Чем может похвастаться «Детская школа искусств» Балты, которой исполнилось 60 лет

В Балте недавно прошло празднование юбилея одной из самых талантливых школ – «Детской школы искусств», которой исполнилось 60 лет. Это место, где рождаются и расцветают таланты края.

Открыл экскурс фортепианный отдел – ровесник школы. Уже 57 лет здесь преподает Лидия Каминская. Под ее руководством маленькие пианисты занимают призовые места в конкурсах.

Класс скрипки возглавляет опытная Александра Закржевская, ведущая мероприятия.

А отдел духовых и ударных инструментов был сформирован в конце 70-х годов. Неизменным дирижером духового оркестра является Владимир Гончарук, преподавателем — Степан Нагорняк. Учащиеся отдела – победители областных, Всеукраинских и международных конкурсов.

Детский ансамбль баянистов, оркестр баянистов под руководством Павла Запорожца также добились высоких исполнительских успехов.

Творческие мероприятия не обходятся и без супругов Павла и Татьяны Запорожцев – профессиональных музыкантов. Дуэт и семейный квартет под руководством Татьяны являются постоянным участником многих мероприятий общины.

Ученики овладевают игрой на гитаре в классе преподавателя Виталия Михайленко.

Вокальный ансамбль «Импреза» является лауреатом всеукраинских и международных конкурсов, обладателем гран-при в международном конкурсе «Звездни мостовое» (г. Китен, Болгария).

Ольга Ковальчук – одушевленный, талантливый хоровой дирижёр. Она продолжает традиции хорового пения, начатые ее преподавателем, хормейстером Людмилой Михальчевской.

Неординарной личностью является руководитель фольклорного ансамбля «Любисток» Наталья Титарчук. Будучи самобытной певицей, она обогащает песенным сокровищем украинского народа и коллектив.

Портрет школы был бы неполным без преподавателя Владимира Каминского — руководителя эстрадно-джазового ансамбля The best.

Класс изобразительного искусства, открытый в 1992 году, ведет талантливая художница Наталья Пинкина. Здесь функционирует художественная галерея, организуются пленеры, действует множество проектов.

Художественная жизнь школы, а с ней и Балты, бурлит в разных условиях.

— …И ничто, даже вражеские ракеты не способны затмить юбилейный праздник художественного фронта, — сказал, в частности, в поздравлении глава Балтской ОТГ Сергей Мазур.

Как отметила директор школы, концертмейстер Елена Заянчуковская, педагогический коллектив стремится не только научить детей, но и найти в каждом искру таланта и дать ей разгореться.

…Это были мгновения счастья во время войны. Искусство вместе с Вооруженными силами Украины и сегодня держали небо над Балтой.