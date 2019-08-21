Как уменьшить платежи за коммуналку?

Новый отопительный сезон в Украине, как правило, озадачивает граждан новыми тарифами на коммунальные услуги. Что ждет потребителей этой осенью? И можно ли уменьшить расходы?

Что будет с коммуналкой осенью?

Электричество. По словам главы «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука, после запуска рынка электроэнергии с 1 июля тарифы для украинской промышленности стали на 20% выше, чем в европейских странах. Соответственно, тарифы выросли на 20–25% в зависимости от потребителя. Для населения тариф пока не изменился. Но, как заметил Ковальчук, есть тенденция к росту цен в дальнейшем.

Вместе с тем, по словам Андрея Геруса, представителя президента Украины в Кабинете Министров, сейчас в правительстве ищут способы, как «отмотать» подорожание электроэнергии назад. Он уверен, что от нынешнего уровень цены на электроэнергию можно снизить минимум на 10%.

Вода. По заявлению Ассоциации водоканалов, с увеличением стоимости электроэнергии для предприятий тарифы для населения необходимо поднять на 10-20%. Из-за нехватки средств на оплату электроэнергии, возможно, водоканалам даже придется переходить на почасовую подачу воды.

Газ. «Нафтогаз» под давлением правительства уже несколько месяцев вынужден снижать тариф на газ. Так, на август цена газа для бытовых потребителей была снижена на 5,1%, до 4653,54 грн. за 1 тыс. кубометров (без НДС и стоимости транспортировки ). При этом розничная цена зависит от тарифа на распределение газа, который в каждом регионе свой.

Параллельно со снижением тарифа «Нафтогаз» оспаривает новый механизм формирования цены на газ для населения в Окружном административном суде Киева. Чем дело закончится – пока говорить рано. Но эксперты уверены, что к началу отопительного сезона цена может существенно вырасти. И тогда ориентиром будут 7184,80 грн. за кубометр газа, к которым нужно будет еще прибавить 20% НДС и тариф на распределение.

Тепло. До 1 сентября планируется осуществить перерасчет тарифов в связи с установлением предельного тарифа на тепло – 1400 гривен за 1 Гкал теплоэнергии в системе централизованного отопления. При отсутствии счетчика плата за теплоснабжение составит 35,21 грн. за 1 кв. м.

Придется экономить

Тенденция понятна: коммунальные услуги все равно будут дорожать. И поскольку наиболее существенная статья расходов приходится на отопление, правительство уже несколько лет говорит о масштабном внедрении энергоэффективности, которое должно уменьшить затраты на коммуналку.

Для решения этой проблемы несколько лет назад приняли государственную программу «Теплые кредиты», направленную на энергетическую модернизацию жилого фонда. К тому же существует ряд муниципальных программ, частично компенсирующих затраты на утепление жилья. Вот только пользоваться ими на данный момент могут лишь многоквартирные дома, создавшие ОСМД или ЖСК, либо жители частного сектора.

Так, программой предусмотрено возмещение из госбюджета в следующих размерах:

20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн.) на приобретение негазовых (электрических) котлов для физических лиц;

35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн.) на приобретение энергоэффективного оборудования (материалов) для физических лиц – владельцев частных домов;

40% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн. в расчете на одну квартиру) для ОСМД или ЖСК как юридических лиц для общедомовых мероприятий.

«Оберег» от огромных тарифов

Когда мероприятия по энергоэффективности проводятся в частном доме, понятно, что хозяин сделает все возможное, чтобы оснастить свое жилье как надо и, соответственно, сэкономить на коммуналке. В многоквартирном доме подход другой. Как правило, каждый старается утеплить только свою квартиру, не думая о том, что вскоре придется платить и за отопление мест общего пользования. И эти расходы реально сделать меньше.

О примере успешного проекта энергоэффективности, который реализует Киевский ОСМД «Оберег на Поздняках», рассказало издание «Экономическая правда».

Жители многоэтажки площадью 35000 кв. метров (422 квартиры) платят за отопление почти втрое меньше, чем другие потребители. Сравните: до начала термической модернизации в холодные месяцы дом потреблял 1000 Гкал тепла, после – порядка 480 Гкал.

ОСМД не ограничилось заменой окон, дверей и утеплением фасада. Установили также регуляторы тепла на батареях. Освещение многоэтажки в местах общего пользования заменили на диодное и оборудовали датчиками движения. Только эта мера, по расчетам, позволяет экономить не менее 100 тыс. гривен в год.

На крыше здесь установлена ветроэлектростанция. На фасаде расположена гелиосистема из 135 солнечных панелей. Есть здесь тепловые и геотермальные насосы, а также термобаки для горячей воды. В результате нововведений жильцы получили автономную горячую воду, планируют автономное отопление – по значительно более низким тарифам, чем в централизованной системе.

С помощью муниципальной программы «70/30» ОСМД оплатило всего лишь 30% стоимости всех энергоэффективных мероприятий. Каждый из жителей – порядка 6700 грн. Если подсчитать внушительные суммы платежек – экономия налицо. Чем не пример для хозяйского подхода?

Фото: kor.ill.in.ua