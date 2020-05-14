Как стоимость ремонта сделать в Одессе оптимальной

Иметь свои «квадраты» для проживания мечтает в Одессе каждый человек. Однако приобретение жилья не станет завершающим этапом в денежных расходах. В новой или уже использованной ранее недвижимости каждый хозяин захочет сделать строительные преобразования, чтобы обновить интерьер или внести более существенные преобразования.

Kabanchik.ua расскажет, насколько изменились цены на ремонт в новостройке и другом виде жилья, во сколько обойдётся капитальное переустройство квартир и реализация авторского проекта.

Главный вопрос ремонта

Основной момент, на основании которого заказчик принимает решение о сотрудничестве с ремонтно-строительными исполнителями, является цена. Кому-то под силу оплатить бюджетную стоимость косметического ремонта, а другой планирует провести модернизацию помещений с большим размахом. Только профессионально выполненный расчёт с учётом проведенных замеров станет отправной точкой в дальнейшем взаимодействии заинтересованных сторон.

Три варианта выполняемого ремонта

Небольшой бюджет даст возможность осуществить незначительный косметический ремонт, который можно заказать на Kabanchik.ua Капитальное изменение потребует суммы в 40-60% от цены жилья. Это зависит от состояния квартиры. В новостройках с этим проще, так как там нет необходимости удалять старые финишные покрытия и можно быстрее приступить к конструктивным изменениям, предваряющим завершение ремонта и ускорить проведение работ по выравниванию стен, формированию цементно-песчаной стяжки на пол, доводке потолков. В старом жилье, соответственно, нужно удалить декоративные покрытия, лишь после этого заниматься глобальными изменениями, касающимися стен, окон, сантехники, электрической проводки, отопительного оборудования. В минувший летне-осенний период цена ремонта в Одессе предлагалась в размерах 75-90 у.е., сегодня она уже повысилась до 100-110 у.е./м². Самая престижная модель реки финансово обеспеченная модель реновации жилья подразумевает авторский ремонт, предлагаемый дизайнерами. Он имеет кое-что общее с предыдущим пунктом, однако является более элитным, подразумевающим воплощение отдельно разработанной дизайнерской модели, сопровождающееся авторским надзором. Особое внимание уделено проектированию, которое значительно меняет конечный вид помещений и зачастую требует согласований в соответствующих городских структурах. Цена дизайнерского ремонта начинается от 120 у.е./м² и ограничивается лишь фантазией заказчика, в отдельных случаях достигая 150-200 у.е./м². В проекте используются лучшие стройматериалы, технологии и системные решения.

Кому доверить будущий ремонт

Собрав финансы для воплощения в жизнь квартирного ремонта, не расслабляйтесь: перед вами стоит важная задача поиска исполнителей.

Можно выбрать крутую фирму, которая сделает всё, как надо, но при этом денег потребуется на 30-50% больше. Объясняется это особенностью бренда, за который нужно платить. При этом качество может быть не всегда на высоте.

Менее известные компании слегка «умерят свой финансовый аппетит», но не сильно захотят отстать от лидеров рынка. Поэтому ожидать слишком лояльных условий не придётся: разве что вам повезёт, и очередной маркетинговый ход исполнителя сбережёт несколько сотен долларов заказчику.

Бригады, представленные ФОП, в которых «правит балом» более знающий человек, сколотивший бригаду. Здесь нередко наблюдается текучка рабочих кадров, так как заказы поступают нерегулярно и являются определённой подработкой. За работу эти товарищи возьмут меньше, так как много вокруг конкурентов. Но и на высокое качество редко можно рассчитывать.

Шабашники. В составе рабочего коллектива нередко имеются выходцы из бедных стран, приехавшие в Украину в поисках более удачного заработка. При отсутствии регулярного контроля они могут часть материалов, закупленных на деньги заказчика, перепродать на сторону. Подготовительные работы зачастую сделаны некачественно, а самым рискованным шагом будет взять предоплату и исчезнуть с горизонта.

Частные мастера, нарабатывающие репутацию хорошим трудом. Человека могут сократить или он желает подработать на пенсии, оставаясь к этому возрасту физически крепким. Такие люди являются опытными и подбирают к себе в команду аналогичных исполнителей. Здесь вы можете быть уверены в высоком качестве работы, так как строители имеют свой сайт, собирают отзывы о работе и заинтересованы в дальнейшей рекомендации их, как специалистов.

Ожидать серьёзного падения цен на ремонт будет ошибочно. Они могут слегка колебаться, но скорее всего ближе к лету останутся стабильными. Поэтому вам решать: выбирать известные компании с заведомо высокими расценками или договориться с опытными мастерами на Kabanchik.ua, предлагающими стоимость в более оптимальном формате.

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