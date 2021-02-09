Как сменить поставщика газа на «Нафтогаз» – инструкция

С открытием рынка газа напрямую с потребителями стал работать «Нафтогаз Украины», который, в отличие от большинства облгазов, предлагает минимальный тариф.

Сейчас «Нафтогаз» продает газ по тарифу 6,86 гривны за кубометр (а при оплате услуги до 15 числа еще и скидку делают).

На сегодняшний день «Нафтогаз» не имеет представительств во всех населенных пунктах страны, поэтому предлагает потребителям несколько вариантов для заключения договоров-присоединений.

Оформить заявку на сайте «Нафтогаза».

Для этого надо зайти на страницу gas.ua/uk/home/join, заполнить необходимые поля и указать следующие данные:

о владельце домохозяйства;

об объекте газоснабжения;

EIC-код.

Затем следует прикрепить документы и сформировать файл заявки. Позже здесь же, на сайте, можно проверить статус заявки.

Полезные телефоны

Консультационный центр компании «Нафтогаз Украины» по вопросам поставки газа: 066-300-28-88; 098-300-28-88; 093-300-28-88.

Оформить электронную заявку через приложение «Приват24».

Открыть приложение «Privat24».

В меню «Услуги» выбрать пункт «Мои поставщики».

Выбрать адрес для смены поставщика газа, а затем активировать пункт (услугу) «Поставка газа».

Заполнить заявку на присоединение адреса клиента (указать адрес и персональные данные, EIC-код), воспользоваться электронной подписью или сформировать на сайте подпись SmartID. Если возникнут сложности, вам помогут в онлайн-поддержке «ПриватБанка» по номеру 3700 (бесплатно для мобильных телефонов).

На протяжении трех дней с клиентом свяжется специалист «Нафтогаза Украины» для завершения процедуры подключения.

Потребители, которым не подходят электронные услуги, могут воспользоваться альтернативным вариантом – оформить заявку на присоединение к «Нафтогазу» непосредственно в «Ощадбанке» или в банке «ПУМБ».

При себе необходимо иметь такие документы:

паспорт или ID-карту;

идентификационный код;

документы о праве собственности на жилье;

EIC-код;

последнюю квитанцию по оплате за газ;

согласие совладельцев, если право собственности оформлено на нескольких лиц (шаблон заявления размещен на сайте gas.ua в разделе «Стать нашим клиентом»).

Если заявку оформляет доверенное лицо, во всех случаях потребуется нотариально заверенная доверенность, а также паспорт и код владельца помещения.

В феврале «Нафтогаз» обещает запустить оформление заявок на поставку газа в отделениях «Укрпочты». На официальном сайте предприятия связи уже размещена информация о тарифах «Нафтогаза», а также есть ссылки на законодательные документы, связанные с газоснабжением. Но пока, как объяснили нам в одесских отделениях «Укрпочты», окончательный механизм еще дорабатывается.

Надо знать

Отсутствие индивидуального газового счетчика не является препятствием для смены поставщика.

Где найти EIC-код?

Быстро поменять поставщика газа позволяет EIC-код – «персональный газовый номер» потребителя. Как объясняют специалисты, имея согласие потребителя на предоставление услуги, новый поставщик подает запрос в электронную систему оператора газораспределительной системы и закрепляет этого потребителя в своем реестре. А система сообщает предыдущему поставщику об исключении данного потребителя из его реестра.

ЕІС-код указывается в заявлениях-присоединениях к условиям договоров поставки и распределения природного газа: он представляет собой последовательность букв и цифр, состоящую из 16 позиций.

Ранее этот код печатали и на платежках за газ. Но после того как летом этого года упростили процедуру смены поставщика газа, большинство облгазов перестали печатать EIC-коды в платежках. С недавних пор НКРЭКУ обязала все облгазы указывать EIC-код потребителя в электронном кабинете и платежке. Потребитель, который не нашел своего EIC-кода в платежке от облгазов и в личном кабинете, может обратиться к поставщику с претензией, направить жалобу в территориальное управление НКРЭКУ или непосредственно в Нацкомиссию по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг

по адресу: 03057, г. Киев, ул. Смоленская, 19;

по электронной почте: pr@nerc.gov.ua.

Ольга Новикова

Читайте также: Как сменить поставщика газа?- пошаговая инструкция