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Новости Одессы и Одесской области

Как уровень шума влияет на здоровье?

Как уровень шума влияет на здоровье?

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что шум является одним из самых опасных факторов, а его постоянное воздействие может привести к нарушению слуха и заболеваниям нервной системы. По их прогнозам, уровень шума в городах будет только расти и вскоре может повсеместно превысить безопасную границу.

От шума страдают жители мегаполисов

К «шумовым загрязнениям» относят звуки, которые вызывают неприятные ощущения у человека: работа предприятий всех видов тяжелой промышленности, поездов и самолетов, а также спортивные и развлекательные мероприятия. Не меньшую угрозу здоровью жителей крупных городов создает привычный нам шум автомобилей. Европейские эксперты считают, что увеличение спроса на средства передвижения вместе с быстрым ростом мегаполисов будет только усложнять эту проблему. 

Ее решение ВОЗ видит в уменьшении скорости движения и внедрении более мягких дорожных покрытий, которые снизят уровень шума от транспорта. Например, пористый асфальт, который изобрели в Германии, позволяет снижать уровень шума на 5 децибел. Также поможет решить эту проблему использование электромобилей и велосипедов. 

Самыми комфортными для человека считаются звуки в пределах 40-45 децибел – так звучит дикая природа в состоянии покоя. А вот уровень звука выше 40 децибел влияет на качество сна, выше 50 децибел – увеличивает частоту дыхания и пульса, при 60 децибелах нарушается сон, при 70 –  сужаются кровеносные сосуды. Если человека постоянно сопровождает шум, в его организме накапливается гормон стресса – кортизол, который повреждает кровеносные сосуды. Кроме того, повышение уровня шума ведет к депрессии, потере слуха, гипертонии. 

В Европе уровень шума учитывают при строительстве

В благополучной Европе каждый год из-за «звукового загрязнения» в больницы попадает более 48 тысяч человек, а умирает – около 12 тысяч. 

В странах Евросоюза с высоким уровнем шума борются на государственном уровне, а такой фактор, как звуковой фон, учитывают уже на стадии планирования городского строительства. В Европе составлены «шумовые карты» каждого населенного пункта с учетом европейских стандартов, а жалобы жителей рассматривают судебные инстанции. Например, несколько лет назад берлинский суд постановил закрыть аэропорт, который создавал неудобства для жителей близлежащих домов. И это несмотря на возражения нескольких авиакомпаний, вложивших в строительство огромные деньги. А из-за высокой смертности птиц в орнитологическом заповеднике судебным решением было запрещено проведение авиаучений одному из подразделений бундесвера (армии).

У нас есть свои «стандарты тишины»

Жители Украины страдают от высокого уровня шума не меньше европейцев. У нас также есть законы и правовые акты, которые регламентируют шумовой уровень. К примеру, в существующих правилах благоустройства сказано, что нельзя нарушать тишину в ночное время – с 22.00 до 8.00. В это время запрещается петь, кричать, включать музыку или иным способом мешать окружающим. А с 21.00 до 8.00 в любое время, включая выходные и праздники, нельзя проводить ремонт без согласования с соседями. 

Что касается дневного времени, то звуковой фон в жилом доме днем не должен превышать 55 децибел, а на прилегающих территориях – 70 децибел. Для справки: 30 децибел – это тиканье настенных часов, а 65 децибел – громкий разговор. Однако эти нормы не всегда соблюдаются, а сами украинцы не всегда стремятся защищать свои права. Нужно помнить, что если вам мешает шум, а устранить его вы не в состоянии, то можно обращаться за помощью в полицию или Госпотребслужбу, в обязанность которой сейчас входят и функции санэпидемстанции. 

Как шумят домашние приборы?

Бытовая техника тоже имеет свои стандарты звука. 

  • Самые тихие – холодильник и системный блок компьютера. Звуки, которые они издают, не превышают 50 децибел. 
  • Самая шумная – электродрель, 100 децибел. 
  • Шум остальных приборов находится где-то посередине: швейная машинка – 60 децибел, пылесос – 72 децибела, стиральная машина – 85 децибел, блендер – 95 децибел.

Малоизвестный факт

В средние века существовала казнь под колоколом, когда звук медленно убивал человека.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда жаловаться на шумных соседей.

Фото: 24novini.bg

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Ирина Валентинова ПРОФИЛЬ
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