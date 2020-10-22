Новости Одессы и Одесской области

В Одессе появился штаб по борьбе со снегом

В Одессе появился штаб по борьбе со снегом

В Одессе создали городской штаб по борьбе со снежными заносами предстоящей зимой.

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Такое решение было принято сегодня, 22 ноября, на заседании исполкома Одесского городского совета.

Как рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии одессы Наталья Мостовских, в документе прописаны рекомендации по подготовке к снежным заносам, алгоритм действий городских служб и организаций всех форм собственности на случай непогоды, а также определены места для вывоза снега.

Исполком также утвердил состав городского штаба, который будет координировать работу всех городских служб.

Согласно принятому документу, в ликвидации последствий непогоды будут участвовать 107 единиц техники коммунального предприятия «Городские дороги» и 9 снегоочистительных трамваев. Также для уборки снега привлекут технику других коммунальных предприятий.

По словам Мостовских, прошлой зимой, оказавшейся теплой и практически бесснежной, одесские коммунальщики сэкономили 17 тонн песчано-соляной смеси. На сегодня в запасах всего 21 тонна.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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