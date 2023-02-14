Голубь Мира: глава ГО из Измаила получила награду мирового масштаба

О том, что жительница Придунавья номинирована на эту награду, сообщила Гражданская служба мира ForumZFD. Церемония вручения Голубя состоялась в немецком городе Кирххаймболанден. Уже 48 лет награду присуждают по результатам завершения какого-либо конфликта, но в этом году было решено отправить Голубя в страну, где идут активные боевые действия…

— Недалеко от Измаила, в селе Броска, живет с внучкой школьницей пожилая женщина, ей уже за семьдесят, — рассказывает Светлана Гудь о том, что ей, руководителю общественной организации, не дает спать ночами.

– Они приехали в Сафьяновскую громаду из Мариуполя. Сын этой бабушки вместе со своей женой сгорели в пятиэтажном доме заживо. Дочь пожилой женщины не перенесла болезни и умерла – ее похоронили у нас. И таких историй сейчас очень много. В Придунавье приезжают семьи из деоккупированного Херсона: в тех краях идут боевые действия, там находиться опасно. Наши соотечественники пребывают в таком стрессе, что, получая гуманитарную помощь, не могут расписаться в ведомости — так дрожат руки.

Как команда Светланы переориентировала свою работу

Светлана Гудь – одна из самых опытных специалистов в Придунавье, работающих над привлечением грантов в помощь громадам юга Одесчины. В период широкомасштабной войны ей и ее команде пришлось переориентировать свою работу:

— Начиная с мая, в партнерстве с немецкой организацией Гражданская служба мира ForumZFD, начали заниматься психологической поддержкой детей и женщин, которые приехали в Придунавье, — рассказывает Светлана.

— Учили, как распознать у себя стресс, что делать, если охвачен паникой. Совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям в Измаильском районе, а также Белгород-Днестровском районе, учили противопожарной, минной безопасности, рассказывали о возможных обвалах аварийных зданий и так далее.

Уже в июне была создана и начала работу мобильная бригада, которая оказывает переселенцам социальную и психологическую поддержку. Такую возможность нам предоставили новые партнеры — международная миссия WeWorld.

Юридическая помощь пострадавшим от войны

По согласованному с органами местного самоуправления графику наша бригада минимум дважды объехала села Сафьяновской и Ренийской громад, где сейчас компактно проживают переселенцы, работала в Измаиле. Ориентировались в большей степени на села, поскольку там возможности у переселенцев ограничены.

Проводили групповые и индивидуальные консультации по вопросам регистрации ВПО, выплат пособий, утраты жилья и так далее. Это сейчас переселенцы уже ориентируются во всех этих вопросах, а в первые месяцы широкомасштабной войны никто не был осведомлен.

Мы приглашали юристов, оказывающих бесплатную правовую помощь, для разъяснения многих вопросов. Например, гражданин не успел вступить в наследство, а город оккупирован… Или жилье разрушено — что делать?

Консультации психолога пострадавшим от войны

Летом 2022 года, когда миграционные процессы немного приостановились и люди «осели» на новых местах, стал очень высоким запрос на психологическую поддержку. В составе нашей мобильной бригады есть профессиональный психолог из Северодонецка с восьмилетним опытом работы в «серой зоне» — ее консультации оказались очень ценными.

Для некоторых горожан, которым удалось устроиться в селах, стал стрессом и сам сельский уклад жизни: наступали холода – как и чем растопить печку? Чем занять себя и ребенка в свободное время? Есть случаи, когда в одном доме устроены три разные семьи, – и это тоже испытание…

Психологическая помощь детям

Для детей мы открыли два образовательных пространства: в Сафьяновской громаде на базе Дворца спорта села Каменка, и в Рени – в областном Центре национальных культур. С детками из семей переселенцев работали педагоги: они рисовали, играли в развивающие игры – любыми способами отвлекали детей от негативных мыслей.

В настоящее время еще один образовательный проект реализуется в Измаиле на базе университета: наши соотечественники из других регионов посещают курсы компьютерной и финансовой грамотности, занимаются со специалистами арт-терапией, где предлагают, например, нарисовать свое будущее или красивый день: такие занятия тоже очень важны. Ведь переселенцы оказались в чужих для них городах и селах замкнутыми со своим стрессом в себе.

Гуманитарная помощь

Еще одно направление работы — гуманитарная помощь. Сначала это были теплые одеяла и другие постельные принадлежности. В настоящее время продолжается выдача для ВПО в селах Придунавья LED-ламп, электрических обогревателей, мультиварок, а также средств гигиены.

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