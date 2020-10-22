В Одессе появился штаб по борьбе со снегом

В Одессе создали городской штаб по борьбе со снежными заносами предстоящей зимой.

Такое решение было принято сегодня, 22 ноября, на заседании исполкома Одесского городского совета.

Как рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии одессы Наталья Мостовских, в документе прописаны рекомендации по подготовке к снежным заносам, алгоритм действий городских служб и организаций всех форм собственности на случай непогоды, а также определены места для вывоза снега.

Исполком также утвердил состав городского штаба, который будет координировать работу всех городских служб.

Согласно принятому документу, в ликвидации последствий непогоды будут участвовать 107 единиц техники коммунального предприятия «Городские дороги» и 9 снегоочистительных трамваев. Также для уборки снега привлекут технику других коммунальных предприятий.

По словам Мостовских, прошлой зимой, оказавшейся теплой и практически бесснежной, одесские коммунальщики сэкономили 17 тонн песчано-соляной смеси. На сегодня в запасах всего 21 тонна.