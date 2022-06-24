Как видит войну в Украине мир: что писали ведущие газеты 23 июня

Темы: Глава комиссии ЕС Урсула Фон Дер Лайен: Россия не может выиграть эту войну; Украина теперь действительно часть европейской семьи.

Главные темы:

Глава комиссии ЕС Урсула Фон Дер Лайен: Россия не может выиграть эту войну

Ядерный полковник Путина стрелялся

ЕС консолидирует политическое направление Украины и Молдовы, чтобы вывести их из сферы влияния России, говорят дипломаты

Украина теперь действительно часть европейской семьи

Скульптуры советского мемориала в Клайпедском парке больше не будет, его отвезут в частный парк. Так, вчера на заседании портового городского совета решили городские политики.

Боснии и Герцеговины. Критерии ЕС неодинаковы для всех. Статус кандидата для Украины и Молдовы, а 14 приоритетов остаются для Боснии и Герцеговины.

«Приятно познакомиться, Борис!»: Джонсон представляет себя, как всегда немного растрепанным, на встрече интервью с четырьмя крупными европейскими газетами Италии, Испании, Германии и Франции. Ответы Джонсона на вопросы газет

Италия: Драги использует Ди Майо, чтобы вернуться к разжиганию войны

Правительство Италии утвердило постановление, продолжающее еще на три месяца (особенно для малообеспеченных семей) правила купли-продажи газа, покрываемые за счет так называемых сверхприбылей импортеров газа, которые должны платить процент от своих доходов ежемесячно с июля 2022 по март 2023 года.

Безопасность стран Балтии – забота НАТО

Возвращение в Мариуполь возвращение в ад

«Смерть Чайковскому». Война разожгла наступление «дерусификации» в Украине

Канцлер Германии ждет длительного «холодного периода» с Москвой

Россия угрожала Западу «практическим» ответом на транзитную блокаду в Калининграде

Правительство России обвинило федеральное правительство Германии в разжигании «антироссийской истерии»

ТУРЕЦКОЕ грузовое судно в среду вышло из оккупированного Россией порта Мариуполь после раунда «конструктивных» переговоров с Москвой о зерне, сообщило Министерство обороны Турции.

Лидер Китая выступил на открытии БРИКС «Преднамеренное введение санкций с использованием своего основного положения в международной финансовой и валютной системах приведет лишь к притеснению как собственных интересов, так и интересов других, и наносят страдание всем. Кризис напоминает людям о слепой вере в так называемую «позицию силы» и попытки расширения военных союзов и стремления к собственной безопасности, за счет других лишь окажутся перед дилеммой безопасности.

Великобритания

«Daily Star» — «Ядерный полковник Влада* стрелялся». На месте найден электрошокер

ТЕОРИЯ ИГР: ядерная угроза Путина остается видимой

Тайного полковника, носившего ядерный портфель президента России, нашли застреленным в своем доме под Москвой.

Согласно сообщениям, 53-летний Вадим Зимин сейчас тяжело ранен в реанимации.

Полковник в отставке отвечал за портфель с кодами ядерной боеголовки, который всегда сопровождает предводителя.

Зимин выполнял эту роль в качестве адъютанта бывшего президента Бориса Ельцина и продолжал работать в Федеральном

Служба безопасности – поднялась до звания полковника при Путине, но его точная роль в Кремле неизвестна.

В понедельник Зимина обнаружили с огнестрельными ранениями на кухне его квартиры в Красногорске.

Его брат, как сообщается, обнаружил его в луже крови. Возле лежал электрошоковый пистолет нелетального характера.

Его жена – медик – лечила раненых российских солдат, воевавших во время вторжения в Украину.

Зимин находился под домашним арестом по обвинению в получении взятки в должности высшей таможни. Он отрицал какие-либо правонарушения.

В портфеле находится пусковая установка для стратегических ракет Кремля.

Известно, что Путин издевается над Западом, настаивая на том, что рядом с ним виден офицер с ядерными кодами.

*Влад – сокращенное имя Владимира Путина в газетах Великобритании

Европа

Бельгія. «De Morgen» — «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ЕС УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН: Россия не может выиграть эту войну»

«De Standaard» — «Украина теперь действительно часть семьи»

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ «Это историческое измерение и символически очень важно». «Снова табу нарушено». «Четыре месяца назад невозможно было представить, что Украина и Молдова получат статус кандидатов». Европейские дипломаты не решительно подчеркивают важность Европейского саммита, где сегодня 27 лидеров обычно без проблем предоставит Украине и Молдове статус кандидата в членство. Этим странам предстоит провести ряд реформ, прежде чем начать переговоры. Но они уже имеют право на помощь при поступлении. В определенном смысле решение раздвигает границы ЕС. После Оранжевой революции 2004 возможное присоединение Украины все еще было исключено – присоединиться было разрешено только балканским странам. В то же время было разработано Европейское соседство, а затем и Восточное партнерство, чтобы определить границы ЕС.

Сейчас ЕС консолидирует политическое направление этих стран, чтобы вывести их из влияния России, говорят дипломаты.

«Страх перед рецессией делает нефть, сою и железную руду дешевле»

Война в Украине больше не главная проблема на товарных рынках. Опасения, что экономический рост сменится сокращением, одержали верх.

Медь, нефть, соя железная руда (по часовой стрелке): вдруг все дешевеет.

Подборка сообщений от агентства финансовых новостей Bloomberg за последние дни: «Пальмовое масло стирает все доходы 2022 года». «Медь упала до минимума за 14 месяцев». «Снижение цен на пшеницу немного замедляется». «Кобальт дешевеет». Цена на нефть снизилась». Это немного отличается от отчетов о подорожании сырья.

За последние недели и месяцы тенденция изменилась на один товар за другим. Цена на медь сейчас на 21 процент ниже своего майского максимума. Показатель железной руды на 22 процента ниже пика. Кобальт на 12 процентов дешевле, чем в марте. Соя подешевела на 6 процентов, пшеница – на 32 процента, пальмовое масло – на 40 процентов. Важнейший в мире товар, нефть, тоже идет на убыль. После пика цены в марте она свалилась на 15 процентов.

Причиной изменения тенденции является стремительно растущий страх, что западный мир стремится к рецессии. Рецессия означает, что экономика переходит в обратную сторону и, следовательно, перерабатывает меньше сырья, а не больше. Падение спроса приводит к понижению цены. Инвесторы на финансовых рынках, торгующих форвардными контрактами и фьючерсами, по определению опережают развитие событий и предполагают, что будет.

Рецессия может быть следствием повышения процентных ставок, посредством которых центральные банки борются с инфляцией. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выразил мнение в парламенте в среду, что повышение процентных ставок повышает вероятность экономических затруднений. Цены на товары отвечают на это. К примеру, если более высокие ставки по ипотеке подорвут строительную деятельность, будет меньше спрос на железо для армирования бетона.

«Рынки сигнализируют о беспокойстве по поводу перспектив глобального экономического роста», – написал в Twitter экономист Кембриджа Мохамед Эль-Эриан. Это касается не только нефти и других товаров, но и облигаций и акций. Этот шаг есть результат заметного изменения консенсуса среди экономистов. Они видят стагфляцию как базовый вариант, а рецессию — как растущий риск».

Босния и Герцеговина. «Oslobodjenje» – «Я был живым свидетелем преступлений Путина»

Ненад Чанак, президент Лиги социал-демократов Воеводины, рассказывает о Путине, Додике и новом мировом порядке

О своем возвращении из Украины Ненад Чанак рассказал Oslobođenje и O Kanal, что не хочет верить украинской или российской пропаганде, поэтому посетил несколько районов страны. Он отмечает, что состояние сознания украинцев такое, что они не намерены сдаваться.

– В самом Киеве войны практически не ощущается, хотя это в 15 километрах от Бучи и Ирпеня. В Ирпене возник большой конфликт, где украинские силы преобладали 10:1, но им удалось защититься и остановить продвижение российской армии. Ценой было уничтожение Ирпеня. В Киеве люди пытаются жить нормально, работают рестораны и кафе, на улицах полно людей. Потом мы поехали в Харьков, 480 километров к востоку, это город в 40 километрах от границы с Российской Федерацией, а там совсем другая ситуация.

Около половины населения эмигрировали из Харькова, сейчас их около 700 тысяч и мне неформально рассказывали, как можно иметь 70 процентов населения. Война видна на каждом шагу, застройки Харьковщины на главной площади разрушены. Мы побывали в окрестностях, где до российской агрессии проживало 450 тысяч человек. Сейчас почти никого нет, потому что нет ни одного здания, которое бы не пострадало, а значительная часть была разрушена.

Там мы были свидетелями ужасных сцен разрушенных школ, клинического центра, который был заминирован, но самое страшное, что российская артиллерия ежедневно бомбит пригород кассетными бомбами, так что каждый кусочек травы становится минным полем, – говорит Чанак.

«Критерии ЕС (не) одинаковы для всех»

Статус кандидата для Украины и Молдовы, а 14 приоритетов остаются для Боснии и Герцеговины.

Региональные и отечественные СМИ опубликовали проект выводов, которые лидеры 27 стран-членов ЕС должны принять на заседании Европейского совета, которое состоится сегодня и завтра. В проекте говорится, что «Европейский Совет принял решение предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата».

По информации портала «Расследование». Однако лидеры ЕС рассматривают вариант предоставления БиГ «статус условного кандидата».

Канцлер Австрии Карл Нехаммер подчеркнул, что не должно быть двойных критериев и кандидатов первого или второго класса.

— Мы должны обеспечить применение тех же критериев, что и в других странах Западных Балкан, стремящихся получить статус кандидата. Я не могу представить, чтобы Украина получила статус кандидата и одновременно удерживала от нее такие страны, как БиГ. Мы также не должны вызывать ложных ожиданий в Украине, поскольку процесс расширения сложен и продолжителен, сказала канцлер.

Литва. «Klaipeda» – «Из ада в Клайпеду». Елена Швацкая только третий месяц как сбежала из Краматорска в Клайпеду по войне в Украине, но уже оставила памятный след в портовом городе. – В парке Саюдиса есть зеленые деревья, символизирующие благодарность украинцев литовцам. Июльские листья, как сердца. Да украинская община в Клайпеде уже оценивает литовское гостеприимство.

«В благодарность мы решили посадить 6 июля в вашем городе. Мы собрали деньги и купили их для парка Саюдис», – рассказала организатор акции Елена. Таким образом, украинцы хотят вспомнить чрезвычайные события в портовом городе, которые завоевали не только в их сердцах, но и в сердцах всех литовцев, и напомнить, что Клайпеда стала домом для потерявших свое.

«Советского мемориала не будет»

Скульптуры советского мемориала в Клайпедском парке больше не будет, его отвезут в парк Грутас*. Так, вчера на заседании портового городского совета решили городские политики.

Предложение оставить меч, предоставив этому памятному месту надлежащие исторические, политические и художественные акценты, не было принято.

*Парк Грутас – частный парк-музей в Литве, расположенный неподалеку от города Друскининкай. Основан в 2001 году литовским бизнесменом Вилюмасом Малинаускасом.

Нидерланды. «de Volkskrant» – Пастор Вадим Храбович пытается вывести украинцев из окружения в безопасность. Не все хотят ехать

Италия. «Corriere della Sera» — «Давайте избегни плохого мира в Украине».

«Приятно познакомиться, Борис!»: Джонсон представляет себя, как всегда немного растрепанным, на встрече на Даунинг-стрит для интервью Corriere (сделанного совместно с испанской газетой El Mundo, французской Le Monde и немецкой Süddeutsche Zeitung). Премьер-министр занимает свое место под большим портретом Маргарет Тэтчер в том, что когда-то был личным кабинетом железной леди для прогулки по горизонту накануне саммитов G7 в Германии и НАТО в Мадриде.

В центре внимания, очевидно, война в Украине и послание Джонсона союзникам ясно: сейчас не время останавливаться.

Вы боитесь, что есть европейские страны, настаивающие на слишком быстром переговорном решении?

«Мы считаем, что украинцам нужно помочь приобрести стратегическую устойчивость, они должны продолжать двигаться вперед. Но мы не можем быть украинцами больше, чем украинцы, это их кризис, они должны решить, что они хотят делать. Но, разумеется, если вы поедете туда и поговорите с украинцами, с Зеленским, что они не отдадут территории в обмен на мир, они не проиграют. Они не хотят, чтобы их принуждали к переговорам, они не согласятся с замороженным конфликтом, в котором Путин может угрожать дальнейшим насилием и агрессией. Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы в пределах до 24 февраля, должен быть защищен суверенитет и безопасность Украины. Так что да, есть усталость, но это то, с чем мы должны столкнуться, мы должны продолжать отстаивать дело перед нашим электоратом и нашим населением. Но я нахожу, что единство Запада гораздо очевиднее, чем разногласия. Будущее мира зависит от сохранения твердой и твердой позиции по отношению к Украине: что нам нужно сделать, так это работать вместе как европейцы, чтобы избежать того, что я считаю катастрофой, а именно плохого мира в Украине, который заставляет украинцев соглашаться на условия, которые должны быть анафемой для европейцев».

Вы все время говорите, что Путин должен потерпеть неудачу: но какой конец этой войны?

«Когда мы говорим, что Путин должен потерпеть неудачу, мы не имеем в виду события в Москве или российской политике: это не моя цель, мы должны быть понятными. Мы должны вернуться хотя бы в статус-кво до 24 февраля – вот что я имею в виду под провалом. Это означает, что его силы изгнаны из районов Украины, которые они до сих пор вторгались. Вопрос: как? В этот момент конфликт может последовать так или иначе. Я считаю уместным в ближайшие месяцы помочь украинцам изменить динамику ситуации: именно это я предложу лидерам G7 и НАТО. Сейчас не время сохранять статус-кво, сейчас пытаться изменить ситуацию. Пока украинцы способны к контрнаступлению, их нужно поддерживать той техникой, которую они просят у нас».

Папа сказал, что Россию спровоцировало НАТО, что НАТО лает на ворота России: вы согласны или ошибается Папа?

(Здесь Джонсон громко смеется). «Оставляя в стороне взгляды Его Святейшества, которые я уважительно отложу в угол, я думаю, что для НАТО всегда было разумно проводить политику открытых дверей. НАТО – мирный союз, он служит для защиты, это не агрессивный союз. Такие страны как Польша или страны Балтии давно помнят атаки по обоим направлениям, и я думаю, что они имели право искать солидарности».

Президент Франции Макрон предложил европейскую архитектуру, в которой Британия могла бы вписаться во внешний круг. Согласитесь, может быть, в структуре сохранности?

«Роль Великобритании состоит в том, чтобы поддерживать Европу, и мы будем всегда продолжать это делать, мы делали это больше века: мы всегда будем предлагать поддержку, когда речь идет о безопасности. Мы видим свою роль гарантов и защитников Европы: возможно, мы уже не в архитектуре собора, в Дуомо, но мы — аркбутан, красивое экстравагантное произведение архитектуры, которое он поддерживает снаружи. Что мы хотим сделать, так это поддержать европейскую безопасность и процветание, мы рассматриваем это как неотъемлемую часть нашей безопасности и процветания».

Ваш выбор переписать соглашения по Северной Ирландии после Brexit вызвал раздражение среди европейских союзников, а также риск разрушения единства в Украине.

«Что я заметил до сих пор, то это то, насколько умеренной была реакция повсюду. Что мы пытаемся сделать, это найти бюрократическое решение бюрократических проблем: общий тон обсуждения до сих пор был очень прагматичным, я думаю, что есть путь вперед. Самым высоким юридическим обязательством для нашей страны является мир и стабильность в Северной Ирландии: сейчас две разные традиции в Северной Ирландии необходимо поддерживать в равновесии: мы просим о некоторых достаточно разумных бюрократических корректировках».

Говоря о Brexit, может ли он указывать хотя бы на одно полученное преимущество, учитывая, что в этом году в Британии будет самый низкий рост среди развитых стран?

«Одна из причин, по которой мы имели самый сильный рост в G7 в прошлом году и мы вернемся к самому быстрому росту, состоит в том, что у нас был самый быстрый график вакцинации. И это потому, что мы смогли лицензировать нашу вакцину, не обращаясь в Европейское агентство по лекарственным средствам, которое мы оставили. Вот почему мы были быстрее и мы были первой страной, которая ввела людям одобренную вакцину — это не то, что не было замечено британской общественностью. Мы также смогли привлечь инвестиции, воспользовавшись нашими налоговыми преимуществами, мы снизили НДС на солнечные батареи, чего не могли сделать раньше, мы снизили НДС на товары для женского здоровья, мы можем избежать Европейских правил защиты данных, потому что у нас совсем другой подход. . Мы смогли дистанцироваться от общей сельскохозяйственной политики и по-разному поддерживать наших фермеров. Мы заключили около 70 соглашений о свободной торговле в мире».

Однако инфляция приближается к 11 процентам в год.

«Ну, мы имеем особую проблему, вызванную нашим энергетическим балансом, но мы также имеем полный рынок труда: в этой экономике существует чрезмерный спрос. Но если мы посмотрим прогнозы ОЭСР и Валютного фонда, то вернемся к вершине графика роста в ближайшие два-три года. И если вы спросите меня почему, я хотел бы напомнить вам, что благодаря некоторым вещам, которые мы сделали, мы привлекли больше инвестиций в технологии, чем Франция, Германия и Израиль вместе взятые. Я помню экономические кризисы, в которых находились миллионы безработных…»

На самом деле британские газеты пишут, будто вернулся в семидесятые…

«Я помню кризисы 1980-х и 1990-х годов, у нас были миллионы людей без работы, а сейчас безработица среди молодежи находится на самом низком уровне за всю историю: и это потому, что у нас было достаточно средств, чтобы поддерживать людей потому что мы это делали. Мы хотим иметь больше дружеские отношения с нашими европейскими друзьями, но мы будем продолжать действовать по-другому там, где мы считаем это разумным».

Ваша политика депортации иммигрантов, прибывающих в поисках убежища в Руанду, вызвала много критики: становится ли незаконным просить у вас убежища?

«Нет, совсем нет. У нас есть безопасные и легальные маршруты для тех, кто хочет приехать сюда. И Великобритания приветствует огромное количество людей, приезжающих в эту страну, потому что опасаются за свою жизнь. Мы приняли около 100 000 китайцев из Гонконга, по меньшей мере 15 000 афганцев, многие тысячи из Сирии и выдали 120 000 виз для украинцев.За мое правительство в эту страну бежало больше людей, чем когда-либо с 2015 года, и я горжусь этим.И мы продолжим оставаться страной, принимающей огромное количество людей из Лондон, безусловно, самый разнообразный город Европы, 40 процентов лондонцев родились за границей: в этом отношении он похож на Нью-Йорк, и я горжусь им. положить конец одной конкретной проблеме, связанной с перевозкой уязвимых людей через Ла-Манш на ненадежных, опасных для жизни лодках. людьми».

Если парламентское расследование в отношении Патигейта установит, что вы ввели парламент в заблуждение, вы уйдете в отставку?

«Мой план – привести партию к победе на следующих выборах: можете заверить своих читателей. Я очень уверен, что мы победим на следующих выборах.

«La Repubblica» – «В Калининграде, где россияне живут в осаде»

«Il Fatto Quotidiano» — «Драги использует Ди Майо, чтобы вернуться к разжиганию войны»

Освобождающий эффект, коллективное ослабление запретов. Драги снимает несколько камешков со своего ботинка в Камере в ответ после обсуждения его сообщения в связи с поездкой на саммит ЕС: «Между двумя точками зрения есть фундаментальное отличие, — объясняет он.

«Исходя из первой точки зрения, которая, по сути, моя Украина должна защищаться. Для этого вводятся санкции и отправка оружия. Другая точка зрения, говорит он: «Украина не должна защищаться, мы не должны вводить санкции и не должны посылать оружие. Россия слишком сильна, зачем с ней бороться? Упустите ее, пусть Украина подчиняется в конце концов, что хотят эти ребята».

…Между тем советник Зеленского Михаил Подоляк и глава дипломатии Дмитрий Кулеба аплодируют Ди Майо: «Он избрал правильную сторону».

Сегодня премьер будет в Брюсселе, где на саммите, посвященном прежде всего расширению ЕС, энергетике и продовольственной проблеме, вопрос вооружений будет обойден. В любом случае в проекте выводов предусмотрена дальнейшая военная поддержка Киева, но есть сомнения, как ее финансировать. Драги будет настаивать на ограничении цен на газ, и станет ясно, получит ли Олаф Шольц свое обещание поддержать его.

После отделения от M5S* Луиджи Ди Майо получает поддержку министра обороны Украины Дмитрия Кулебы, который в Твиттере поблагодарил министра иностранных дел «за его принципиальность». Кулеба подтвердил, что помогая Киеву защищаться, «Италия избрала верный путь в истории». Советник Зеленского Михаил Подоляк также вмешался, определив выбор выхода из санкций M5S «сильным актом, он лидер, понимающий вызовы времени для Европы». Правительство на самом деле утверждает более радикальную позицию, чем следовавшая из резолюции большинства. Летта произносит речь, встреченную овациями группы PD, в которой говорится, что «мы не можем руководствоваться нашей усталостью, усталостью нашего общественного мнения или наших ток-шоу». Потому что «украинцы не устали, они умирают». Для этого «мы будем продолжать отстаивать ценности вместе с ними

На следующий день после раскола М5S поднимает тон: «Кто говорит «нет», тот хочет, чтобы Киев был покорным». Затем он отправляется в Порт-а-Порт, где тонет так: «Мы должны выработать идею Италии следующие пять лет. Затем мы должны поделиться с союзниками.

* «Движение 5 звезд» или «M5S» – итальянская политическая партия. Для партии характерны популизм, энвайронментализм и частично евроскептицизм.

«Газ, ЕС замораживает Италию»

Метан всегда продается по очень высокой цене, но профсоюз откладывает итальянское предложение: ни согласия, ни решения в ближайшее время нет.

Меньше метана, но больше выручки «Газпром» вдвое сократил поставки, но получил на 50% больше

Правительство следит за ситуацией с газом, сообщает компаниям отрасли необходимость увеличения запониваемости хранилищ газом, и продолжает до сентября помощь по счетам (а вскоре и бензином, срок действия которого истекает 8 июля).

Официальные лица сообщили, которых цитирует ANSA, энергетический вопрос «приоритетен» и он будет обсуждаться сегодня и завтра в Совете ЕС, но без «оперативных решений»: короче говоря, «пока не удалось найти консенсуса» разных стран ЕС по крайней мере, и это будет больше возможности запланировать работу на сентябрь или октябрь. Это значит, что нет договоренности о ценовом потолке (Нидерланды и Северный блок против по той банальной причине, что они выиграют) и поэтому мяч отправляется на трибуны, т.е. Решение переносится на период, в котором игра в значительной степени будет сделана.

Напомним, вчера базовая цена газа для Европы (Ttf в Амстердаме) была около 126 евро за МВтч, куда ее привело объявленное «Газпромом» снижение потоков из России: несколько недель назад она была близка к 80 евро, уже высока сумма, но не такая атака на жизнь тысяч семей и предприятий, как нынешняя. Следует помнить, что цена газа также определяет цену на электроэнергию, а Pun, единственная национальная цена, находится на самом высоком уровне за несколько месяцев.

С другой стороны, это, вероятно, и было целью прекращения поставок в Москву, своего рода контрсанкция: «Сегодня Россия, давая нам на 50% меньше газа, имеет прирост доходов примерно на 50%, то есть они экономят газ, имея тот же тип дохода », — сказал генеральный директор Eni Клаудио Дескальци, заявив, что он скептически относится к гипотезе о полной блокировке. Однако есть и те, кто думает не так, как он. Это исполнительный директор международного энергетического агентства Фатих Бироль, который вчера вернулся второй раз через несколько дней, чтобы снова из колонок Financial Times предупредить ЕС: «Европа должна быть готова на случай, если российский газ будет полностью отрезан».

Быть готовым, объяснил Бироль, означает начать сокращать потребление энергии сейчас и подготовиться к нормированию газа и электричества следующей зимой. В настоящее время, по данным ENEA, российский газ в первые пять месяцев 2022 года составлял 24% итальянского импорта (теперь он падает без проблем, так как летнее потребление обычно составляет треть зимнего потребления): отличные показатели по сравнению с 40% в 2021 году но следующей зимой значительно снизить их будет сложно.

То же касается таких стран, как Австрия и Германия: «Мы говорим об экономической и политической ситуации, которая может стать хуже ситуации с пандемией», — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

По мнению правительства, сосредоточены на хранилищах газа, которые заполняются медленно и рискуют не достичь цели 90% к осени (в июне, как и в апреле, Snam будет покупать и сохранять метан для достижения цели).

Правительство также вчера утвердило постановление, продолжающее еще на три месяца (особенно для малообеспеченных семей) правила купли-продажи: в целом правила составляют 3,27 миллиарда долларов, которые покрываются за счет так называемых сверхдоходов импортеров газа, которые должны платить процент от своих доходов ежемесячно с июля по март 2023 года.

Франция. «Le Figaro» — «Безопасность стран Балтии — забота НАТО»

ОПЕРАЦИЯ «Громовая Рысь» была окончена всего за два дня до этого. В среду французская армия «спроектировала» в сторону Эстонии сотню солдат 11-й парашютной бригады из A400M, чтобы продемонстрировать свою способность реагировать «в кратчайшие сроки» в случае кризиса. В Генштабе уверены, что время этого маневра не имеет ничего общего с восстановившейся напряженностью между Россией и Литвой вокруг Калининграда. Однако в этом упражнении нет ничего необычного.

С целью применения санкций и решимости занять жесткую позицию в отношении Москвы Литва с 17 июня ввела ограничения на транзит грузов по железной дороге в российский анклав, окруженный странами-членами НАТО. Кремль назвал этот шаг враждебным актом. «Ответ будет не дипломатичным, а практическим», — предупредила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы готовы к недружественным действиям», — заявил Reuters президент Литвы Гитанас Науседа, сославшись на возможность того, что Москва отключит Литву от сети электроснабжения. С другой стороны, он сделал невозможным военный риск. Как член НАТО, Литва защищена статьей 5 Договора, к которой Вашингтон напомнил снова о своей «железной» приверженности.

«Очень важно, чтобы каждый из союзников мог быть уверен, что в этом союзе никто не останется в одиночестве», — добавила министр обороны ФРГ Кристин Ламберт. Германия является основной страной для присутствия НАТО в Литве.

Однако предупреждения показывают определенный уровень лихорадки. Вопрос Калининграде и его связи с территорией России вызывает постоянную озабоченность. Россия разместила в анклаве ракетные батареи, в частности ядерные «Искандеры».

После вторжения в Украину 24 февраля страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва) беспокоились о том, что они станут следующими возможными целями Владимира Путина. «Эстония – это Украина (завтрашний день). Мы в том, что они считают своей сферой влияния», — предупреждает дипломатический источник в Таллинне. Это чувство разделяют и страны Балтии, где не ожидают ослабления угрозы: российская армия, даже если она несет серьезные потери в Украине, может быть воспроизведена за год, это подсчитано. Его численность несравнима с обороноспособностью Прибалтики.

После 2014 и аннексии Крыма союзники усилили свое военное присутствие на восточном фланге Европы тремя миссиями «передового присутствия». С начала войны их количество удвоилось: 4000 солдат в Литве, 1700 в Латвии, 2000 в Эстонии. Союзники также проводят миссии «воздушной полиции».

На прошлой неделе два французских Mirage 2000-5F поднялись в воздух, чтобы узнать российский самолет радиоэлектронной борьбы типа Ил-20, пролетавший над международными водами. Во вторник посол России был вызван правительством Таллинна в знак протеста против нарушения воздушного пространства вертолетом 18 июня. Министерство обороны Эстонии также обвинило Москву в ведении имитации огня по Эстонии.

Перед предстоящим в Мадриде саммитом НАТО на следующей неделе Москва повышает голос. Хотя его военные усилия направлены исключительно против Украины, он постоянно стремится проверить крепость альянса. Балтию не устраивают обещания. Три правительства призывают к дальнейшему укреплению развернутых мощностей. В частности, они выступают за создание союзных командных центров «на уровне дивизии». Это ознаменовало бы изменение масштаба, позволяя координировать наземные и воздушные действия в случае нападения.

Статья: «27 стран готовятся утвердить кандидатуру Украины в ЕС»

В Брюсселе европейские лидеры должны предоставить после консультаций в четверг и пятницу статус кандидата в Украине и Молдову.

Встречаясь в четверг и пятницу в Брюсселе, европейские лидеры готовятся ликвидировать последствия войны, которую ведет Россия, предоставив статус кандидатов Украине и Молдове. Историческое решение с серьезными последствиями для последнего саммита под председательством Франции.

Европа будет создаваться кризисами и будет суммой решений, обеспечивающих эти кризисы. Слова Жана Моне никогда не отличались такой резкостью. Встречаясь в Брюсселе в четверг и пятницу, двадцать семь готовятся сделать исторические выводы из войны в Украине. Ожидается, что лидеры предоставит статус кандидатов Украине и Молдове. Грузии будет предложена перспектива членства. Несколько недель назад против этого выступили около десяти государств-членов. Сейчас я уже никого не вижу», – говорит европейский источник. «Это будет саммит для принятия решений», — обещаем мы в Елисейском дворце, поскольку это последняя встреча, организованная во время французского председательства в ЕС.

Трио Шольц-Макрон-Драги, кроме того, весит всем своим весом. Отправившись в Киев и поддержав кандидатуры Украины и Молдовы, он преодолел сопротивление последних скептиков, в частности, стран Бенилюкса и Дании.

Как далеко прошло со времени Версальского саммита в марте прошлого года, когда вопрос о возможном членстве, продвигаемом поляками и странами Балтии, был отвергнут из-за отсутствия консенсуса. В своем письме-приглашении к двадцати семи президент Европейского совета Шарль Мишель призывает лидеров принять «дополнительные меры по укреплению безопасности и стабильности на нашем континенте». Столкнувшись с Россией, у европейцев не остается иного выбора, кроме как начать закладывать основу для большего Союза, простирающегося к востоку от Старого континента. Со всеми сложностями – модификацией правил голосования, модификацией ключей распределения бюджета… – и рисками, которые это влечет за собой в долгосрочной перспективе. Турция также вставляет палки в колеса западникам за присоединение к альянсу Швеции и Финляндии.

«Если Украина вступит в ЕС, не являясь членом НАТО, риск предстоящей войны между Россией и ЕС значительно возрастет», – предупреждает историк Луук ван Мидделаар.

В любом случае, до эффективного членства Украины и Молдовы очень далеко. Киеву и Кишиневу предстоит проявить себя, прежде чем начнутся переговоры о присоединении. Комиссия будет следить за прогрессом. Далее последуют обсуждения, призванные параметризировать переговоры о подключении, затем начнутся переговоры как таковые. Что касается Грузии, то ждать придется дольше: эта страна не хочет проводить реформы, которые требует Брюссель. «Мы должны предоставить им второй транш макрофинансовой помощи. Они отказались от этих денег, потому что не хотели проводить связанные с ними реформы», — сказал чиновник Комиссии.

Новые перспективы вступления затрудняют положение западнобалканских стран – Албании, Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии, Косово – которые уже много лет ждут у дверей ЕС. Лидеры этих стран встретятся с европейскими лидерами в четверг утром в рамках саммита, объявленного с конца декабря. Атмосфера встречи может быть прохладной.

«Le Monde» – «Возвращение в Мариуполь возвращение в ад»

Каждый день десятки мариупольцев возвращаются в свой город, разрушенный российскими бомбардировками. Чтобы вытащить родственников, оставшихся в затруднительном положении или за неимением ресурсов, чтобы продолжать жить в изгнании.

Это единственная и последняя открытая дверь между свободной Украиной и зоной, оккупированной российской армией. Стоянка в 30 километрах от фронта, заросшая сорняком, окаймленная с одной стороны тополями, с другой у дороги из Запорожья в Мариуполь. Сотни машин, часто перегруженных продовольствием и багажом, утром собираются там, чтобы сформировать отдельные колонны в основные населенные пункты Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Под наплывом украинцев, желающих вернуться в свои дома, появился неформальный автовокзал.

«Мотивы они разные, – объясняет Владлен Пикуз, сотрудник мэрии Мариуполя в командировке, ответственный за регистрацию своих жителей при выезде. Некоторые ходят туда-сюда, чтобы забрать имущество или родственников; другие возвращаются домой, потому что у них кончились деньги; другие идут дальше: в Россию, Европу, Турцию. Это мужчины, которых можно мобилизовать и, таким образом, обойти запрет на выезд из страны», – продолжает муниципальный служащий.

«La Croix» — «Украина идет по дороге в Европу»

Испания. «La Vanguardia» — «Смерть Чайковскому». Война разожгла наступление «дерусификации» в Украине

«Augsburger Allgemeine» – «Газовый кризис действительно навредит»

Сон о безболезненном энергетическом переходе закончился и просыпаться больно. Долгое время в Германии никто не хотел признавать, что энергетическая политика – это еще и геополитика.

Когда США вели войны из-за нефти, большинство людей в этой стране с моральным возмущением без последствий отмечали это – и в следующий момент снова праздновали себя чемпионами по экспорту. В настоящее время признаки другие.

В течение десятилетий Россия надежно снабжала нас дешевой энергией и, таким образом, прежде всего сделала возможным экспортные успехи Германии. Расходы, которые не учитывались при расчете сырья и теперь подлежат оплате сразу, были забыты.

Без помощи государства экономика и потребители не смогут оплатить стремительно растущие цены на энергоносители. Поэтому министр финансов Линднер прав, когда предупреждает о неурожайных годах.

Но и свою часть ответственности он тоже должен оправдать и не должен снова загульно выливать миллиарды с воронкой*, как с баковой скидкой (скидка на горючее в Германии с 1 июня по 31 августа).

Помощь должна прийти сейчас – государству тоже понадобится каждый евро.

*Лейка — процедура распределения субсидии, в которой ни хронологический порядок, в котором была зарегистрирована потребность, ни срочность субсидии, а скорее сумма запрашиваемой субсидии – если вообще – решающий. Для принципа воронки характерно то, что субсидии распределяются равномерно по всей целевой группе «как воронкой» без детального изучения фактической потребности, без взвешивания возможной разной срочности отдельных случаев.

Германия. «Der Tagesspiegel» – «Шольц ждет длительного «холодного периода» с Москвой»

Россия угрожала Западу «практичным» ответом на транзитную блокаду в Калининграде

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) постоянно обращался к долгосрочным последствиям агрессивной войны России в Украине. Партнерство с «агрессивной, империалистической Россией» при президенте Владимире Путине «немыслимо в ближайшем будущем», заявил он в среду в заявлении правительства в Бундестаге по поводу предстоящих встреч на высшем уровне Европейского Союза, группы экономически сильных демократий G7. и НАТО. Для Украины Шольц призывает к «плану Маршалла» — помощи, подобной той, которую США предоставили разрывающейся войной Европе и Германии после Второй мировой войны.

Но канцлер предупредил: «С нашей стороны было бы глупо прекращать действие Основного акта Россия-НАТО.» Это сыграет на руку Путину и его пропаганде. Основной акт подтверждает те же принципы, которые Путин так грубо нарушает: отказ от насилия, уважение границ, суверенитет независимых государств. Путину нужно напоминать об этом снова и снова.

Россия в среду пригрозила Западу ответными мерами за частичную транзитную блокаду калининградского эксклава. Реакция Москвы на действия Литвы не будет только дипломатической, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Скорее, реакция России будет «практической», добавила она, не прибегая к подробностям.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что его страна хорошо подготовлена ​​к ответным мерам России. Это включает исключение Литвы из общей энергосистемы в Россию, сказал Науседа информационному агентству Reuters. Военного противостояния он не ожидает, потому что Литва входит в НАТО. Страна больше не допускает перевозки товаров, подпадающих под санкции ЕС, через свою территорию в российский эксклав на Балтийском море.

Российское правительство обвинило правительство Германии в разжигании «антироссийской истерии». Берлин ставит под угрозу «десятилетние усилия России и Германии по преодолению послевоенной розни». Берлин также предостерег МИД России от мер, противоречащих международному праву в споре о доступе к Калининграду.

«F.A.Z» – «Шольц: партнерство с Москвой в ближайшем будущем немыслимо»

Канцлер против денонсации Основного акта НАТО

Москва: антироссийская истерия

Перед серией международных встреч на высшем уровне ЕС, стран «Большой семерки» и НАТО федеральный канцлер Олаф Шольц сослался на международную ответственность Германии и заявил, что федеральное правительство «выполняет обещание Германии об ответственности за европейскую безопасность». «Глубокие перемены» будут инициированы на предстоящих встречах. ЕС примет решение о статусе кандидата для Украины и Молдовы, он надеется на «да 27 раз», сказал Шольц. НАТО будет принимать решения по укреплению безопасности Европы; Страны Большой семерки заложат основы для большей защиты климата и глобальной солидарности.

Относительно Украины Шольц сказал, что только Киев принимает решение о характере и содержании переговоров с Россией; В настоящее время очень далеко от этого.

Действующий принцип «Без Украины ничего об Украине».

Шольц высказался против прекращения действия Основного акта НАТО с Россией, даже если партнерство с Россией сейчас «немыслимо в обозримом будущем». Было «глупо» давать Путину «боеприпасы», уходя в отставку. Шольц сказал, что изображение из Украины напомнили ему о разрушенной Германии после Второй мировой войны.

Он предложил план Маршалла по реконструкции.

По словам министра обороны Кристина Ламбрехта (СДПГ), на следующей неделе в Германии начнутся тренировки украинских военных на реактивной системе залпового огня Mars II. Во время правительственного опроса в Бундестаге министр повторил, что Германия предоставит Украине три таких системы. Однако с предыдущими обязательствами Бундесвер достиг своего предела, чтобы по-прежнему гарантировать свою способность сформировать союз. Между тем посол Украины в Берлине Андрей Мельник выразил сожаление по поводу своего заявления о том, что Шольц вел себя как «обиженная ливерная колбаса», потому что он поначалу не ездил в Украину после того, как федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свою поездку в Киев. . Он хотел «лично извиниться» перед канцлером, сказал Мельник журнала Der Spiegel.

В среду российское правительство обвинило федеральное правительство в разжигании «антироссийской истерии». Берлин ставит под угрозу «десятилетние усилия России и Германии по преодолению враждебности после войны». В споре об ограничении грузовых перевозок в российский эксклав Калининград через Литву Берлин предостерег Москву от «мер противоречащих международному праву».

Колонка: «Кремлевская пропаганда отрицает зверства русских солдат в Украине. Но доказательства убедительны».

«Neue Westfälische» — «Атака в защиту саммита G7»

Мюнхен. Незадолго до саммита G7 в Баварии в Мюнхене загорелось восемь полицейских машин. Следователи осмотрели сгоревший полицейский фургон (наше фото).

Все автобусы федерального ОМОНа были припаркованы перед гостиницей, где останавливались экстренные службы на саммит G7, Франц Хаслбек из протестного альянса «Stop G7 Elmau» дистанцировался от вероятного поджога. Саммит G7 планируется с воскресенья по вторник в герметично закрытом замке Эльмау.

Колонка: «Москва видит «антироссийскую истерию» в Берлине»

На фоне агрессивной войны России в Украине тон между Москвой и Берлином сильно обострился. Правительство России обвинило федеральное правительство в разжигании «антироссийской истерии». Берлин ставит под угрозу «десятилетние усилия России и Германии по преодолению послевоенной розни». В споре об ограничении Литвы грузовых перевозок к российскому анклаву Калининград Берлин, со своей стороны, предупредил Москву о «мерах, которые нарушивают международное право».

Министерство иностранных дел в Москве в годовщину нападения нацистской Германии на Советский Союз заявило, что немецкие чиновники «разжигают антироссийскую истерию почти ежедневными нападками на нашу страну».

В настоящее время в Германии проводится «антироссийская пропагандистская кампания». Это привело к «необоснованной агрессии, граничащей с массовым психозом» против русских и русскоязычных жителей Германии.

Турция. «Daily Sabah» — «Украина готовится к российскому «шторму» на востоке»

Отечественное судно отправляется из Украины на фоне прогресса в переговорах между Анкарой и Москвой о зерне

ТУРЕЦКОЕ грузовое судно в среду вышло из оккупированного Россией порта Мариуполь после раунда «конструктивных» переговоров с Москвой о зерне, сообщило Министерство обороны Турции, не уточнив, перевозило ли оно пшеницу.

В отдельном заявлении Минобороны России отметило, что Анкара и Москва договорились продлить обсуждение потенциального безопасного коридора в Черном море для экспорта зерна из Украины.

Азия

Индия. «The Asian Age» – «Российские силы усиливают контроль на Донбассе, обстреляв ключевой украинский город»

Киев предупредил, что украинские силы сталкиваются с «массированным» и безжалостным артиллерийским обстрелом на поле боя в восточном городе, поскольку российские войска продвигаются по всему региону Донбасса.

Между тем удар беспилотника вызвал пожар на нефтеперерабатывающем заводе на юго-западе России недалеко от границы с Украиной в среду, но никто не пострадал, и пожар был быстро локализован, сообщили официальные лица.

Огонь охватил промышленное оборудование Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. Власти заявили, что десятки пожарных погасили пламя за полчаса, никто не пострадал.

Войска Москвы уже несколько недель обстреливают восточную Украину и медленно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление маловооруженных украинских военных.

В то время как силы президента Владимира Путина усиливают контроль над стратегически важным городом Северодонецком на Донбассе, его город-побратим Лисичанск теперь подвергается сильным бомбардировкам.

«Русская армия массированно обстреливает Лисичанск», — написал в Telegram Сергей Гайдай, губернатор Луганской области, в которую входят оба города.

«Они там просто все разрушают… Разрушили дома и, к сожалению, есть жертвы». Российские войска оккупировали села в этом районе, и взятие под контроль двух городов даст Москве контроль над Луганском.

Будучи оттесненной из Киева и других частей Украины после февральского вторжения, Москва стремится захватить большую восточную часть страны.

«The pioneer» — «Дрон нанес удар по русскому НПЗ рядом с Украиной»

Китай. «China Daily» – «Си призвал к солидарности для содействия росту»

Сотрудничество назвали единственным способом предотвратить экономический кризис

Лидер Китая Си Цзиньпин в среду призвал к международной солидарности и координации для поддержания мира и стабильности во всем мире и содействия глобальному устойчивому развитию.

В своей программной речи на Деловом форуме БРИКС, произнесенной с видеосвязи с Пекином, Си Цзиньпин также подтвердил необходимость реализации Инициативы глобальной безопасности и Инициативы глобального развития, предложенных Китаем, для реализации общих, всеобъемлющих, общих и устойчивых безопасности и достижения Целей устойчивого развития Организации. . Си Цзиньпин будет председательствовать на 14-м саммите БРИКС в четверг. БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, стала важной платформой для обмена и сотрудничества между самыми развивающимися экономиками мира.

Выступая на форуме, который политические лидеры, представители экономических и торговых кругов и руководители предприятий из стран БРИКС посетили в Пекине или приняли участие в онлайн-режиме, Си выразил обеспокоенность растущими вызовами, с которыми сталкивается мир, такими как пандемия COVID-19, проблемы безопасности , медленное восстановление экономики и регресс глобального развития

Он подчеркнул необходимость укрепления международного сотрудничества для содействия миру и развитию во всем мире.

Си сказал, что в прошлом веке человечество пережило бедствие двух мировых войн и мрачную тень холодной войны. Трагедии прошлого говорят нам, что гегемония, групповая политика и блочная конфронтация не приносят ни миру, ни безопасности; они ведут только к войнам и конфликтам, добавил он.

Отметив, что российско-украинский конфликт является еще одним тревожным сигналом для всего мира, Си сказал, что кризис напоминает людям о слепой вере в так называемую «позицию силы» и попытках расширения военных союзов и стремления к собственной безопасности за счет других, только окажутся перед дилеммой. безопасности.

Он призвал страны всего мира отказаться от игр с нулевой суммой и совместно противостоять гегемонизму и силовой политике. «Мы должны построить новый тип международных отношений, основанный на взаимном уважении, честности, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве».

Отметив, что почти 1,2 миллиарда человек в почти 70 странах страдают от COVID-19, а также от продовольственного, энергетического и долгового кризиса, Си призвал страны принять участие в Глобальной инициативе развития, чтобы ускорить реализацию Повестки дня ООН в сфере устойчивого развития на период до 2030 года. Создать единое, равноправное, сбалансированное и инклюзивное глобальное партнерство в целях развития.

Он выразил обеспокоенность по поводу возможного мирового экономического кризиса на фоне того, что некоторые важные производственные цепочки и цепочки поставок страдают от умышленных сбоев, цены на сырьевые товары остаются высокими и колеблются, глобальная инфляция продолжает расти, а международный финансовый рынок находится в сумме глобальное экономическое восстановление теряет пару.

«В этот критический момент совместное преодоление трудностей и развитие сотрудничества — единственный способ предотвратить экономический кризис», — сказал он.

Призывая к усилению координации макроэкономической политики между странами, Си призвал основные развитые страны проводить ответственную экономическую политику и избегать негативных побочных эффектов политики, которые могут нанести тяжелые потери развивающимся странам.

«Политизация мировой экономики и превращение ее в свой инструмент или оружие, а также умышленное введение санкций с использованием своего основного положения в международной финансовой и валютной системах приведет лишь к притеснению как собственных интересов, так и интересов других, и страдающих всем».

Си подтвердил приверженность Китаю открытости, заявив, что страна и дальше будет способствовать формированию международной бизнес-среды, основанной на рынке и праве.

США

«NYT» — Подпись под фото: «Якорь сопротивления держится в Украине»

Решительность только твердеет в Южном портовом городе жизненно важном для обеих сторон

НИКОЛАЕВ, Украина — На холодильнике Анны Светлой нет дверцы. На днях его взорвала российская ракета. Оторванная дверь спасла ее, защитив грудь от обломков, когда она потеряла сознание в луже крови.

Около 7 утра в жилом районе здесь, в портовом городе Николаев на юге Украины, 67-летняя Светлая почувствовала, как ее мир взорвался градом металлических обломков, стекла и мусора, пока она готовила завтрак.

Ее лицо было мозаикой из порезов и синяков, а взгляд смотрел с достоинством, Светлана сказала: «Русские нас просто не любят. Хотели бы мы знать почему! Медсестра на пенсии, она осмотрела свою маленькую квартирку, где две ее сестры работали, чтобы навести порядок.

«Это делают наши «братья-россияне», – сказала одна из них Лариса Крыжановская. «Я их даже не ненавижу, мне их просто жалко».

С самого начала войны русские войска обстреливали Николаев, разочарованные тем, что им не удалось захватить его и продвинуться на запад в сторону Одессы. Но сопротивление города усилилось.

Почти оцепленная в первые недели боев, она отступила, став опорой украинского неповиновения на южном фронте.

«WP» – «В ожидании боя»

И солдаты и жители готовятся к насилию в Лисичанске, вероятной следующей цели России на востоке Украины.

«Arkansas Democrat-Gazette» – «Русский прорыв на востоке»

Подпись под фото: «Женщина стоит у жилого дома, поврежденного во время российского обстрела в среду в Донецке на востоке Украины. После нескольких недель атак российские силы, похоже, прорвали ключевой участок обороны Украины на востоке, поставив два последних крупных города в Луганской области под угрозу падения».

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ