Как стоимость ремонта сделать в Одессе оптимальной

Иметь свои «квадраты» для проживания мечтает в Одессе каждый человек. Однако приобретение жилья не станет завершающим этапом в денежных расходах. В новой или уже использованной ранее недвижимости каждый хозяин захочет сделать строительные преобразования, чтобы обновить интерьер или внести более существенные преобразования.
Kabanchik.ua расскажет, насколько изменились цены на ремонт в новостройке и другом виде жилья, во сколько обойдётся капитальное переустройство квартир и реализация авторского проекта.
Главный вопрос ремонта
Основной момент, на основании которого заказчик принимает решение о сотрудничестве с ремонтно-строительными исполнителями, является цена. Кому-то под силу оплатить бюджетную стоимость косметического ремонта, а другой планирует провести модернизацию помещений с большим размахом. Только профессионально выполненный расчёт с учётом проведенных замеров станет отправной точкой в дальнейшем взаимодействии заинтересованных сторон.
Три варианта выполняемого ремонта
- Небольшой бюджет даст возможность осуществить незначительный косметический ремонт, который можно заказать на Kabanchik.ua или самостоятельно поискать мастеров. Если вы хотите через неделю-две въехать в новое жильё, то придётся согласиться лишь с декоративным обновлением стен, потолка, полов. На более серьёзные действия попросту не хватит ни денег, ни времени. Ориентируйтесь на то, что цена ремонта составить 10-15% от стоимости жилья. В прошлом году такое удовольствие вам обошлось бы в 55-65 у.е./м², сегодня оно составит не менее 70 у.е. за квадрат площади.
- Капитальное изменение потребует суммы в 40-60% от цены жилья. Это зависит от состояния квартиры. В новостройках с этим проще, так как там нет необходимости удалять старые финишные покрытия и можно быстрее приступить к конструктивным изменениям, предваряющим завершение ремонта и ускорить проведение работ по выравниванию стен, формированию цементно-песчаной стяжки на пол, доводке потолков. В старом жилье, соответственно, нужно удалить декоративные покрытия, лишь после этого заниматься глобальными изменениями, касающимися стен, окон, сантехники, электрической проводки, отопительного оборудования. В минувший летне-осенний период цена ремонта в Одессе предлагалась в размерах 75-90 у.е., сегодня она уже повысилась до 100-110 у.е./м².
- Самая престижная модель реки финансово обеспеченная модель реновации жилья подразумевает авторский ремонт, предлагаемый дизайнерами. Он имеет кое-что общее с предыдущим пунктом, однако является более элитным, подразумевающим воплощение отдельно разработанной дизайнерской модели, сопровождающееся авторским надзором. Особое внимание уделено проектированию, которое значительно меняет конечный вид помещений и зачастую требует согласований в соответствующих городских структурах. Цена дизайнерского ремонта начинается от 120 у.е./м² и ограничивается лишь фантазией заказчика, в отдельных случаях достигая 150-200 у.е./м². В проекте используются лучшие стройматериалы, технологии и системные решения.
Кому доверить будущий ремонт
Собрав финансы для воплощения в жизнь квартирного ремонта, не расслабляйтесь: перед вами стоит важная задача поиска исполнителей.
- Можно выбрать крутую фирму, которая сделает всё, как надо, но при этом денег потребуется на 30-50% больше. Объясняется это особенностью бренда, за который нужно платить. При этом качество может быть не всегда на высоте.
- Менее известные компании слегка «умерят свой финансовый аппетит», но не сильно захотят отстать от лидеров рынка. Поэтому ожидать слишком лояльных условий не придётся: разве что вам повезёт, и очередной маркетинговый ход исполнителя сбережёт несколько сотен долларов заказчику.
- Бригады, представленные ФОП, в которых «правит балом» более знающий человек, сколотивший бригаду. Здесь нередко наблюдается текучка рабочих кадров, так как заказы поступают нерегулярно и являются определённой подработкой. За работу эти товарищи возьмут меньше, так как много вокруг конкурентов. Но и на высокое качество редко можно рассчитывать.
- Шабашники. В составе рабочего коллектива нередко имеются выходцы из бедных стран, приехавшие в Украину в поисках более удачного заработка. При отсутствии регулярного контроля они могут часть материалов, закупленных на деньги заказчика, перепродать на сторону. Подготовительные работы зачастую сделаны некачественно, а самым рискованным шагом будет взять предоплату и исчезнуть с горизонта.
- Частные мастера, нарабатывающие репутацию хорошим трудом. Человека могут сократить или он желает подработать на пенсии, оставаясь к этому возрасту физически крепким. Такие люди являются опытными и подбирают к себе в команду аналогичных исполнителей. Здесь вы можете быть уверены в высоком качестве работы, так как строители имеют свой сайт, собирают отзывы о работе и заинтересованы в дальнейшей рекомендации их, как специалистов.
Ожидать серьёзного падения цен на ремонт будет ошибочно. Они могут слегка колебаться, но скорее всего ближе к лету останутся стабильными. Поэтому вам решать: выбирать известные компании с заведомо высокими расценками или договориться с опытными мастерами на Kabanchik.ua, предлагающими стоимость в более оптимальном формате.