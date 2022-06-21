Как видит войну в Украине мир: первые полосы ведущих газет 20 июня

Темы: Великобритания и их союзники должны быть способны победить Россию в бою; Путин больше не скрывает имперские амбиции; Война Путина превратила Украину в Израиль Европы.

Главные темы:

Великобритания и их союзники должны быть способны победить Россию в бою

Германия запустит угольные электростанции, чтобы снизить зависимость от российского газа.

Россия поставляет в Австрию вдвое меньше природного газа. Правительство решает возобновить работу консервированной угольной электростанции для производства электроэнергии.

Война Путина превратила Украину в Израиль Европы – итальянская газета

Макрон по-прежнему хочет говорить с Путиным, но его украинский коллега Зеленский не думает, что российский президент готов что-то слышать

НАТО ожидает продолжительной войны в Украине

Зеленский после визита в прифронтовый район пообещал вернуть оккупированные Россией территории на юге. Переговоров до августа не будет

2027 год – самый оптимистичный сценарий празднования вступления Украины в ЕС, говорят литовские депутаты Европарламента.

«Gazeta Wyborcza» – этот номер издания подготовили беженцы ко всемирному дню беженца. На первой полосе статья украинского редактора «Миф о ксенофобии поляков разрушается» и данные исследований более 73 процентов поляков помогают украинцам

С начала войны Португалия приняла 43 тысяч беженцев. Прибытие из других стран замедлилось. Многие хотят вернуться в Украину

Федеральное правительство Швейцарии призывает украинцев вернуться домой

Геотермальная вода вместо газа из России. Энергетический переход Швейцарии

Израиль, пытающийся не принимать чью-либо сторону и не делать четких заявлений о войне в Украине, это вызывает недовольство в России и в США – израильская газета.

Израиль проголосовал за осуждение вторжения России на Украину в ООН всеми голосами, а министр иностранных дел Яир Лапид неоднократно высказывался против войны и обвинял Россию в военных преступлениях.

Последним шагом России против Израиля является распространение проекта резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей бомбардировку международного аэропорта в Дамаске, ответственность за которую Россия возложила на Израиль.

США отвергают новые претензии Китая по Тайванскому проливу

Продовольственный кризис означает, что мир должен объединиться вокруг Украины, прогнозируют в 2023 году на 40-50 процентов меньший урожай в Украине

Путин больше не скрывает имперские амбиции. Лидер отказывается от взгляда «денацификации» и говорит, что его обязанность – «вернуть» Украину.

«Россия не кристально чиста. Россия такова, какова она есть», — сказал Сергей Лавров в интервью Би-би-си, когда его спросили о докладе ООН о зверствах, совершенных в селе на севере Украины. «И нам не стыдно показывать, кто мы являемся».

Великобритания

«The Times» – «Британская армия «должна быть в боевой готовности для России»

Новый командующий британской армией приготовился к быстрой мобилизации войск в Восточную Европу и заявил, что жизненно важно, чтобы они и их союзники «способны победить Россию в бою».

Генерал сэр Патрик Сандерс заявил, что он был первым начальником Генерального штаба с 1941 года, который «взял на себя командование армией в тени сухопутной войны в Европе».

Новый командующий британской армией приготовился к быстрой мобилизации войск в Восточную Европу и заявил, что жизненно важно, чтобы они и их союзники были «способны победить Россию в бою».

Генерал сэр Патрик Сандерс издал «боевой клич» всем чинам, а также государственным служащим в виде служебной записки, в которой говорилось, что конфликт в Украине укрепил основную цель армии – «быть готовым бороться и побеждать в войнах на суше».

Высокопоставленные военные деятели заявили, что вмешательство, совершенное в прошлый четверг во время его первой недели работы, стало напоминанием правительства о необходимости инвестировать в наземные возможности. В прошлом году Борис Джонсон заявил, что «старая концепция ведения больших танковых сражений на территории Европы закончилась».

«The Daily Telegraph» – «Германия запустит угольные электростанции»

Стремление покончить с зависимостью от российского газа связано с тем, что соперник в руководстве призывает премьер-министра снизить налоги на энергию

ГЕРМАНИЯ намерена вновь открыть законсервированные угольные электростанции для борьбы с высокими ценами на газ, оказывая давление на Бориса Джонсона, требуя снизить налоги на счета за электроэнергию для домашних хозяйств.

Правительство Германии примет чрезвычайные законы по возобновлению работы угольных электростанций, поскольку Европа делает шаги, чтобы справиться с сокращением поставки энергии из России.

Другие меры, о которых было объявлено вчера, включали новые стимулы для компаний, чтобы они использовали меньшее количество газа.

Это побудило Тома Тугендхата, главу комитета по иностранным делам Палаты общин и потенциального соперника Бориса Джонсона в руководстве призвать к снижению налогов на энергию.

Господин Тугендхат сказал: «И мы по-прежнему взимаем с людей дополнительный налог на счета за отопление. Налогообложение семей, когда Германия, Китай и многие другие страны просто сжигают больше угля, непоследовательно. Нам нужно работать вместе, а не просто сокращать выбросы дома».

Возросла тревога по поводу перспективы исчерпания запасов топлива, поскольку страны разорвали связи с Россией из-за войны в Украине. На прошлой неделе Кремль сократил потоки газа по газопроводу «Северный поток» в Германию на 60% в рамках усиливающейся кампании давления.

Вчера министр экономики Германии Роберт Хабек заявил: «Чтобы сократить потребление газа, нужно меньше использовать для выработки электроэнергии.

Он добавил, что возвращение угольных электростанций было «болезненным, но совершенно необходимым». Это происходит в то время, когда Британия сталкивается с резким ростом счетов за электроэнергию, которые должны увеличиться в конце этого года с дальнейшим повышением ценового предела, как раз на фоне кризиса стоимости жизни.

Премьер-министр раскритиковал, что он нарушил обещание, данное в Brexit, о снижении 5-процентного НДС на счета за электроэнергию, оплачиваемые домохозяйствами.

Счета за электроэнергию, как ожидается, возрастут до 3000 фунтов стерлингов к концу года, когда в октябре будет сброшен предел цен с учетом оптовых цен на газ к августу.

В прошлом месяце правительство ввело налог на непредвиденные расходы нефтегазовых компаний в размере 25% для финансирования поддержки домохозяйств.

Аналитики консалтинговой компании по нефти и газу Wood Mackenzie прогнозируют, что к январю в Европе могут закончиться запасы газа, если Кремль закроет краны.

До вторжения Россия снабжала Германии чуть менее трети своего газа. В 2021 году Великобритания полагалась на получавшую из Москвы менее чем на 4 процента от общего объема поставки газа.

Согласно планам Германия будет больше полагаться на свои угольные электростанции для производства электроэнергии, а законопроект будет обсуждаться в верхней палате парламента страны в начале июля.

Планируется новая система аукционов, чтобы стимулировать промышленные компании в экономию топлива, которое потом можно будет сдать на хранение.

«Edinburgh Evening News» – «Спасибо, Эдинбург». Украинцы начинают работать в городе после того, как столица приняла 5000 человек, бежавших от войны после российского вторжения

Европа

Австрия. «Der Standard» – «Воздушные налеты на Киев»

Украинскую столицу снова атаковали с воздуха. Президент Зеленский обещает отвоевать юг.

«KURIER» – Газовый кризис замедляет защиту климата: правительство полагается на уголь

План на случай непредвиденных обстоятельств: если Россия прекратит поставки, угольная электростанция должна заработать.

«Kleine Zeitung» – «С углем против газового кризиса»

Россия поставляет в Австрию вдвое меньше природного газа. Правительственный кризисный кабинет решает возобновить работу консервированной угольной электростанции в Меллахе для производства электроэнергии

«Vorarlberger Nachrichten» – «Перспектива вступления Украины как символический шаг»

На этой неделе главы государств и правительств ЕС обсуждают перспективы вступления Украины. Если бы она получила статус кандидата, это было бы символическим шагом, объяснил бывший комиссар ЕС Франц Фишлер в интервью ООН.

Но предоставление кому-то статуса кандидата – это одно, «согласиться на членство – это другое». Все дело в деньгах. Долгие переговоры были бы безопасны. Фишлер считает, что в общем-то процесс присоединения нужно было бы начинать заново

Италия. «La Stampa» — «План ЕС: больше оружия для Украины».

«В проекте новая помощь Киеву. Но расколотые 5 звезд* заставляют правительство дрожать»

«Макрон упал, Франция неуправляемая».

* «Движение 5 звезд» – итальянская политическая партия, которую основали комик Беппе Грилло и предприниматель Джанроберто Казаледжо 4 октября 2009 года. Для партии характерны популизм, энвайронментализм и отчасти евроскептицизм

La Repubblica – «Чрезвычайная ситуация с газом, макси-соглашение между Eni и Катаром. Берлин замедляет потребление».

«Макрон теряет большинство в парламенте. Подвиг Ле Пен».

«Опасения Брюсселя, ЕС сейчас слабее».

Голоса из Лисичанска города-мученика «Теперь живем, как крысы»

«Il Foglio Quotidiano» – «Война Путина превратила Украину в Израиль Европы»

Скрещены судьбы двух стран, осажденных врагами Запада: обе борются за свое существование и демократию

Враги хотят стереть обоих с земли. Они хотят угрожать им обоим ядерным оружием. Они хотят вынудить их покинуть свои земли. Оба хотят уничтожить террористическими методами. И, наконец, по разным причинам, с разными оттенками, с разной историей обе страны представляют сегодня для Запада два грозных форпоста в ежедневной борьбе с врагами либеральных демократий. Две рассматриваемые страны могут показаться далекими друг от друга, но если у вас хватит смелости поднять голову с поверхности публичных дебатов, легко понять, что агрессия, с которой Украина имеет дело более трех месяцев, много точек соприкосновения с агрессией, с которой другая страна находится в осаде врагов Запада, таких как Израиль, сталкивается гораздо дольше. Истории могут казаться разными, но точек соприкосновения много, и они не только символичны. Израиль, как и Украина, защищается, как может, от тех, кто на его границах совершенно не воспринимает присутствие на этих территориях западной демократии, которая стремится защищать свои ценности до смерти.

В Израиле, как и у Украины, есть рядом с собой, в нескольких шагах от его повседневной жизни, его рутины, страна, мечтающая стереть ее с географической карты: на Ближнем Востоке эта страна называется Ираном (прошу верить аятоллам), в Европе эту страну называют Россией («Кто сказал, что через два года Украина все еще будет существовать на картах мира?», — заявил в прошлую среду вице-президент Совбеза России Дмитрий Медведев).

Израиль, как и Украина, имеет рядом с собой страну, которая для обоснования своей угрозы, желая стереть своих врагов с карт, выставила на подоконниках свою ядерную артиллерию: в одном случае Россия, очевидно, в противном случае, случай Ирана, неявный, менее очевидный, из-за образа не того, что уже существует, а того, чем он мог бы стать, когда его собственные пути обогащения обедненного урана будут завершены.

И Израиль, и Украина ищут, как прекрасно сказано на этих страницах Адриано Софри (который, как вы могли прочитать в прошлую пятницу, присутствовал на гала-вечере открытия Одесского оперного театра) и Микеле Маснери (знаете ли вы, что в Киеве есть Glovo?), чтобы создать в своих пределах пузырь нормальности, который совсем не надуман. И так же, как

Израиль научил своих граждан информировать своих граждан об абсолютной ненадежности жизни, сделав неопределенность своего существования ключевой чертой силы страны, так же Украина в последние недели также продемонстрировала признаки жизнеспособности, даже нормальной жизни. . Киевский оперный театр снова открылся на прошлой неделе, и все билеты были распроданы. Школьные звонки даже под бомбами не переставали звонить там, где война оставила родителей перед выбором: оставить детей дома или отправить их в класс хотя бы в нескольких метрах от российских бомб. Количество украинцев, вернувшихся в Украину, превысило количество украинцев, бегущих месяцами

«В мире нет другой страны, которая имела бы такое влияние на еврейскую культуру и сионизм до Холокоста», — пишет самая популярная газета Израиля «Исраэль ха-йом». А в первые месяцы войны именно украинский президент Зеленский говорил, что Израиль – образец для Украины из Украины (2,3 млн. украинцев вернулись домой с начала войны по данным Frontex).

Суть всегда одна: защищать свою демократию от внешних врагов даже ценой повседневного риска своей жизнью. К этим небольшим фрескам можно было добавить и несколько интересных историй, причем не только с символической точки зрения. О еврейской вере Зеленского известно, но, возможно, менее известны некоторые неприятные истории, упомянутые несколько недель назад в письме Джулио Меотти.

Восемь родителей-основателей еврейского государства были выходцами из Украины, и теперь все они запечатлены на израильских банкнотах. Это такие премьер-министры как Леви Эшколь и Моше Шарет. Президенты, такие как Ефраим Кацир. Родители сионизма, такие как Аарон Дэвид Гордон. И снова: Нефтали Герц Имбер, автор Хатиква, национального гимна Израиля.

Писатель, переживший Холокост, Аарон Аппельфельд. Поэт Хаим Бялик. Основатель гистадрута, легендарного еврейского союза Авраам Харцфельд. Или как Яаков Дори, урождённый Достовский, последний командир Хаган. Или как первый начальник штаба израильской армии Цахал из Одессы, начальник штаба вооруженных сил, разгромивший вторгшиеся арабские армии, когда было создано еврейское государство. А в первые месяцы войны сам президент Украины Зеленский говорил, что Израиль – это образец для Украины.

В конкретном случае Зеленский имел в виду способность Израиля — страны, которая фактически медленно выходила из состояния нейтралитета по поводу конфликта, начав лишь в конце мая присылать военные материалы президенту Украины — знать, как объединяют вооруженную безопасность и нормальную жизнь, но, по всей видимости, симметрии между двумя странами многочисленны и не случайны. Они оба изо всех сил пытаются защитить свое существование. Оба изо всех сил пытаются защитить свою демократию. Оба изо всех сил пытаются восстановить свой извилистый путь к самоопределению. Путин хотел вторгнуться в Донбасс, чтобы денацифицировать Украину, но результат был обратным: Украина превратилась в Израиль Европы.

Не очень хорошая работа.

Франция. «Le Monde» – «На кладбище в Днепре уничтожено поколение»

Киев начал сообщать о количестве своих солдат, погибших в боях: около сотни в день. Но они часто анонимны и безлики. Перед их могилами родственники рассказывают о своих воспоминаниях и обстоятельствах их смерти.

Украинские флаги с двумя сине-желтыми линиями, символами неба и пшеничного поля, развеваются на ветру. Без внимания. Они смотрят на новые могилы проклятых Украины, бойцов, зарубленных войной, которой они не выбирали.

Путешествие по Украине во время войны — это не только рассказы о героическом сопротивлении и ратных подвигах, прославляемых по всей стране, но и поиск часто невидимой бойни. Украинская армия, как и русская армия, как и почти все армии мира, хоронит своих погибших солдат. Мы не видим ни закопанных в прифронтовых окопах бойцов, ни трупов, проходящих через двери моргов каждый день.

«L’Opinion» – «Париж все еще пытается убедить Киев»

Глава французского государства по-прежнему хочет поговорить с Владимиром Путиным, но его украинский коллега Владимир Зеленский не думает, что российский президент готов что-то слышать

Война России в Украине может продолжаться годами, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг немецкой газете Bild am Sonntag. «Мы не должны ослаблять наши усилия и помогать Украине», — предупреждает он. Ранее на этой неделе он сказал, что союзники продолжат снабжать Киев тяжелым вооружением и системами большой дальности, и что он ожидает, что они согласуют новый пакет помощи стране во время саммита Альянса, запланированного на 28, 29 и 20 мая в Мадриде. 30 июня.

«ВИЗИТ ЭММАНУЭЛЯ МАКРОНА с Олафом Шольцем и Марио Драги в Киев был полезен тем, что сломал представление о том, что по Украине существуют разногласия. Символ трех тяжеловесов Евросоюза, которые говорят своему лидеру о том, что они поддерживают рассмотрение кандидатуры его страны, — не говоря ему, что на это уйдет двадцать лет, даже если это, безусловно, правда, было сильным. Как Президент сделал, продолжение визита после Румынии и Молдовы в Киев в четверг в сопровождении канцлера Германии и премьер-министра Италии было хорошо воспринято в Брюсселе, что сразу же подтвердило выбор трех человек.

Каждому было за что прощать.

Марио Драги за представление в середине мая в одностороннем порядке мирного плана, отвергнутого Россией, несмотря на то, что он предлагал навязать Украине статус нейтралитета и предоставить автономию оккупированным Москвой регионам Донбасса и Крыма.

Олафа Шольца за то, что он медлил, чтобы наложить санкции на поставщика газа и поставить обещанное оружие, когда, по данным Кильского института, Германия выполнила лишь 35% своих обязательств в этой области.

Эммануэль Макрон наконец за то, что неоднократно контактировал с Владимиром Путиным и призвал не «унижать» Россию.

Если Макрон сказал им рассматривать их визит как визит «друзей», то Владимир Зеленский был трезв в своем общении, особенно с французским президентом.

Особенно если сравнить теплый прием, предоставленный в пятницу британскому премьер-министру Борису Джонсону, прибывшему во второй раз с апреля с неожиданным визитом. «Лучше поздно, чем никогда», – говорят некоторые.

«Население до сих пор не простило ему звонков и бесед с Путиным и по-прежнему относится к нему с подозрением», — заявила «Думке» депутат Верховной Рады Украины Леся Василенко. Фактически сохраняются сомнения по поводу Эммануэля Макрона.

Пока Зеленский повторял, что не «уверен в том, что существует вероятность того, что Президент Российской Федерации будет готов что-то услышать», глава французского государства не ожидал покинуть Киев, чтобы повторить свою мантру. «Я понимаю эмоции, но я думаю, что роль Франции состоит в том, чтобы не вступать в словесную эскалацию и не закрывать варианты. В какой-то момент нам придется обсудить это с президентом Путиным. Не обязательно стремиться быть любимым», – сказал он на LCI.

Ходили слухи, что три лидера пришли с соглашением в руках: их зеленый свет для кандидата на вступление в Европейский Союз против возобновления переговоров вроде Минска.

Но Минск-3 неизбежно приведет к новой войне. Думаю, европейские лидеры поняли, что успокоение диктатора не работает».

«Этот тип сообщения распространяется по России на создание напряженности в украинском обществе, а также между Киевом и его западными союзниками, но не похоже, что условия были поставлены», — продолжает Леся Вазиленко. «Я не думаю, что Украину можно подтолкнуть к соглашению типа Минска. Это закроет дверь к стабильному и крепкому миру и безопасности. Мы видели, что происходило с предыдущими соглашениями такого рода.

Спустя семь лет после Минска-2 мы стали свидетелями злости России. Минск-3 неизбежно приведет к новой войне. Я считаю, что европейские лидеры поняли, что умиротворение диктатора не работает», — добавляет она.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, этот вопрос остается без ответа, поскольку война России в Украине может длиться годами. «Мы не должны ослаблять наши усилия и помогать Украине, а не только оказывать военную поддержку, даже если затраты будут высокими, потому что цены на энергоносители и продукты питания растут», — объясняет он в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

Правда, военные эксперты отмечают, что россияне прогрессируют – сейчас они контролируют около 20% территории страны – и двигаются темпами Первой мировой войны, в среднем, по несколько метров в день. «Путин использовал 25% мощи своей армии, чтобы отвоевать крохотный клочок территории с 50 000 убитыми и ранеными», — недавно заметил адмирал сэр Тони Радакин, начальник британского штаба.

Ни одна из двух воюющих сторон не может победить в нынешнем виде очень четко, все дело в том, чтобы знать, смогут ли они продержаться в течение долгого времени. Выхода два: прекращение огня и мирные переговоры, что в глазах специалистов маловероятно. Владимир Путин остается в военных ботинках, тогда как Владимир Зеленский требует от Запада больше оружия.

Украина жалуется, что получила всего 10% приглашенного оружия. «Какой бы профессиональной ни была наша армия, мы не сможем выиграть эту войну без помощи наших западных партнеров», — пожаловалась недавно заместитель министра обороны Анна Мальяр.

Так: стоп-война или продолжение?

Украинский президент уже может рассчитывать на решительную поддержку Бориса Джонсона, который в колонке, опубликованной в Sunday Times, считает, что время сегодня является решающим фактором. «Все будет зависеть от того, насколько Украина сможет наращивать свою способность защищать свою территорию быстрее, чем Россия сможет восстановить свои атакующие возможности. Наша задача – дать время украинскому лагерю», – пишет ведущий на Даунинг-стрит, 10, призывая жителей Запада не скупиться на военную и финансовую помощь, которая будет предоставлена ​​Киеву. Споры между теми, кто хочет стратегического поражения Путина и теми, кто хочет сохранить диалог, не закончены.

Германия. «Der Tagesspiegel» – «Что делает мир? Подает неправильные сигналы, недооценивает Россию и ожидает мрачных саммитов» — Йозеф Йоффе является членом редакционного совета «Цайт».

Как только Еврокомиссия рекомендовала Украине статус страны-кандидата, как стало известно, что, вопреки всем правилам, Евровидение 2023 не состоится там, в стране-победительнице 2022 года. Какая примета!

Застенчивое решение. Довольно плохо, что крупные страны ЕС, то есть D, F и I, скупы, как Скрудж Макдак, когда речь идет о тяжелом вооружении для Киева. А сейчас даже немного мирной музыки не выходит, потому что не дай бог, это так раздражает Путина, что ему захочется поиграть с гаубицами. Тогда лучше бы отбросить идею вступления в ЕС, на что может уйти десяток лет. Говоря прямо: если Украина не сможет выгнать россиян и присоединится к Киеву, Москва станет квазичленом ЕС. Это еще раз показывает, что он не может мыслить стратегически. И Путин довольно мурлычет. Он набирает очки в большой игре за Европу.

Энергетика с Востока началась 50 лет назад: Д давала кредиты и трубы, Москва поставляла газ. Мега глупость?

От Брандта до Меркель те, кто у власти, считали себя особенно умными. Советы действовали бы как хорошие капиталисты и не отказывались от миллиардов за миллиардами. К сожалению, это неправда. По состоянию на прошлую неделю только 55 процентов российского газа поступает в европейскую сеть.

ЕС должен вести себя хорошо, а не Путину. Учиться чему-нибудь? Энергия – это не как водка и блины, а стратегический актив. Вы не станете массово зависимы от страны, которая всегда была проблемой для европейской безопасности, от белых до красных царей. Сейчас, в частности, Берлин попал в ловушку и постарается успокоить Путина. Настоящие великие государства диверсифицируют свои источники энергии. Пора просыпаться.

Большие встречи бросают свою тень: саммит ЕС в Брюсселе, G7 в Эльмау, саммит НАТО в Мадриде. Где будет что-нибудь интересное для наблюдателей и эксперты?

Нигде. Мамонтовые встречи решают только то, что раньше было связано в тихой комнатушке – самый маленький общий знаменатель. Вечеринку можно увидеть на экране. Любознательные эксперты пробираются не в Эльмау, а в телефонные коммутаторы за несколько недель до этого. Информация для общественности не обязательно, а политическая.

Главный материал: «Хабек хочет преодолеть газовый кризис с помощью угля» Министр экономики представляет миллиардный план и анонсирует более широкое использование угольных электростанций.

«F.A.Z» – «Хабек: Если мы не заполним газохранилища, зимой будет тяжело»

Промышленность должна продать обратно неиспользованные объемы

Кредиты KfW для создания резервов

Федеральное правительство хочет выкупить газ в промышленности, чтобы его можно было хранить или использовать там, где оно больше нужно. Летом компаниям будет предложен «балансирующий энергетический продукт», который они смогут использовать для предоставления рынка неиспользованных квот, сообщило в воскресенье в Берлине Федеральное министерство экономики.

Предыстория — возможный дефицит на рынке, поскольку Россия задушила снабжение магистральным газопроводом «Северный поток — 1». По данным Федерального сетевого агентства, в воскресенье по-прежнему было загружено только 40 процентов от максимальной мощности. Агентство еще раз охарактеризовало ситуацию как «напряженную». Однако безопасность снабжения остается обеспеченной, и складские помещения продолжают заполняться.

Федеральный министр экономики Роберт Хабэк (Зелени) заявил: «В последние дни ситуация на газовом рынке ухудшилась». Числа все еще можно заменить и резервуар для хранения все еще заполняется. «Потребление газа должно продолжать падать, поэтому больше газа должно поступать в хранилища, иначе зимой будет очень туго». ситуации, мы предпримем дальнейшие действия».

В бизнесе многие корпорации имеют право на газ, который они купили по более низким ценам, но не используют. Берлин хочет обнародовать эти суммы. Новая процедура предусматривает, что «управляющий рынком» THE GmbH предлагает промышленным клиентам деньги для обратного выкупа на своего рода аукционе в неизвестном ценовом диапазоне. Вознаграждение основывается на ценах на рабочую силу, отражающих резкий рост текущих расходов на закупку. Ф.А.С. сообщил.

«Все что мы потребляем меньше, помогает», — сказал Хабек. «Промышленность здесь является ключевым фактором». Как только вступит в силу закон о запасных электростанциях, который должен быть обсужден в Федеральном совете 8 июля, угольные электростанции также примут на себя выработку электроэнергии из газовых электростанции.

«Potsdamer Neueste Nachrichten» – «НАТО ожидает продолжительной войны в Украине»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает Запад не перестать поддерживать Украину в войне против России. Мероприятие должно быть готово к тому, что российская захватническая война «может продолжаться годами», сказал Столтенберг изданию Bild am Sonntag. Рост цен на энергоносители и продукты питания в результате российской захватнической войны «не сравним с ценой, которую украинцы каждый день платят многими жизнями».

Если президент России Владимир Путин узнает с войны, что он может просто продолжать так, как он делал после войны в Грузии 2008 года и оккупации Крыма в 2014 году, то страны НАТО примут гораздо большую цену, предупреждает. Генеральный секретарь НАТО. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в Sunday Times, что сторонники Киева должны обеспечить, чтобы Украина «обладала стратегической выносливостью, чтобы выжить и в конечном итоге победить».

По словам канцлера Олафа Шольца, у Украины должна быть возможность рассчитывать на поддержку Запада, даже если оборонная борьба против России затянется надолго. «Это понятно, и мы снова уверяем, что там, как G7, мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо», – сказал политик СДПГ в интервью Немецкому пресс-агентству незадолго до саммита семи лидеров демократических государств. промышленных стран на следующих выходных в замке Эльмау. В минувшие выходные Россия нанесла очередной ракетный удар по столице Украины в Киеве.

«Neue Westfälische» – «В Украине опасаются долгой войны»

Шольц: Помогать пока это необходимо.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг призывает к упорству, потому что на это могут уйти годы.

Украина должна иметь возможность рассчитывать на поддержку Запада даже если оборонная борьба против России затянется надолго. «Понятно одно, и мы будем уверять, что снова там, как G7, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько это необходимо», — заявил федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) незадолго до саммита семи ведущих демократических партий. наций в следующие выходные в замке Эльмау

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Запад должен готовиться к тому, что война может длиться годами, как он заявил Billd am Sonntag. Вот почему поддержка Украины не должна ослабевать.

Расходы на это высокие, но это не идет ни в какое сравнение с ценой, которую Украина платит каждый день многими жизнями, сказал Столтенберг.

Подобное изречение выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: Президент России Владимир Путин хочет, чтобы Украина вступила в войну на истощение поставил их на колени «с чистой жестокостью», сказал Джонсон.

Сама Украина не нацелена на переговоры с Россией до конца августа после украинских контратак. Президент Украины Владимир Зеленский после визита в прифронтовый район пообещал вернуть оккупированные Россией территории на юге.

Россия нанесла очередной ракетный удар по украинской столице Киеву. Однако, по официальной информации, над городом украинские ПВО сбили российские ракеты. Соответственно, повреждений и травм нет.

Литва. «Klaipeda» – «Украина на пороге ЕС. Когда она его пересечет?

2027 – самый оптимистичный сценарий празднования вступления Украины в ЕС, о котором упоминали литовские депутаты Европарламента. Многие другие прогнозы сделаны через несколько или несколько лет.

Польша. «Gazeta Wyborcza» – это издание подготовили беженцы. В Польше нашли приют тысячи беженцев из многих стран мира. Во Всемирный день беженцев мы даем им слово

«Миф о ксенофобии поляков рушится»

Галина Чалимоник Украина Журналист, редактор газеты «Wysty Bielajewka», портала Bilyayivka.city и экологического портала Open.Dnister. Сотрудник католического «Wyborcza». Живёт в Гливице

Как сообщила вчера Пограничная служба, с 24 февраля польско-украинскую границу пересекли 4,166 миллиона раз. В первые дни российской агрессии поляки массово двинулись к границе, чтобы помочь нуждающимся.

Эти фотографии останутся с нами навсегда: украинские женщины, дети и пожилые люди, встречающие в Польше с распростертыми объятиями, масса волонтеров с горячими напитками и едой, первой помощью и, пожалуй, самое главное – тысячи людей, которые самоотверженно предложили безопасную крышу над головой и помощь в повседневной жизни в чужой стране.

Выглядело так, будто вся Польша мобилизовалась на помощь беженцам с войны. Студия Kantar только что провела исследование, подтверждающее это чувство.

Только каждый четвертый участник опроса признался, что никак не причастен к помощи украинцам. Аж 73,5 проц. респондентов отметили, что они участвовали (или все еще участвуют) в акциях помощи в той или иной степени.

Все это, по словам д-ра Томаша Слупика, политолога из Силезского университета, разрушает миф о ксенофобии поляков. – Мы не заметили этого изменения, хотя годами жили с выходцами из Украины. Однако это была отдельная жизнь, мы не мешали друг другу. Война немедленно переоценила эти взгляды, говорит д-р Слупик. По его мнению, пока нельзя думать о полном открытии «чужому» в Польше. Если бы исследование касалось ближневосточных беженцев, то результаты, безусловно, были бы другими, отмечает он.

Исследование показывает, что женщины охотнее помогают (78% против 68,5% мужчин), более образованные люди из крупнейших городов, избиратели Польши 2050, левые или КО.

Португалия. «Jornal de Notícias» — «УКРАИНА ИНТЕГРИРОВАННАЯ, НО ГОТОВАЯ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ». С начала войны Португалия приняла 43 тысяч беженцев. Прибытие из других стран замедлилось

63-летняя Людмила Шпутяк хочет вернуться в Украину. С марта она была беженкой в ​​Камине. Она плачет, когда рассказывает, что уехал из Киева под бомбами. Она сбежала со своей невесткой, китаянкой, оставив своего 30-летнего сына. Она становится еще более эмоциональной, когда благодарна. «Мы очень благодарны португальцам, которые оказали нам поддержку. Я пришел с одеждой на спине. У меня была даже психологическая поддержка, но теперь я хочу вернуться к сыну», — говорит украинка, которая посещает курсы португальского языка для беженцев в Каменьи. Этот муниципалитет Миньо принял 78 украинцев (28 семей) и создал класс португальского языка из 44. Все еще со слезами на лице Людмила смеется, произнося шквал изученных слов: …».

Президент Ассоциации украинцев Португалии Павел Садоха говорит, что около 40 тысяч беженцев в Португалии с начала войны переезжают, чтобы возвратиться в Украину. «Мы испытываем это желание от украинцев как можно скорее вернуться. Некоторые даже запрограммированы на это сейчас, и многие просят конкретной помощи от нашей ассоциации по всей стране», — сказал JN Павел Садоха

«Большинство людей говорят: «Это наш дом, там наша семья, наши мужчины». Самая большая проблема во всем этом – это разделение семей. Люди не могут этого вынести. Я уверен, что большинство вернутся», — говорит он, отмечая, что с другой стороны, поддержка во всем мире поощряет возвращение беженцев.

«Это как в экономической жизни стран. Есть политический сигнал, который вносит изменения на фондовый рынок. И с людьми это работает так же, когда они видят знак поддержки Украины, они начинают планировать свое возвращение», — говорит Павел, считая, что украинцы сейчас на «священной войне». Они знают, что борются за правду, что случившееся настолько несправедливо, что его нужно выиграть, и нет другого выхода, кроме победы Украины в этой войне». «Многие хотят вернуться, чтобы быть со своими семьями и помочь стране победить. Они не потеряли страх перед войной, взрывами и смертью, но обрели мужество и уверенность в том, что Украина победит», — подчеркнул он.

В Кашкайше, втором муниципалитете страны с наибольшим количеством украинских беженцев — 2635 человек, городской совет, по словам мэра Карлоса Каррейраса, планирует возвращение. «У нас это запланировано, нам просто нужно знать, будет ли это автобусом или самолетом. Мы предпочитаем, чтобы те, кто хочет вернуться, летели на самолете, но это будет заложить от количества персонала. Денежные средства транспорта будут оправданы количеством», — сказал мэр JN, отметив, что «сейчас есть две тенденции»: стагнация запросов на размещение украинцев в Португалии и появление запросов на возвращение транспорта в Украину. «Это пока не очень устойчивая тенденция, но когда мы проводили операцию по их сбору на границе с Румынией, мы гарантировали всем привозившим их, что мы их потом тоже заберем, что они вернутся», — сказал он.

Карлос Каррейрас сказал в заключении, что существуют средства солидарного счета для поддержания этих расходов.

«Publiko» – Запад – В войне, которой не видно конца, боится «усталости Украины».

Нидерланды. «nrc» – Россия «Имперские настроения продолжают доминировать»

Грузия. «The Messenger» – «Канцлер Германии считает, что прямые переговоры с Путиным «совершенно необходимы».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил информационному агентству dpa, что лидерам «совершенно необходимо» разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, чтобы прекратить войну в Украине.

«Это абсолютно необходимо поговорить с Путиным, и я буду продолжать это делать, как и президент Франции».

«Нужны некоторые страны и некоторые лидеры, которые бы с ним говорили, и необходимо, чтобы они были четкими», — сказал Шольц dpa.

Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели несколько телефонных разговоров с Путиным после того, как 24 февраля началось вторжение России в Украину, что вызвало определенную критику по поводу их решения.

Шольц заявил, что они должны найти «общий подход» с Путиным, и что он оптимистично настроен по урегулированию этой конкретной ситуации.

Он сказал СМИ, что его послание состоит в том, что «вы должны вывести свои войска и вы должны найти соглашение с Украиной, приемлемое и правильное для народа Украины».

Канцлер также заявил, что хочет использовать встречу на следующей неделе с лидерами G-7 в баварском селе Эльмау, чтобы обсудить долгосрочные перспективы Украины по поддержке страны:

«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», «Мы хотим убедиться, что расчеты президента России Владимира Путина не сработали».

Олаф Шольц назвал «иллюзией» надежды Путина на войну в Украине и его ожидания реакции Европы:

«Путин, по всей видимости, надеется, что все станет на свои места, как только он завоюет достаточно земли, и международное сообщество вернется в обычный режим», – добавил он. «Это иллюзия».

Швейцария. «Tages-Anzeiger» – «Геотермальная вода вместо газа из России. Энергетический переход»

Швейцарское подземелье сейчас находится в центре внимания политики. Сначала это был газ, теперь геотермальная энергия. К примеру, национальный советник Basel GLP Катя Крист призывает Федеральный совет разъяснить потенциал геотермальной энергии.

По оценкам геологов, под землей находятся прослои горных пород, несущие много теплой воды. Однако без разведывательного бурения невозможно точно оценить потенциал. Швейцарская геотермальная ассоциация хочет к 2050 году заменить четверть потребности в ископаемом тепле геотермальной энергией.

«Blick» – «Федеральное правительство призывает украинцев вернуться». Неприятное несчастье беспокоит беженцев

«Neue Zürcher Zeitung» – «Ракеты и смерти являются частью повседневной жизни»

Украинский город Харьков обстреливали несколько месяцев. Теперь россиян отбросили так далеко, что многие решаются снова покинуть станции метро, ​​но все еще есть люди, которые боятся бомб и остаются там. Однако заместитель губернатора района не верит в прекращение войны за город, потому что Путин считает это святым.

Анонс статьи. «Представьте, что это война». Швейцария должна быть готова к продолжительному, неоднозначному конфликту. Нельзя исключать и ядерный удар. Пора Федеральному совету укрепить волю населения к самообороне.

Турция. «OLAY»— «Президент Украины Зеленский дал оценки своему визиту в города Николаев и Одессу. «Мы никогда не откажемся от Юга, мы вернем все, что принадлежит нам», — заявил Зеленский, добавив, что у России нет столько ракет, сколько стремления к жизни украинцев.

«Daily Sabah» — «Зеленский обещает вернуть юг, НАТО предупреждает о длительной войне»

Израиль. «Haaretz» – «Гнев России должен заставить Израиль задуматься, насколько полезна сирийская кампания»

Две недавние атаки, приписываемые Израилю, одна из которых помешала международному аэропорту в Дамаске, не обошлись без дипломатических последствий. В воскресенье выяснилось, что Россия готовит резолюцию Совета Безопасности ООН, которая включает осуждение терактов и предупреждение о том, что они могут дестабилизировать регион и взорвать суверенитет Сирии. Это вторая акция России по теракту в аэропорту, сделанная после выговора, сделанного послу Израиля в Москве на прошлой неделе.

Согласно репортажу Гили Коэна на канале Kan TV, шансы на то, что Россия получит большинство в поддержку своего решения, невелики. Соединенные Штаты и другие постоянные члены Совета могут выступить против действий России, которые безусловно бьют все рекорды лицемерия, поскольку разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают тысячи мирных жителей в войне, объявленной Украине. И тем не менее, российский шаг демонстрирует, что Россия продолжает противостоять израильским атакам на сирийскую территорию и что она не будет их придерживаться, когда они будут направлены против центров власти сирийского президента Башара Асада.

Тот факт, что Асад сам возглавляет кровавый режим, россиян не интересует.

Израиль не может полностью игнорировать российский протест как из-за присутствия российских боевых самолетов в северо-западной части Сирии, так и из-за агрессивной позиции России в отношении международного сообщества. По всей вероятности, резкая российская реакция связана с разочарованием России в Израиле, которое пытается не принимать чью-либо сторону и не делать четких заявлений о войне в Украине.

По иронии судьбы, Израиль также критикуется со стороны США за то, что он не следует линии Запада, открыто осуждая агрессию России против Украины. Осторожность Израиля настолько велика, что на ежемесячное совещание, проводимое Пентагоном в Европе для координации военной помощи Украине, он направил только представителя среднего звена из Минобороны.

Израиль годами обманывал себя тем, что его удары в Сирии смогут убить клин между партнерами по трехстороннему союзу между Россией, Ираном и Асадовым режимом. Очевидно, что последние шаги отражают циничное слияние интересов и президент России Владимир Путин не проливает слез, когда Израиль ограничивает действия Ирана в Сирии. Однако, какими бы ни были разногласия между Москвой и Тегераном, оба они крайне заинтересованы в продолжении существования сирийского режима. Россия вмешается, когда действия Израиля станут прямым вызовом Асаду или поставит под угрозу, по мнению Путина, относительную стабильность в Сирии.

Официальный российский протест снова поднимает вопрос об уровне риска и эффективности «войны между войнами» Израиля. В результате неоднократных атак на аэропорт были повреждены взлетно-посадочные полосы, в результате чего в аэропорт был выведен из строя на несколько недель. Очевидно, это было публичное предупреждение Асада на фоне неоднократных попыток Ирана провезти контрабандой высокоточные комплекты для модернизации ракетного арсенала Хизбаллы в Ливане.

Их доставляли в ручную кладь путешественники из Европы в Сирию.

«The Jerusalem Post» – «Россия возмущена тем, что позиция Израиля остается неизменной»

В последние дни Россия неоднократно набрасывалась на Израиль, в то время как позиция Израиля по отношению к украинскому конфликту оставалась неизменной, несмотря на то, что она основывалась на хороших отношениях между Иерусалимом и Москвой.

Последним шагом России против Израиля является распространение проекта резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей бомбардировку международного аэропорта в Дамаске, ответственность за которую Россия возложила на Израиль.

Атака нарушает суверенитет Сирии и подрывает стабильность, говорится в проекте проекта, добавив, что должны понести ответственность, сообщает Kan News. Удар по аэропорту значительно усложняет отправку гуманитарной помощи в Сирию, говорится в проекте.

Маловероятно, что резолюция получит одобрение СБ ООН, поскольку США, Великобритания и Франция могут наложить на нее вето.

Но это одна из серии гневных реакций Москвы после удара по Дамаску 10 июня, после которого спутниковые снимки показали значительные повреждения военной и гражданской взлетно-посадочных полос аэропорта, повлекшие их негодность.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова вскоре после этого осудила авиаудары, заявив, что такие действия подвергают опасности гражданские авиакомпании и мирных жителей.

Через несколько дней Москва официально объявила выговору в России Алексу Бен-Цви, а заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что его не убедили объяснения Израиля по поводу нападения.

Серия событий происходит, когда Израиль не хочет оказывать военную помощь Украине после вторжения России в конце марта.

Израиль проголосовал за осуждение вторжения России на Украину в ООН всеми голосами, в которых он мог участвовать, а министр иностранных дел Яир Лапид неоднократно высказывался против войны и обвинял Россию в военных преступлениях. Но премьер-министр Нафтали Беннет был тише и сосредоточился на выражении сожаления по поводу гибели людей. Тем временем, Израиль отправил несколько самолетов с гуманитарной помощью и построил полевой госпиталь.

После того, как в конце марта и апреле на Израиль обрушилась волна терроризма, Украина в основном выпала из национальной повестки дня, однако Минобороны доставило средства защиты.

Статья «Глава НАТО предупреждает о длительной войне, поскольку бои на востоке Украины продолжаются»

Зеленский: Все наше мы заберем назад

Россия приближается к Харькову

Азия

Япония «The Japan Times» — «США отвергают новые претензии Китая по Тайванскому проливу»

Американские официальные лица решили отвергнуть новое утверждение Китая о том, что Тайваньский пролив не является «международными водами», и все больше озабочен тем, что позиция может привести к более частым вызовам на море для острова с демократическим управлением, по словам людей, знакомых с материей.

В последние месяцы китайские чиновники неоднократно делали такие замечания во время встреч с американскими коллегами, сообщает Bloomberg на прошлой неделе. Это вызывает вероятность того, что Китай может готовить новый вызов региональному влиянию и военному могуществу США в ключевой зоне раздора между двумя странами.

Китай уже давно утверждает, что Тайваньский пролив является частью его исключительной экономической зоны, и считает, что деятельность иностранных военных судов в этих водах ограничена. Хотя Китай регулярно протестует против действий американских военных в Тайванском проливе, правовой статус вод раньше не являлся регулярным обсуждением на встречах с американскими чиновниками.

Время утверждения вызывает тревогу у администрации, учитывая, что глобальная среда безопасности уже чревата после вторжения России в Украину. В феврале Китай и Россия предложили в совместном заявлении, что они могут поддержать территориальные притязания друг друга таким образом, что, по словам одного чиновника, напоминает попытку выделить сферы влияния.

Президента США Джо Байден проинформировали об этом, и его команда по национальной безопасности изучает заявление Китая, чтобы точно понять, что это влечет за собой, сказали люди. Команда изучает язык, на котором Китай описал пролив в предыдущие десятилетия, и работает с союзниками США, чтобы оценить их толкование языка.

Чиновники США все больше озабочены тем, что эта претензия может стать преднамеренной попыткой запутать юридическое толкование моря вокруг Тайваня таким образом, что может предположить, что Китай рассматривает его как внутренний водный путь, заявили чиновники. Администрация уже сообщила Пекину свою позицию.

Индонезия. «Waspada» – «Российские ракеты взорвали топливный состав на востоке Украины, 1 погиб»

ОАЭ. The National — «Лидер Великобритании призывает Украину и ее западных союзников готовиться к длительной войне с Россией»

Статья: «Продовольственный кризис означает, что мир должен объединиться вокруг Украины»

Когда недавно был запущен специальный YouTube-канал для украинских беженцев в Великобритании, у него был только один вариант названия: Sunflower TV.

Украинские подсолнухи – часть национальной идентичности. Масло, получаемое ежегодно из огромного урожая — самого большого своего рода на планете, теперь является основой глобального продовольственного кризиса. Дефицит и скачки быстро растущих цен на зерно и масла отражаются во всех уголках планеты.

Война в Украине может быть конфликтом Европы, но, как сказал мне на прошлой неделе один высокопоставленный представитель стран Персидского залива, ее последствия слишком важны, чтобы их можно было оставлять на усмотрение местных инициатив.

Усилия под руководством ООН по устранению препятствий в экспорте зерна из Украины находятся на вершине дублирующих друг друга инициатив. Идея состоит в том, чтобы суда могли начать возить грузы через Черное море из украинских портов.

Для этого необходимо запустить стратегию морского разминирования, особенно на каналах, проходящих через внутренние районы Украины, ведущие в порт Одесса, один из важнейших выходов на мировые продовольственные рынки. Официальные лица в Украине заявляют, что есть прогресс в перемещении запасов в 22 миллиона тонн, полученных из предыдущих урожаев, из силосов страны.

Изучается ряд альтернативных маршрутов, но эти решения пока создают одну простую дилемму: каждый из них дороже маршрута через Черное море. Еще один большой вопрос связан не только с прошлыми урожаями, прекращенными до начала войны четыре месяца назад. Как боевые действия повлияли на урожай Украины в 2022 году? Фермеры даже в мирных районах страны не могут быть застрахованы.

В дополнение к этому вашингтонский аналитический центр CSIS опубликовал обширный отчет, показывающий, что военные действия активно наносят ущерб земле. Совокупность спутниковых снимков и анализ показывают, что в хозяйствах в некоторых наиболее продуктивных районах страны в результате маневров войск были уничтожены целые участки. Подозревали тактику выжженной земли.

Экономика Украины разрушена. Поставка нефти была перенаправлена. Удобрения гораздо дороже. Банкам не хватает ресурсов для финансирования оборотного капитала и кредитов для повышения производительности. И уверенности в том, что через пять месяцев после посева, когда созреют, будут такие же условия, не было.

Спутниковая компания Maxar Technologies допустила на прошлой неделе, что общий урожай в Украине может сократиться на 50% в 2022 году в результате отслеживаемых ею сбоев. Это не так уж отличается от данных, предоставленных Министерством сельского хозяйства Украины, которое заявило, что производство сократится на 40 процентов.

Одно из самых серьезных повреждений ожидаемых урожаев страны было нанесено в начале войны, когда были захвачены северные районы страны.

Украинским военным удалось отразить наступление русских войск, и артиллерия в этом районе прекратила огонь. Фермерам было слишком поздно перегруппироваться в этом году, и посевной сезон был потерян. Отчет CSIS предупреждает, что еда была орудием этой войны с самого начала.

Это наблюдение подчеркивает важность того, чтобы весь мир безотлагательно говорил о конфликте в один голос. Это не бесплатно для любой страны. Сильно страдают как богатые европейцы, так и развивающиеся страны.

Цены на энергоносители стремительно растут, подвергая политические системы многих стран непредсказуемым кризисам и дезинтеграции. Стоимость жизни и особенно пищи становится невероятно высокой.

В течение недели дипломатии европейские лидеры отправились в Киев, чтобы оказать открытую поддержку стране в самое тяжелое время. За кулисами также шли откровенные дискуссии по цене, которую они несут, поскольку экономика оказывается под необъявленным давлением.

Нелегко взвесить различные риски, с которыми сталкиваются союзники и соседи Украины, с угрозой уничтожения, свалившейся на страну.

Случай с продовольственным кризисом – это кризис международного порядка, который возглавляет ООН. Это явилось ключевым моментом принципа универсальности. Всемирная торговая организация провела ряд встреч, на которых страны договорились не ограничивать экспорт продовольствия.

«Gulf News» – Война в Украине может длиться годами: НАТО

Зеленский пообещал, что не отдаст юг страны России.

США

«NYT» — Подпись под фото: «Территория Украины сокращается на востоке

Возле Северодонецка и Лисичанская россияне окружают около трех четвертей территории.

«Los Angeles Times» – Путин больше не скрывает имперских амбиций

Лидер отказывается от взгляда «денацификации» и говорит, что его обязанность – «вернуть» Украину.

Вашингтон. Владимир Путин выглядел очень непринужденно.

В популярном в этом месяце видеоролике российский президент устроился в кресле с выражением скучной безмятежности. Деловым тоном он сравнил себя с современным Петром Великим, русским царем, строящим империю, и предположил, что завоевание территории суверенного соседа не только оправдано, но и похвально.

«Вернуть его и укрепить», — сказал 69-летний Путин, описывая захват Петром в 18 веке стратегического участка побережья Балтийского моря у Швеции. Теперь, беззаботно сказал он группе российских предпринимателей, эта обязанность «выпала и на нас».

Это могло быть специально чрезмерным выступлением, рассчитанным на то, чтобы потрясти западных союзников особенно сложный момент почти 4-месячной войны в Украине. По словам давних наблюдателей за Путиным, такое сценическое мастерство является естественным для бывшего оперативника КГБ.

Но некоторые наблюдатели увидели нечто большее: маску не так сорванную, как небрежно брошенную. Начав свое полномасштабное вторжение 24 февраля, Путин привел сложные поводы, в частности, необоснованную необходимость «денацифицировать» Украину; в новом видео он, похоже, вернулся к выражению грубых имперских амбиций.

«Язык тела говорил о многом», — сказал Питер Дикинсон, украинский редактор Атлантического совета, базирующийся в Вашингтоне аналитического центра. «Я думаю, что он действительно выглядел как человек с грузом на плечах – что он почувствовал облегчение от того, что бремя поддержки этой лжи было снято».

С самого начала ход войны резко изменился: от ожиданий скорейшей смены правительства в Киеве Россией до неожиданно ожесточенного и эффективного украинского сопротивления и тяжелого тупика в промышленном центре страны, в котором российские силы достигли постепенных, но неумолимых успехов. .

В то время как Запад уже несколько месяцев пытается наказать Путина за войну широкомасштабными санкциями, союзники Украины сами терпят болезненный экономический удар в виде безудержной инфляции и стремительного роста цен на энергоносители. Европейский Союз изо всех сил пытается сохранить единый фронт перед разрозненными национальными интересами, а Украина описывает масштабы поставляемого Западом оружия как печально неадекватные.

Все это происходит на зловещем фоне развивающегося глобального продовольственного кризиса, который Кремль проявляет всеми признаками стремления использовать как оружие в ближайшие месяцы, с огромными запасами украинского зерна, застрявшими в заблокированных морских портах, и переговорами об отправке его в голодающий мир по очевидной цене . тупик.

Путин, выступая в пятницу на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, высмеял идею о том, что его война вызвала рекордную инфляцию в Соединенных Штатах и ​​Европе или может вызвать голод в некоторых частях развивающегося мира.

«Мы все слышим о так называемой путинской инфляции на Западе», — сказал он, назвав это понятие «глупым». Что касается заблокированного зерна, он заявил, что возникший в результате голод будет «на совести администрации США и «еврократов»».

Как и накануне войны, мотивы Путина можно рассматривать как мятуще непрозрачные и ослепительно очевидные. В западных столицах войну вообще не рассматривают как огромный просчет со стороны российского лидера. Но многие наблюдатели видят в его действиях упорную внутреннюю последовательность.

«Я не считаю, что мнение Путина пошатнулось и изменилось» из-за таких неудач, как неспособность захватить Киев и свергнуть правительство президента Владимира Зеленского в первые дни войны, — сказал Густав Грессель, эксперт по Украине в Европейском совете по международным отношениям. «Уничтожение Украины в целом по-прежнему является целью искоренения украинской нации».

Однако западное единство сталкивается с рядом проблем. Организация Североатлантического договора вдохновлена ​​войной, но ежегодный саммит альянса в конце месяца резко ослабляет внутреннюю напряженность. Заявки на членство из Швеции и Финляндии, вдохновленные российским вторжением, отложены, пока НАТО взвешивает, как успокоить гнев Турции по поводу отношений двух стран с курдскими сепаратистами.

Российское государственное телевидение ежедневно изображает Запад в беспорядке и упадке, чему способствуют ужасающие события реальной жизни, такие как массовые расстрелы в Соединенных Штатах и ​​барабанный бой разоблачений восстания в Капитолии в 2021 году.

Но на прошлой неделе был отмечен значительный символический импульс для имиджа единства Запада, когда лидеры Франции, Германии и Италии посетили Киев и, в частности, воздержались от любого публичного давления на Зеленского, чтобы прекратить боевые действия путем переговоров.

Перед визитом в четверг Украина серьезно обиделась на утверждение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что было бы глупо «унижать» Россию, а чиновник Зеленского признал опасения, что главы мощнейших экономик Европейского Союза выступят с общим заявлением о том, что Украина должна была искать мира.

В то же время Макрон заявил, что «Европа на вашей стороне» и что Украина «сама выберет свою судьбу». На следующий день исполнительный орган ЕС рекомендовал дать Украине возможность стать членом блока, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил второй визит в украинскую столицу, обещая военную подготовку и дополнительные вооружения.

Воспалительная реакция Москвы на визит в Европу подчеркнула гнев Путина по поводу усиления отношений Украины с Европой. Поскольку лидеры Франции, Германии и Италии изображали Украину европейским партнером, бывший президент России Дмитрий Медведев высмеивал эту троицу как знатоков лягушек, ливерной колбасы и спагетти.

На форуме в Санкт-Петербурге на прошлой неделе Путин заявил о своем безразличии к стремлениям Киева вступить в ЕС, но предусмотрел, что если Украина действительно присоединится к блоку, другие государства-члены устанут ее субсидировать, демонстративно игнорируя тот факт, что вторжение разрушило украинскую экономику. .

Членство в ЕС, однако, маловероятно в ближайшие годы, и даже если путь к вступлению поднимет моральный дух, Украина гораздо больше сосредоточена на том, что она называет острой нехваткой дальнобойного оружия, необходимого для отражения давления России на востоке. Более того, энергетическая зависимость Европы от России, по всей вероятности, по-прежнему будет движущей силой усилий, направленных на то, чтобы подтолкнуть Украину к уступкам в обмен на возможный мир.

Перед началом войны западные союзники угрожали Москве экономическими средствами, надеясь предотвратить вторжение, а когда это не удалось, они обратились к санкциям, чтобы заставить Путина удержаться. Но даже несмотря на то, что растущие доходы от энергоносителей продолжают подпитывать военные усилия Москвы, российский лидер делает все возможное, чтобы использовать недовольство западных потребителей инфляцией, бурлящей в еврозоне, а также в Соединенных Штатах.

«Это поддерживает нарратив о том, что у Запада нет возможности и воли противостоять России», — сказал Грессель.

В то время как западные лидеры, такие как президент Байден столкнулись с резким падением результатов опросов из-за инфляции, война в Украине показывает, как Путин изолирован ни от избирательной ответственности, ни от серьезных высказываний несогласия. Высказывание несогласия со «спецвоенной операцией» в Украине является преступлением, а ключевые деятели российской оппозиции находятся за решеткой.

«Общественное мнение в России действительно существует, – сказал Дикинсон. «Это просто не столь важно, как в демократической стране».

В течение всей войны Кремль отмахивался от обвинений в военных преступлениях, сфабрикованных Украиной и Западом. Но приближаясь к пятому месяцу все более жестокой войны, любое представление об ответственности полностью исчезает в высших эшелонах путинского правительства.

«Россия не кристально чиста. Россия такова, какова она», — сказал на прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Би-би-си, когда его спросили о докладе Организации Объединенных Наций о зверствах, совершенных в селе на севере Украины. «И нам не стыдно показывать, кто мы являемся».

Подпись под фото: «СОЛДАТЫ ДЕРЖАТ факелы во время киевской траурной субботы Романа Ратушного. 24-летний солдат и активист был убит на Восточном фронте 9 июня. По словам одного из скорбящих, «сердце Ратушного было преисполнено любви к Украине».

«Arkansas Democrat Gazette» – Украинцы концентрируются, чтобы сдержать продвижение России

Защитники восточных городов рискуют оказаться в окружении

Российские силы в воскресенье совершили штурм ключевой украинской оборонной позиции около двух стратегически важных восточных городов, заявили украинские военные, что приблизило их на небольшой шаг к окружению тысяч украинских военнослужащих.

Украинские силы бросили подкрепление на передовые позиции вокруг Тошковки, небольшого городка к юго-востоку от Северодонецкой и Лисичанской агломерации. По словам украинского чиновника, россияне «добились успеха», но в конце концов были остановлены, но бой показал неуверенную оборону Украины двух из последних городов в Луганской области Донбасса, которые еще не под контролем России.

Если силам Москвы удастся отрезать Северодонецк и Лисичанск, тысячи украинских боевиков, защищающих эти города, могут оказаться в затруднительном положении, принести Москве тяжело завоеванную военную победу и приблизить свои силы к цели президента России Владимира Путина по захвату всей восточной части Донбасса. .

Украинские танки и несколько реактивных систем залпового огня «Град» направлялись в сторону Тошковки и других частей линии фронта в воскресенье днем, из-под их шасси валил дым, а гусеницы поднимались проселками, вероятно, пытаясь там отбросить российские войска.

Один из членов экипажа, когда его спросили, следует ли его танк к украинской обороне в этом районе, улыбнулся и кивнул.

Поскольку русские войска двинулись, чтобы окружить оба города в течение нескольких недель уличных боев и артиллерийских дуэлей, украинские силы отступили и теперь удерживают лишь небольшую часть Северодонецка. Это включает химический завод, где, как считают, прячутся сотни мирных жителей и который в последние дни претерпел ожесточенные российские бомбардировки, заявил в воскресенье Сергей Гайдай, губернатор Луганской области.

Бои продолжаются в других частях региона. На юго-западе украинские военные сообщили в воскресенье, что их войска успешно запечатлели наступление на восточной окраине Берестова. Генштаб украинских вооруженных сил добавил, что Россия планирует еще одну атаку в Славянске, примерно в 50 милях к западу от Северодонецка.

Министерство обороны России не сразу прокомментировало Тошковку, но заявило ранее в воскресенье, что его силы захватили Метолкино, город к востоку от Северодонецка. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что там сдались многие украинские боевики, хотя независимо проверить эти утверждения не было возможным.

Тошковка служила важной частью оборонительной стены в так называемом Северодонецком котле. Расположенный в Донбассе — районе холмистых равнин, сельскохозяйственных полей и угледобывающих городов, куда Москва в последние месяцы направила основную часть своей военной силы, этот котел примерно на три четверти окружен российскими войсками. Это оставило лишь небольшую брешь на западе, где украинские войска приходят и идут по сельским дорогам, которые часто обстреливаются российской артиллерией.

И русские войска ползут вперед, чтобы закрыть брешь.

Если украинские силы не смогут укрепить линию фронта в Тошковке, российские силы затянут петлю с южного направления, сократив пространство для маневра украинских войск внутри котла. Это также позволит российским силам угрожать нескольким оставшимся украинским путям поставки в Лисичанск и Северодонецк.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в этом месяце, что будущее большей части восточной Украины будет решаться в битве за эти два города.

Решение Украины выстоять в уличных боях в Северодонецке изначально было авантюрой. Его стратегия заключалась в том, чтобы бороться на близком расстоянии в городе, где Россия не может использовать свое огромное артиллерийское преимущество.

Но солдаты в городе и те, кто поддерживает их в соседнем городе Лисичанске на западном берегу реки Северский Донец, ежедневно подвергаются риску быть окруженными.

Линии российских артиллерийских орудий обстреляли дороги, мосты и украинские позиции, по оценкам украинских войск, ежедневно выпуская тысячи снарядов.

Какой бы рискованной ни была стратегия Украины, она успешно связала российские силы и привела к жертвам, заявил в интервью в воскресенье бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Сейчас главная цель — использовать окно возможностей, которое у нас есть, чтобы полностью истощить россиян на Донбассе», — сказал он.

Кроме того, добавил он, лучше воевать сейчас, чем отступать и воевать позже на другом участке дальше на запад.

«Если бы мы переехали, они бы переехали», – сказал Загороднюк. «Мы должны встретиться с ними где-нибудь. Не то чтобы Путин хотел только Северодонецк. Они будут идти, пока их не остановят».

Подпись под фото: «Анна Силивон стоит в своем разрушенном в результате обстрела дома в Чернигове, Украина, в воскресенье».

«The Blade» – «Руководитель НАТО «Война в Украине может длиться годами» – «Руководитель НАТО «Война в Украине может длиться годами»

«Arizona Daily Star» – «Зеленский поздравил и хвалил украинских родителей»

На одной фотографии изображен солдат, стоящий на коленях и целующий ребенка на станции метро, ​​где украинские семьи прячутся от российских авиаударов. В остальном младенец и женщина, сдающаяся на грани слез, выглядывают из идущего вагона поезда, а мужчина заглядывает внутрь, протянув руку через окно в жесте прощания.

В воскресном вдохновляющем послании ко Дню отца президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 10 фотографий родителей и детей на пасмурном фоне войны, восхваляя родителей, которые «защищали и защищают Украину от нападения России».

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ