Отмена коммуналки для пенсионеров: возможно ли, и что это будет значить?

На самых разных уровнях — от Кабмина до лавочек у подъездов, – продолжается обсуждение смелого и неожиданного заявления Президента Владимира Зеленского. Перед парламентскими выборами в одном из своих видеороликов глава государства пообещал пенсионерам отменить плату за коммунальные услуги. «Одесская жизнь» попыталась выяснить, в чем суть идеи Президента, насколько она реальна и возможно ли ее воплощение в современных условиях Украины.

Цитата

Владимир Зеленский, Президент Украины:

«Есть идея. Сейчас наши ребята ищут экономическую модель, как людям за 70 лет, которые уже не только на пенсии, но и физически не могут работать, – не платить коммуналку. Но именно те люди, которые мало обеспечены»

Кому и сколько?

Идея главы государства взбудоражила общество не на шутку. Вопросов много, а ответов на них практически нет. Попробуем разобраться в понятиях и цифрах. Итак…

70+ По данным Госстата, в Украине 4,6 млн человек, которым 70 лет и больше. Однако далеко не все из них получают минимальную пенсию.

Кто такие малообеспеченные? Согласно законодательству это именно семьи, в которых доход на человека не достигает прожиточного минимума (в случае пенсионеров — 1564 грн.). В то же время в Украине, даже если человеку положена меньшая пенсия, чем прожиточный минимум для неработоспособных лиц, государство все равно доплачивает ему разницу. Поэтому малообеспеченных пенсионеров (в понимании закона) априори не может быть много.

Большой стаж

Для статистики: средний стаж работы в Украине — около 30 лет. Поэтому, если учитывать критерии, озвученные Президентом, о 40 годах стажа, то претендентов на отмену коммуналки почти не останется.

Вопросы без ответов

Несмотря на всю привлекательность озвученной идеи, ее «сырость» на лицо, – говорят эксперты в области экономики и коммунального хозяйства.

– К обещанию Зеленского возникает много вопросов. Например, если есть бедные люди моложе 70-ти лет, то почему они должны платить за коммуналку, а, богатые люди старше 70-ти не должны?, – спрашивает директор Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

– Если ввести подобный механизм, то как проконтролировать, что дети и внуки не начнут прописывать пенсионеров к себе, чтобы не платить за коммуналку?, – предостерегает экономист Алексей Кущ. – Начнутся манипуляции с регистрацией.

Не отступая от цели

Тем не менее, недавно представитель Президента Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что в сентябре 2019 года украинские пенсионеры старше 70 лет будут оплачивать малую часть жилищно-коммунальных услуг. Остальное возьмет на себя государство.

– Возможно, они не будут иметь полностью бесплатную коммуналку, но большую часть их счета за ЖКУ будет платить государство, – объяснил Герус.

Для этого в правительстве собираются проанализировать, как можно изменить критерии получения субсидии. По оценкам Геруса, речь идет о миллионе семей, среди которых и окажутся люди возрастом 70+.

Фото: narodna-pravda.ua