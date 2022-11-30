Как россияне пытали херсонцев: украинцы рассказали подробности (обзор мировых СМИ)

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Госпожа Зеленская посещает Лондон для участия в международной конференции по предотвращению сексуального насилия во время конфликтов

В Херсоне уже нашли четыре дома, где россияне пытали заключенных. Рассказ одного из них

Рассказ одного из них НАТО поможет Украине пережить зиму

В освобожденном украинском городе идет борьба за возобновление посреди зимы

Великобритания

«The Times» — Елена Зеленская украсила елку на Даунинг-стрит c Акшатой Мурти, женой Риши Сунака. Украинская первая леди посещает Лондон для участия в конференции по предотвращению сексуального насилия во время конфликта. Она сказала, что российские войска «систематически» издеваются над женщинами в ее стране.

«Metro» — «ПОзор РОССИИ»

«Metro» приводит заявление супруги украинского президента о том, что российским войскам приказывают использовать сексуальное насилие как оружие войны. Выступая на конференции в Лондоне, Елена Зеленская заявила, что некоторые российские жены призвали своих мужчин насиловать украинок, пишет газета

Бельгия

«De Standaard» — «Не ожидал такого ужаса»

В Херсоне уже нашли четыре дома, где россияне пытали заключенных.

«Меня били электрошоком через день, — говорит боец ​​сопротивления, проведший в тюрьме 75 дней.

Кровь все еще на стене. В нескольких футах от него железными штырями до бетонного пола прибит стул. «Они избивали заключенного, сидящего на стуле, палками, и кровь забрызгала там стену», – рассказал прокурор Херсона Алексей Кудь. На другом конце комнаты жесткие черные точки показывают места ударов резиновыми палками следователей о стену. Российские оккупанты устроили в Херсоне пытки в ИВС, в здании, где до вторжения содержались подозреваемые в предварительном заключении. «Мы обнаружили электрические провода, противогазы и наручники. На допросах россияне вынуждали арестованных украинцев чувствовать, что они задохнутся под противогазами или использовали воду для усиления электрошока».

Группа, которая расследует российские военные преступления в Херсоне, обнаружила четыре места, где пытали мирных жителей. ИВС – один из них. Насколько нам известно на сегодняшний день, там замучены 43 жертвы. «Их пытки начинались, как только они попали в плен. Восемь из них поместили в камеру, рассчитанную на двух-трех человек. Места было так мало, что им приходилось спать посменно. Еще до начала первого допроса они уже одурманили», — говорит прокурор.

Человек, которого мы называем Василием, находился в руках россиян 75 дней. Говорить он хочет только анонимно, потому что его товарищи с партизанами находятся в плену в Крыму. Мы познакомились с ним после того, как за нас вступился надежный житель Херсона. Его показания невозможно проверить независимыми источниками.

Василий участвовал в вооруженном сопротивлении, и россияне выследили его группу. Когда одного партизана взяли в плен, Василий боялся, что он будет следующим. Он переезжал с одного места в другое и постоянно менял телефоны. В его третье убежище вторглись россияне. «Я до сих пор не знаю, как они меня нашли, – говорит он. – Они взяли зарядный кабель от смартфона, повесили его, как петлю на шею, и сильно потащили. Я чуть не задохнулся».

Они отвезли его в полицейский участок и начали допрашивать. «Мне пришлось сесть на стул, который был привязан к полу, а на руки, уши, нос надели железные канцелярские скрепки, которыми обычно скрепляют бумаги… К этому присоединили электрический кабель. У меня были судороги по всему телу, каждый нерв дергался и чувствовал нестерпимую боль, – говорит Василий. – Самым болезненным был электрошок по рукам». Российские следователи избивали его.

У них были гибкие резиновые трубки, которыми били его по рукам, плечам и спине. «Когда меня снова допрашивали на следующий день или послезавтра, они били по местам, которые все еще были синие и сырые».

Каждый день Василия пытали. Каждый раз он получал несколько разрядов в 110 вольт из-за своего тела. «У меня было ощущение, что допросы продолжались всего полчаса, но сокамерники рассказывали мне, что иногда я оставался в камере пыток более шести часов. Я пытался обмануть следователей. Я сказал им, что я не настоящий партизан, а собирал разведданные, чтобы передать их украинским спецслужбам за большие деньги».

Он предпринимал попытки сбить россиян с толку. Рассказал, что его мать была русской и читала русские стихи. Его следователи были в масках, но Василий слышал, как они говорят на русском языке. Нигде он не мог услышать акцент, который он ассоциировал с меньшинствами. Он сказал, что они являлись этническими русскими.

После пыток заключенного вернули в камеру. В ИВС, куда нас привел прокурор, мы увидели холодный бетон, железные столы. Стены изобилуют русскими текстами: гимном, текстами из Библии, «Да здравствует Россия». Здесь очень грязно. Как и в других местах, где россияне останавливались на некоторое время, они оставляют после себя страшный беспорядок. Сломанная одежда, испорченные книги, пластмассовые тапочки…

Большую часть времени Василий находился в камере один. Несколько квадратных метров с кроватью и столом. Ежедневно его кормили, обычно давали макароны или консервы, по одному пакетику чая раз в пять дней.

Однажды в течение шести дней мне не давали никакой пищи, только воду. Я старался не пить некипяченую воду, потому что она была очень плоха. Сначала у меня был понос, и меня не пускали в туалет. У меня была только сумка…»

За 75 дней плена Василий похудел на 20 кг.

Его камера была между двумя камерами пыток. «Я слышал, как остальные пленники кричали. Это разбудило меня ночью».

Он рассказывает, как начальник россиян вошел утром в здание, ударил ботинком по железным дверям камеры и воскликнул: «О, какое прекрасное утро, начинающееся с пыток. Мне нравится этот запах. Добро пожаловать в Россию». Было видно, что человека вдохновил фильм «Апокалипсис сегодня», в котором командующий армией восклицает, что ему нравится запах напалма утром, — отмечает Василий.

«НАТО поможет Украине пережить зиму»

Западные союзники сталкиваются с двойным вызовом: как они помогут Украине пережить зиму в военном и гуманитарном смысле? Заседание НАТО в Бухаресте длится два дня.

Подпись под фото: Разрушенный мост вблизи города Херсона.

Бухарест вызывает смешанные чувства в кругах НАТО. В столице Румынии страны-члены в 2008 году под давлением США решили, что Украина (и Грузия) могут присоединиться к военному альянсу. Президент России Путин присутствовал и бурно отреагировал. Через четыре месяца танки въехали в Грузию. Геополитики также видят прямую связь между саммитом НАТО и нынешней войной в Украине.

Сегодня министры иностранных дел НАТО возвращаются в Бухарест на важную двухдневную встречу. Перед ними стоит вопрос, как они могут помочь Украине пережить зиму. На фронте россияне держат оборону, но они продолжают вредить украинцам своими бомбардировками критической энергетической инфраструктуры. Президент Зеленский в понедельник предупредил, что Россия продолжит обстрел: «Пока у них есть ракеты, они не отступят. Мы точно знаем».

Украинцы круглые сутки работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры. В последние месяцы они творили чудеса, а между тем ущерб настолько велик, что все исправить невозможно. В воскресенье 20 процентов сети все еще были сбиты, сообщил администратор Укрэнерго. Но в понедельник снова участились поломки, потому что холод только увеличил спрос на электроэнергию.

Это удваивает вызов западным союзникам. Они не только должны продолжать поставлять в Украину оружие, но и гуманитарная помощь становится все более актуальной. Как мы поможем Украине пережить зиму? Все крутится вокруг этого вопроса», – говорит европейский дипломатический источник. «Понятно, что Россия пытается выиграть время в надежде, что зима станет тяжелым испытанием для украинцев. Конечно, они сами для этого не годятся. Поэтому своих бойцов пытаются использовать максимально экономно. Самое главное сейчас – выдержать и истощить украинскую армию».

«Россия пытается выиграть время, надеясь, что зима станет тяжелым испытанием для украинцев»

Для Запада это сводится к тому, чтобы обеспечить украинскую армию достаточным количеством оружия – боеприпасы и противовоздушная оборона имеют решающее значение – и продолжать оказывать гуманитарную поддержку. Потому министр иностранных дел Украины также сидит за столом в Бухаресте. Дмитрий Кулеба зачитает свой список потребностей и внимательно его выслушают. Несомненно, НАТО будет продолжать поддерживать украинскую армию дополнительным топливом, генераторами и всеми видами оборудования, чтобы помочь солдатам пережить зиму.

Вопрос в том, смогут ли страны продолжать поставлять оружие по отдельности. Даже в США запасы заканчиваются. Украина пытается укрепиться на юге. Армия в наступлении тратит больше боеприпасов, чем армия в обороне. Голод Украины на военную технику будет только расти.

Бесспорно, что на западном фронте до сих пор нет трещин. Готовность и дальше поддерживать украинцев единодушна. Также нет давления на Киев, чтобы присесть за стол переговоров. «Только президент Зеленский решит это, и мы сделаем все возможное, чтобы он мог сесть за стол переговоров в сильнейшей позиции», — сказала Джулианна Смит, посол США в НАТО.

Никто точно не знает, сколько ракет и боеприпасов еще есть у россиян. Некоторые аналитики говорят, что их запасы истекут через месяц. Но это тоже сказано месяц назад. «Понятно, что они становятся все более зависимыми от иранских ракет», — говорит дипломат. — Большим вызовом для них также остается обеспечение своих солдат на фронте.

На южном фронте проблемы только обостряются. В Институте изучения войны серьезно полагают, что россияне не хотят защищать южную линию фронта любой ценой. В воскресенье руководитель НАЭК «Энергоатом», управляющий атомными объектами Украины, заявил, что российская армия, похоже, также готовится покинуть Запорожскую АЭС.

Расположен на восточном берегу Днепра. Это тот банк, который россияне хотят удержать.

Это может означать, что они хотят отказаться от части восточного берега. Украинские военные уже были подмечены в других местах на том берегу. В Москве это сообщение официально опровергли в понедельник. Если Россия откажется от АЭС, она будет меньше контроля над украинской энергосистемой. Это как раз часть их военной стратегии.

Ватикан

«losservatore romano» — «Николаев без воды»

В городе Николаеве перекрыты поставки питьевой воды после того, как минувшей ночью российской атакой была повреждена насосная станция. Происходящее в эти часы в южноукраинском городе становится повседневной жизнью для миллионов украинцев, которые борются с постоянными перебоями в водо- или энергоснабжении из-за российских атак на инфраструктуру.

Путин использует зиму, чтобы поставить украинцев на колени, заявил представитель Совета национальной безопасности США. Джон Кирби, ссылаясь на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Последний сегодня находится в Румынии для участия во встрече министров иностранных дел стран-союзниц. Мы будем поддерживать Украину до конца, не отступимся, подчеркнул он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также присутствовал в Бухаресте, а официальный представитель США сказал, что Вашингтон сегодня объявит о значительной финансовой помощи Киеву, чтобы помочь местным властям справиться с разрушениями, нанесенными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру.



США

«The Washington Times» — «НАТО подтвердит свое обещание членства Украины на фоне войны.»

Канада

«The Globe and Mail» — «В освобожденном украинском городе идет борьба за восстановление среди зимы»

Игорь Лозенко не может согреться. Половина его дома исчезла после того, как в него попал российский танковый снаряд в феврале, поэтому его внешняя стена покрыта брезентом. Он спит в своей последней невредимой комнате, возле маленького электрического обогревателя, светящегося теплом только в те редкие часы, когда в этом городе к северу от Киева есть электричество.

«Когда нет электричества, вы чувствуете холод», — сказал 41-летний рабочий фабрики, стоя на улице, когда в воскресенье на этот разрушенный город выпал еще один толстый слой снега.

Господин Лозенко был одет в тот же флисовый комбинезон и толстые шерстяные носки, в которых спал. — «Так холодно, даже спать в одежде, даже под тремя одеялами».

Зима в Украине везде будет тяжелой.

Непрерывные атаки России в гражданскую инфраструктуру превратили такие базовые вещи, как электроэнергия, отопление и горячая вода, в предметы роскоши в Киеве и городах по всей стране.

Пережить холод станет еще большим вызовом в прифронтовых регионах востока и юга Украины, а также в таких городах, как Бородянка, сильно пострадавшие в начале войны и остающиеся в руинах спустя много месяцев после освобождения от российской оккупации.

Подготовил Сергей Чернявский