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Как вернуть деньги за пробное ВНО?

Как вернуть деньги за пробное ВНО?

За участие в пробном ВНО каждый участник уплатил в среднем 145 гривен за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих денег были направлены на печать тетрадей для тестирования, правительство решило их вернуть.

Министерство финансов разработало механизм возврата средств за пробное внешнее независимое оценивание, которое не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином. Как это сделать, разъяснили в пресс-службе ведомства.

На сайте Кабмина опубликовано постановление №480, в соответствии с которым пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина. При этом выпускники уже заплатили деньги за возможность предварительной сдачи экзаменов. Сумма немалая.

  1. Украинский центр оценивания качества образования до 30 июня сформирует базу данных с информацией о каждом участнике пробного ВНО и суммой, которую он заплатил, и передаст данные в ПриватБанк.
  2. После этого порядка 52 млн. гривен будут перечислены в ПриватБанк для дальнейшего расчета с выпускниками.
  3. Для получения средств тем, кто зарегистрировался на пробное тестирование, достаточно будет обратиться в ближайшее отделение ПриватБанка и предъявить уникальный номер участника пробного ВНО в 2020 году.
  4. Потом участники тестирования получат сообщение от банка с информацией о зачислении средств, если они имеют банковскую карточку, или о том, что карта со средствами ждет их в ближайшем отделении ПриватБанка.

Важно!

Минобразования уточняет, что выплата средств начнется 1 июля и продлится до 1 декабря 2020 года.

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