — это мира», — добавляет он в отчаянии, когда его жена падает рядом с ним. «Пусть любовь восторжествует. Происходит то, что брат убивает своего брата; Пусть люди учатся прощать друг друга. Да будет мир».

Дания. «Jyllands-Posten» — «Охотники за доказательствами со всего мира «пылесосят» интернет, чтобы дразнить Путина»

Охотники за доказательствами Bellingcat нашли рецепт мучить Путина

Международная сеть завоевала всемирную популярность благодаря тому, что искала в интернете достоверную документацию и разоблачала разоблачения, которые неоднократно становились осколком кремлевской стороны.

Если кто-то и знает, как раздражать авторитарный режим России, так это 26-летняя Ханна Багдасар и ее коллеги по Bellingcat.

Международная группа онлайн-специалистов по данным теперь считается пионером, когда дело доходит до очистки Интернета и социальных сетей от видео, фотографий и другой информации, которая может раскрыть секреты обо всем, от охоты России на диссидентов и политических оппонентов до использования спорного оружия. в Сирии за отрицание фактов режимом.

Во время войны в Украине самопровозглашенный клуб компьютерных экспертов также вызвал большой фурор, например. раскрытие загадочного случая отравления одного из самых известных российских олигархов

Но как они это делают? И как это возможно, что команда Bellingcat – без физического присутствия в Украине – уже сумела собрать огромное количество доказательств предполагаемых военных преступлений?

Ханна Багдасар имеет звание ведущего аналитика и исследователя в Bellingcat, и ее работа кажется легкой.

Еще в феврале – месяце началась война – единственная 26-летняя женщина сменила работу в системе ООН в Женеве на работу мечты в качестве члена ближайшего окружения всемирно известной компании, штаб-квартира которой сейчас находится в Амстердаме.

«Я был большим поклонником Bellingcat в течение многих лет. Я увидела возможность стать еще более креативной и стать частью организации с плоской структурой, где мантра говорит, что независимо от того, как мало у вас опыта, вы всегда можете чего-то достичь», — говорит Ханна Багдасар.

Молодая женщина, которая является финкой по национальности, но прожила большую часть своей жизни в Калифорнии, имеет опыт работы в качестве специалиста по правам человека. Интерес к объединению общедоступных материалов в качестве доказательств — расследование с открытым исходным кодом, как его называют по-английски — впоследствии вырос.

Другие члены команды Bellingcat являются более или менее утомительными компьютерными фанатами, не имеющими опыта в области информационных технологий или анализа данных. Тем не менее, они посвятили свою трудовую жизнь, как и многие волонтеры + свободное время — поиску в Интернете полезных материалов и документированию их подлинности в то время, когда дезинформация и фейковые новости распространены повсюду.

Ханна Багдасар в настоящее время отвечает за 43 добровольных следователя Bellingcat, большинство из которых в настоящее время работают над документированием военных преступлений в Украине, в том числе как против гражданских лиц, так и против разрушения инфраструктуры и т. Д. культурное наследие, объясняет она.

«Наши участники помогают нам находить и идентифицировать контент, который нам нужно изучить дальше. Мы проверяем, действительно ли это материал из реального конфликта, а, например, не из Ирака двухлетней давности, а потом обязательно архивируем», — объясняет она и объясняет, что каждый день — и в любое время суток из-за географической разбросанности участников за разными охранниками. ремни — внутренний чат в полном разгаре, где обсуждается весь материал.

«Волонтеры предоставляют, например, возможность выяснить, можно ли идентифицировать людей по фотографиям или видео, или определить местоположение школы, частного дома, больницы или системы вооружения, которые подверглись бомбардировке. Они даже помогают геолоцировать изображения по точным GPS-координатам. Как только они это сделают, мы снова проверим здесь, в Bellingcat, а затем получим его в нашей онлайн-хронике».

В bellingcat.com можно зайти и найти карту с морем мелких точек, которые указывают на то, что именно здесь, например, бомбили школу, убивали мирных жителей, русских или украинцев, погибших солдат и т.д.

Недавние конкретные примеры, за которыми последовали Ханна Багдасар и ее команда, включают нападение с применением гранаты в детском саду в Харькове, нападение на клинику и монастырь, а также инцидент с участием человека в портовом городе Николаев, который был ранен, когда внезапно произошел взрыв в его машине.

Ханна Багдасар говорит, что команда Bellingcat до сих пор раскрыла более 1 100 «инцидентов», которые находятся на рассмотрении и дальнейшем расследовании.

«Без сомнения, есть много материала для изучения», — говорит Ханна Багдасар, которая без колебаний называет сбор доказательств в Украине одной из самых больших задач Bellingcat.

Каждый может узнать, что мы делаем. Чтобы быть добрым, вам просто нужно много практиковаться. Очень важно думать, что, когда вы знаете базовые навыки, у вас есть рамки и подход, которые вы можете использовать в любом конфликте или событии», — говорит она.

Европа

Италия. «Corriere della Sera» — «Марина и математика: от Киева до Нобеля»

В математике появилась новая звезда. Украинка Марина Вязовская – вторая женщина, получившая медаль Филдса, эквивалент Нобелевской премии по математике (с той разницей, что юные таланты награждаются до 40 лет). Сделать это удалось только иранке Мариам Мирзахани, скончавшейся в 2017 году.

Передача идеальной эстафеты между этими двумя блестящими умами также несет с собой бремя представления модели для всех девушек, захваченных уравнениями и симметриями, стремящихся вступить в клуб, который все еще слишком мужской.

Самый важный вклад Вязовской касается, казалось бы, тривиальной проблемы: как упаковать как можно больше сфер в коробку?

Мы можем думать об этом как о дилемме зеленца, который случайно выстилает апельсины в пирамиду, и был предложен в елизаветинской Англии пушечными ядрами. Эта гипотеза долгое время бросала вызов человеческому разуму, начиная с астронома Кеплера, в саге о вариантах и попытках доказательства.

Вопрос можно задать для миров с числом измерений выше привычных трех, и именно в этом испытании Марина засверкала. В одном из немногих видеоинтервью, выпущенных перед премией, ее спросили, чем она увлечена в своей работе, и она ответила, что в области своих исследований «легко задавать вопросы, и очень трудно найти ответы». Интересно, что, судя по тому, что она сказала, решение для 8 измерений и 24 оказалось проще, чем для трех.

Ее любовь к математике не была по годам, она выросла в киевской школе для одаренных детей, затем ее отвезли в Германию, затем в Швейцарию в Политехнический институт Лозаны, где она преподает теорию чисел. Ведь медаль, которая в этом году также досталась британцу, американцу корейского происхождения и французу.

Церемония награждения должна была состояться в России, но была перенесена в Хельсинки. Украина известна превосходством своих математических школ, поэтому неудивительно, что Международный математический союз, который выбрал четырех победителей еще до военной агрессии, наградил ученого, который родился в Киеве. Недавно Марина посвятила один из своих уроков молодой коллеге из Харькова, погибшей в результате ракетного обстрела: Юлии Здановской. На уроке памяти Джулии она сказала: «Когда кто-то вроде вас умирает, будущее, кажется, умирает».

Колонка: «Тянет от Эрдогана: мы союзники «Предел по эмигрантам достигнут»

От военной разведки до водительских прав, Италия и Турция подписали девять соглашений в различных областях: «Мы будем тесно сотрудничать по Ливии».

Анкара «Мы партнеры, друзья, союзники». Первые слова Марио Драги в присутствии Реджепа Тайипа Эрдогана не оставляют места для серых зон.

Отмечается третий межправительственный саммит между двумя государствами, министры двух правительств не встречались вместе уже десять лет. «У нас есть общие вызовы, — продолжает Драги, — мы едины в осуждении агрессии в Москве, мы по-прежнему будем работать над Ливией, у нас есть торговый обмен, который растет все больше и больше».

Прием, оказанный ему Эрдоганом, зарезервированный для главы государства, премьер-министра сопровождают лошади турецкой президентской гвардии, восторженно реагируя на протоколы гостей, кричащих «Merhab asker», что на местном военном жаргоне означает эквивалент «Добрый день, солдат».

Затем начинаются переговоры между двумя делегациями, за двумя лидерами закрываются огромные двери президентского дворца, подписано девять соглашений по различным направлениям, от обмена конфиденциальной информацией на военном уровне до взаимного признания прав водителя: каждый министр проводит двустороннюю встречу со своим коллегой Драги и Эрдоганом, частично наедине, частично со своими министрами иностранных дел почти час.

Когда они появляются перед камерами, аплодисменты подчеркивают подпись каждого соглашения.

Эрдоган благодарит нашу страну за отношения с Брюсселем, «для нас всегда была важная поддержка Италии», подчеркивает он свою роль посредника в украинском кризисе, обещая, что «в течение семи-десяти дней мы сможем достичь соглашения по пшенице, заблокированной в море. Черный».

Еще одна глава посвящена проблеме миграции. Укрепляется сотрудничество между двумя государствами, осуществляется обмен полицейскими кадрами на самом высоком уровне.

Эрдоган признает, что Италия всегда сталкивалась с «опасностью иммигрантов», он обвиняет Афины в росте потоков, а Драги впервые ограничивает способность Италии принять: «Мы больше не можем иметь безграничную позицию открытости. В какой-то момент страна уже не может стоять, мы тоже достигли предела». Эрдоган улыбается, а в Италии, судя по всему, Сальвини.

Испания. «LaVanguardia» — «Оружие, на которое Украина претендует и не получит»

Зеленский просит современный арсенал, в котором Запад отказывает ему, опасаясь эскалации

Запад полон решимости помочь Украине настолько, насколько это необходимо для победы над российским оккупантом, но никогда не настолько, чтобы стоять в глазах Москвы как союзник и не перерастать в более крупную или глобальную войну. Есть оружие, от которого НАТО и его партнеры никогда не откажутся в руках Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает настаивать на том, что его армии нужно больше оружия; самое современное и мощное оружие. На данный момент его легче вооружить и кавалерийские подразделения отошли на второй план, а необходимые, с украинской точки зрения, огневые мощи и, прежде всего, мощные и дальнобойные зенитные комплексы. А в этом Запад может помочь только наполовину.

Самой мощной, точной и поддающейся проверке ракетной системой США являются пусковые установки Petriot, которые были развернуты и использованы Соединенными Штатами в Ираке и получили широкое распространение в военных хрониках.

Такая мощная и дальнобойная платформа, как «Патриоты», даст украинским силам подавляющее преимущество перед русскими. Но патриоты не получат украинскую землю по двум основным причинам, совпадающим с другим оружием и другими странами происхождения, которые можно свести к одному: не провоцировать Россию больше, чем необходимо.

Противоракетная система, которая, например, предотвращала атаки на израильские или американские позиции во время двух войн в Персидском заливе, требует высококвалифицированных кадров и в нынешних условиях вынудила бы разместить американский персонал на территории Украины.

Это невозможно. Это одна из двух причин, но есть и другая, которая заключается в том, что ее возможное развертывание будет воспринято Москвой как прямое участие США в войне, независимо от того, были ли американские сапоги на земле или нет.

Настойчивость Зеленского в необходимости Украины в более надежных и тяжелых противоракетных системах и, в целом, в более сложном арсенале усилилась, поскольку действия России были сосредоточены на Донбассе, над которым начался артиллерийский штурм с ракетами и боеприпасами. стационарные или мобильные инструменты.

«Нам нужно современное противоракетное оружие, чтобы подрезать крылья российским снарядам», — сказал украинский президент, который признал, что его вооруженные силы не могут противостоять им с помощью систем реагирования, имеющихся в их распоряжении.

Израильская система «Железный купол» или «Железный щит» станет еще одной передовой противоракетной системой, которая наилучшим образом уравновешивает баланс огня в войне Украины. Это экономически дорогая система, но очень эффективная. Вступление на вооружение железного щита имело решающее значение для израильтян для обезвреживания десятков снарядов и ракет, выпущенных в воздух, например, из сектора Газа.

Сам Зеленский во время видеообращения в иерусалимском парламенте в марте попросил израильтян передать им систему железных ванн, но безрезультатно. Позиция Израиля сейчас заключается в том, чтобы увеличить гуманитарную помощь, но не вмешиваться в конфликт, отправляя системы противовоздушной обороны, новейшее оружие или любые ударные системы.

Запад вообще находится в постоянном балансе между необходимостью помочь Украине и не раздражать Россию, а это часто приводит к слишком длительным поставкам вооружений или не доходит вовсе. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ и Германия – две страны, которые очень хорошо иллюстрируют эту ситуацию, и в обоих случаях, когда посередине были передовые противоракетные системы.

Растет поддержка мира на Украине, что не означает поражения России. Соединенные Штаты, наконец, отправили в Украину нераскрытое количество передовых артиллерийских систем, известных как «Химары», которые уже там. Они относятся к среднему спектру. Причем с высокой точностью они поражают цели на максимальном расстоянии около 300 километров, если их конфигурация доведена до тактической пусковой установки баллистических ракет, если на ней не установлены шесть ракет, имеющих меньшую дальность. Это ракетная платформа более высокого качества, чем сопоставимые российские модели, и она будет отдавать предпочтение украинской стороне, которая стремится противостоять практически бесконечным запасам российских артиллерийских боеприпасов.

Германия, например, тоже долго колебалась и максимально откладывала поставки противоракетных систем, о чем Зеленский специально просил министра иностранных дел Олафа Шольца. Германия уделяет особое внимание оборонительному оружию, но Берлин дал добро на отправку четырех ракетных пусковых установок класса Mars II с дальностью около 80 километров, в дополнение к нескольким установкам IRIS-T, которые он предпочитает противовоздушной обороне. система. .

Общее обязательство, которое Запад требует от Украины, заключается в том, что современные ракетные батареи, поставляемые в качестве помощи, не используются против российской территории. Это не означает, и это уже случалось в нескольких эпизодах боевых действий, что киевские силы используют собственный арсенал для нанесения ударов по целям в России.

Какой бы крупной ни была международная помощь, Украине очень сложно получить, как она утверждает, современные боевые самолеты, которые уже были исключены в начале войны, за исключением моделей из бывшего СССР, которые до сих пор доступны союзным странам.

У него не будет определенных разведывательных систем, таких как беспилотники Predator или Global Hawk. Им придется продолжать доверять западной разведке, чтобы предоставить им координаты, которые позволят им выбирать выбранные и подходящие цели, но убивать их с помощью существующего оружия.

Крупнейшие западные пожертвования Украине сделали США ($25,45 млрд) и, конечно же, Великобритания ($2,53 млрд). Только на содержание госаппарата — помимо вооружения — Киеву нужно 5 миллиардов долларов в месяц.

Германия. «F.A.Z.» – Мельник отвергает обвинения в антисемитизме

Посла отзовут осенью

Путеводитель по реконструкции Украины

Посол Украины в Германии Андрей Мельник осенью будет смещен со своего поста в Берлине и станет заместителем министра иностранных дел в Киеве. Дипломатические круги подтвердили соответствующее сообщение ФАЗ в газете «Bild». В последние месяцы Мельник резко критиковал то, что он считает слишком нерешительными поставками оружия в Киев, а также прежнюю политику Германии в отношении России. Недавно он подвергся нападкам за защиту украинского националиста Степана Бандеры в интервью как «типичный борец за свободу» в Украине. Бандеровские ополченцы убили десятки тысяч поляков и евреев во время немецкой оккупации между 1942 и 1944 годами.

Ранее он выступал за создание «мемориала миллионам жертв нацистского террора в Украине и сайта документации» в Берлине. Каждый третий еврей, убитый нацистами, жил на территории современной Украины. Евреи «были неотъемлемой частью истории моей родины, неотъемлемой частью нашей ДНК», и без них невозможно представить общественную жизнь страны», — сказал Мельник.

После двухдневной украинской конференции в Лугано, Швейцария, более 40 стран, включая все государства-члены ЕС, согласовали основные принципы и направления возобновления войны с сорняками в стране. Это включает в себя обеспечение прозрачности финансовых потоков, искоренение коррупции и укрепление верховенства права. Участники конференции также пообещали поддержать Украину в долгосрочной перспективе. По словам федерального министра развития Свенхи Шульце, Германия хочет провести еще одну конференцию по реконструкции в 2024 году. Мировое сообщество разделяет цель «восстановления свободной и демократической Украины», сказал Шульце в Лугано.

Швейцария. «20 Minuten — Zurich» — «Украинские солдаты с ужасом о фронте»

Постоянные обстрелы, раненые товарищи в окопах, сообщили украинские военные.

Украина уже более четырех месяцев войны, а российские оккупанты укрепляют свои позиции на востоке. Украинские солдаты, вернувшиеся с фронта на Донбассе, рассказали агентству AP о своих страшных переживаниях.

30-летний лейтенант Владимир Назаренко является заместителем командира батальона Национальной гвардии «Свобода» и входил в состав войск, выводившихся из Северодонецка по приказу своего начальства. Он говорит, что за месяц боев российские танки уничтожили все потенциальные оборонительные позиции и превратили город с населением 101 000 человек в «выжженную пустыню». «Они расстреливали нас каждый день», — говорит он.

«Огонь по каждому зданию. Город систематически выравнивался с землей».

«Если и есть ад на земле, то это было в Северодонецке», — говорит Артем Рубан, солдат батальона Назаренко. Сила наших ребят позволила нам сохранить город до последнего момента».

На этом фоне его командир Назаренко считает украинскую операцию в Северодонецке победой, даже если город в итоге был захвачен наступающими. Защитникам удалось задержать наступление русских и сократить их ресурсы. Назаренко и Рубан уверены, что Украина вернет себе все территории.

Другие более пессимистичны. Солдат Алексей участвует в борьбе с поддерживаемыми Москвой сепаратистами с 2016 года и сильно хромает. Он был ранен на глазах у Солота. «Все они показывают красивые кадры с фронта и солидарность по телевизору, но на самом деле все совершенно по-другому», — говорит Алексей. Он не думает, что большее количество западного оружия изменит ход войны. Алексей говорит, что его подразделение потеряло 150 человек за первые три дня боев, многие из них истекали кровью, потому что эвакуация была возможна только ночью из-за постоянных обстрелов.

Двое других солдат, опрошенных AP, работали в офисе до вторжения 24 февраля. Они сообщают об «ужасной организации» и «нелогичном принятии решений». Один из солдат говорит, что курит марихуану каждый день: «Или я бы сошел с ума, пустыня. Это единственный способ, которым я могу справиться с этим».

Швейцария. «Tages-Anzeiger» — «Bünzli?* us? Конечно, нет! Украинка Ольга Петров объясняет нашу страну своим соотечественникам. И он попадает в больное место.

* С одной стороны, Бюнцли — швейцарская фамилия, с другой стороны, в швейцарском немецком языке— уничижительный термин для умственно неподвижного, ограниченно мыслящего и ярко выраженного социально конформного человека, таким образом, синоним простолюдина.

Рубрика: «Восстановление Украины должно начаться немедленно»

В совместном заявлении на конференции по восстановлению в Тичино около 40 государств обязались поддерживать Украину до полного восстановления. Федеральный президент Игнацио Кассис «очень доволен» результатом, как он сказал вчера.

Уточнены параметры реконструкции Украины», — сказал Игнацио Кассис. Также определяется, как государства и организации распределяют задачи. По словам Кассиса, уже ясно, что дальнейшие конференции пройдут в Германии, Великобритании и Эстонии. Некоторые политики заранее раскритиковали

и политики, что конференция в Лугано состоится слишком быстро. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук это отрицает. Многие люди сейчас возвращаются на территории, освобожденные украинской армией, которые были полностью опустошены. «Эти люди не могут дождаться окончания войны. Мы должны где-то жить».

Швейцарские парламентарии, которые встретились с украинской парламентской делегацией на конференции, также пришли к в основном положительному выводу.

«Le Temps» — «Лугано рисует последствия, но война все еще там»

Конференция по восстановлению завершилась вчера декларацией, в которой изложены принципы, которыми должны руководствоваться усилия по выводу страны из трудностей, вызванных войной, которую ведет Россия.

Борьба с коррупцией, судебная реформа, экология, цифровизация, во время конференции в Лугано, участники набросились на планы будущей страны, мирной и перестроенной, более красивой, чем раньше.

■ Но до этого война должна быть остановлена, и будут другие конференции: Лондон, затем, возможно, Берлин, в 2023 и 2024 годах.

■«Слон все еще в комнате», — вспоминает советник президента Украины, в то время как гражданское общество призывает Киев к социально-экономической реконструкции, чтобы залечить травму.

Контраст не мог быть более разительным. В то время как российские войска продолжают наступление на Донбассе, обстреливая город Славянск, сильная украинская делегация из почти 100 человек обсудила в Лугано принципы, которыми следует руководствоваться при восстановлении страны. Во вторник, в последний день Луганской конференции по восстановлению Украины, которую Киев совместно с Берном организовал, премьер-министр Украины Денис Чмыгаль не позволил дестабилизировать себя новостями с фронта: «Вчера и сегодня [в понедельник и вторник] мы обсуждали планы на будущее [для Украины]. Это то, что дает вам большие надежды».

Луганская декларация осуждает российскую агрессию, защищает территориальную целостность и суверенитет Украины. Он принимает к сведению решение Совета Европы предоставить Киеву статус кандидата на членство в ЕС. В документе перечислены семь приоритетов, которые должны обеспечить первоначальные рамки, в которых должна происходить реконструкция. Он призывает украинские власти ускорить реформы в стране, действовать в условиях полной прозрачности и укреплять верховенство закона. Он также настоятельно призывает всех соответствующих субъектов, как национальных, так и международных, возобновить усилия. Луганские принципы могут стать «краеугольным камнем» будущих конференций по реконструкции, первая из которых пройдет в начале осени по инициативе G7.

Александр Роднянский, экономический советник президента Украины Владимира Зеленского, нашел время, чтобы встретиться с Ле Темпсом в самом центре Луганска. Он приветствует конференцию, на которой текущая стоимость реконструкции составляет примерно 750 миллиардов евро. Но его не обманывает ситуация на Украине: «Эта встреча важна для консолидации усилий, которые мы должны предпринять в будущем. Речь идет о координации и планировании, но не о реализации. Это преждевременно. Слон все еще находится в комнате. Россия продолжает дестабилизировать страну. Мы даже немного потеряли свои позиции в Донецкой области.

Если бы мы начали восстанавливаться сейчас, это подтолкнуло бы российские силы к сносу нового строительства и посеяло бы сомнения среди инвесторов. Это не то, что нам нужно прямо сейчас. На мой взгляд, самым большим вкладом в восстановление была бы победа в войне».

Этот выпускник Принстонского университета, которого призвали помочь президенту Зеленскому, поднимает вопрос о том, нужно ли будет восстанавливать тяжелую промышленность и промышленные объекты, такие как «Азовсталь», или ситуация может стать возможностью отправить страну в сервисную экономику 4.0: «Одно можно сказать наверняка: не нужно все планировать. Рыночные силы будут диктовать, что должно произойти».

В Лугано Денис Чмыгал напомнил, что до начала войны 24 февраля в его стране были приняты меры по борьбе с коррупцией. Но он намерен двигаться дальше. А это требует принудительной цифровизации страны. Это должно ограничить взаимодействие между людьми и тем самым предотвратить риск коррупции. Это будет касаться строительства, таможни, а также отношений между гражданином и государством. К 2024 году, прогнозирует Александр Роднянский, 100% госуслуг гражданам будут оцифрованы. «Двадцать миллионов украинцев уже используют цифровое приложение правительства», — сказал глава украинского правительства, который настаивал: «Мы собираемся сделать коррупцию невозможной».

Для финансирования реконструкции премьер-министр не забыл назвать астрономические суммы (оцениваемые в 300-500 миллиардов франков), принадлежащие российским олигархам во многих западных странах. Он приветствовал конфискацию российских квартир немецкими властями, а также принятый Канадой закон о конфискации.

Перед прессой он не хотел расстраивать швейцарского владельца. Но за кулисами некоторые украинские чиновники не стесняются повторять оценки российских активов в Швейцарии, которые составляют 200 млрд франков. Для Киева деньги в руках олигархов, близких к Владимиру Путину, поступают от режима, который «регрессировал без провокаций». Он должен быть использован для восстановления страны.

Администратор Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Ахим Штайнер находился в Лугано, в том числе представлял Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он признается Le Temps: «Послание из Лугано ясно: мы не можем ждать. Есть срочные меры, которые необходимо принять. Поэтому есть области, в которых мы должны действовать незамедлительно, чтобы обеспечить перемещенным и возвращающимся беженцам доступ к основным социальным услугам. Это важно. Около шести миллионов внутренне перемещенных лиц. ПРООН поддерживает правительство в обеспечении того, чтобы государство продолжало функционировать. Мы создали цифровую платформу, которая позволяет перемещенным лицам воссоединиться с администрацией. Есть очевидные финансовые проблемы. Ежедневные потребности Украины составляют 6 миллиардов долларов в день. Страна может сделать только одно». Социальные проблемы многочисленны. Пожилые люди очень уязвимы. Формируется экономика выживания. Также важно построить временное жилье. «Мы попробовали это в Ираке. Стоит работать с местными властями, чтобы обеспечить рабочие места, чтобы люди могли остаться. Это позволяет нам вернуться к определенной нормальности», — заключает Ахим Штайнер.

Ольга Котюк, консультант Украинского национального центра миростроительства (UNCP), созданного в 2021 году, сотрудничает с interpeace, организацией, базирующейся в Женеве. Она предупреждает из Киева: «Сейчас, когда мы думаем о плане Маршалла для Украины, мы в первую очередь думаем о возрождении экономики, восстановлении инфраструктуры и жилья. Мы не думаем о социальной реконструкции. Необходимо будет восстановить социальные связи, воссоединить людей с семьями. Некоторые живут в незнакомых уголках Украины. Это тем более важно, что многие люди получили ранения». Ольга Котюк считает, что на карту поставлена память украинского общества. Нам нужно найти общий нарратив. Если мы не будем делать эту работу, мы рискуем иметь очень поляризованное общество, которое теряет всякую сплоченность. И это опасно.

США

Arkansas Democrat-Gazette призывает 350 000 украинцев уйти до наступления России.

Краматорск, Украина — На следующий день после того, как президент России Владимир Путин объявил о победе в захвате провинции на востоке Украины, которая имеет важное значение для его целей военного времени, его войска активизировали наступление в соседней провинции во вторник, что побудило губернатора призвать к массовой эвакуации жителей. необходимо спасти жизни и сделать так, чтобы украинская армия могла лучше защищать города от российского наступления.

«Судьбу всей страны решит Донецкая область», — сказал он журналистам в Краматрошке, административном центре региона, где расположен региональный штаб Вооруженных сил Украины. Когда будет меньше людей, мы сможем больше сосредоточиться на противнике и выполнить наши основные задачи», — сказал Кириленко.

Призыв губернатора к жителям уехать, казалось, представлял собой одну из самых больших предлагаемых эвакуаций войны. По данным агентства ООН по делам беженцев, более 7,1 миллиона украинцев считаются перемещенными лицами в Украине, и более 4,8 миллиона беженцев покинули страну с момента начала вторжения России 24 февраля.Кириленко сказал, что основными целями России в настоящее время являются Краматорск и Славянск, расположенные в 10 милях к северу, потому что они содержат критически важную инфраструктуру, такую как станции фильтрации воды. Он назвал обстрел «очень хаотичным» без «конкретной цели… только для разрушения гражданской инфраструктуры и жилых районов».

Во вторник Славянск также подвергся длительному обстрелу. Мэр Вадим Лях сообщил в Facebook, что «массированный обстрел» обрушился на Славянск, население которого составляло около 107 тысяч человек. до того, как Россия вторглась в Украину. Лях, который несколько часов назад призывал жителей эвакуироваться, посоветовал им прятаться в укрытиях.

«NYT». Image caption «Голос спокойствия в грохоте войны»

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Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ