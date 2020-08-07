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Как сэкономить на оплате, если не пользуешься газом?

Как сэкономить на оплате, если не пользуешься газом?

Если потребитель временно не проживает в квартире (доме) и не использует газ, он вправе не платить за него.

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Чтобы не возникало проблем, необходимо сообщить о факте неиспользования услуги газовщикам. В частности, о временном отсутствии зарегистрированных на жилплощади лиц потребитель (или уполномоченное им лицо) не позднее чем в месячный срок должен сообщить оператору газораспределительных систем («Одессагаз»).

При этом необходимо предоставить документы, подтверждающие отсутствие зарегистрированного лица. Если период отсутствия будет превышать шесть месяцев, потребитель (или уполномоченное им лицо) в месячный срок с момента окончания каждого шестимесячного периода должен предоставлять оператору ГРС обновленное письменное заявление с соответствующими подтверждающими документами.

Подтверждающим документом может служить справка с фактического места пребывания пользователя (работы, лечения, обучения, длительной командировки и т.д.). В справке, выданной соответствующей организацией и заверенной печатью, должен быть указан период отсутствия (не более шести месяцев) потребителя или членов его семьи по основному месту регистрации.

В подобном случае потребителям со счетчиками проще: не потребляют газ – не платят деньги. За исключением абонплаты – ее надо оплачивать независимо от того, пользуется потребитель услугой или нет.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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