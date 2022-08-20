Как работают одесские кинотеатры во время воздушных тревог?

Несмотря на военное положение и частые ракетные удары, кинотеатры в Украине начали возобновлять свою работу еще весной, и первые из них открылись именно в Одессе. «Одесская жизнь» узнавала, какие новшества появились в одесских кинотеатрах и как они обслуживают посетителей во время воздушной тревоги.

«Планета Кино»

Сеть украинских кинотеатров (в Одессе они находятся в торговом центе «Сити Центр» (City Center) на Таирова и на поселке Котовского) возобновила свою работу в конце апреля. Таким образом, администрация кинотеатра хотела поддержать экономику страны, своих работников и зрителей. Сейчас они работают ежедневно и вот как действуют во время воздушной тревоги:

«Во время тревоги сеансы останавливаем и всех просим пройти в укрытие. Сеансы восстанавливаем по окончании воздушной тревоги. Если продолжительность тревоги до 20 минут – остановленные сеансы восстанавливаем. Если больше, то нет. После окончания тревоги вам предложат другой сеанс или компенсируют прерванный».

Стоит отметить, что в торговых центрах «Сити Центр» предусмотрено убежище.

Скидки и льготы: кинотеатр предлагает скидки льготным категориям, однако по этому вопросу обращайтесь в кассу. Популярный «День зрителя» (каждый вторник можно было купить билеты по сниженной цене) сейчас не проводят. Но появилась благотворительная акция «Передай билет» – ее участники могут купить билет переселенцу, детали узнавайте на сайте или в мобильном приложении «Планета Кино», также на странице в «Фейсбуке».

Время работы: с 9:30 до окончания последнего сеанса, примерно в 21:00.

Стоимость билетов: от 120 до 250 гривен.

Адрес: проспект Небесной Сотни (Маршала Жукова), 2 и улица Затонского, 32 (поселок Котовского).

Телефон: 0 (800) 30-06-00.

«Синема Сити»

В Одессе, по многочисленным просьбам, кинотеатр открылся в начале апреля. Но с новыми правилами пребывания в кинотеатре, который находится на территории торгового центра «Фонтан Скай Центр» (Fontan Sky Center):

«Во время воздушной тревоги сеанс останавливается и следует проследить в укрытия, местонахождение которых укажет администрация кинотеатра. Средства за билеты прерванных сеансов будут обменены на билеты на следующий поход в кино. Для этого храните, пожалуйста, билеты прерванных сеансов и чек, покажите в кассе кинотеатра»,

– объяснила администрация кинотеатра.

В качестве ближайшего укрытия предлагается подземный паркинг в соседнем жилкомплексе «Чудо-город» или убежище на улице Семинарская, 1 (корпус №5).

Скидки и льготы: сейчас в кинотеатре действует скидка 20% для переселенцев – с понедельника по среду на все фильмы. Касательно других льготных категорий, уточняйте на месте.

Время работы: первый сеанс начинается в 10:00, последний – в 20:45.

Стоимость билетов: от 110 до 220 гривен.

Адрес: Семафорный переулок, 4.

Телефон: (048) 705-19-99.

Сайт: cinemaciti.ua.

Что с кинотеатрами «Родина» и «Москва»?

О том, как сейчас работают кинотеатры «Родина» (улица Мечникова, 104) и бывший кинотеатр «Москва», ныне «Синема Парк» (улица Варненская, 4а, парк Горького) – не понятно. Номера телефонов, указанные на сайте кинотеатров, не отвечают, а чат-бот «КіноОдеса» (@kinoodessa_bot) в мессенджере Телеграм не дает расписание киносеансов. Единственную информацию, которую мы смогли найти, была размещена в социальной сети «Инстаграм» (@cinemapark.odesa) за 8 августа: «Друзья! Кинотеатр «Синема Парк» временно прекращает свою работу. Мы вернемся как можно скорее, чтобы и дальше радовать вас новыми премьерами! До свидания! До скорой встречи! Билеты, купленные онлайн, можно сдать на сайте по ссылке в шапке профиля». Хотя по социальной сети видно, что до этого времени кинотеатр в паре Горького принимал зрителей.

Позже стало известно, что кинотеатр «Родина» с 24 февраля так и не открывался, и когда он возобновит свою работу неизвестно.

«Мультиплекс»

Один из самых популярных кинотеатров открыл двери для одесситов, на удивление, еще в середине марта. Однако из-за ракетного удара по торговому центру «Ривьера», «Мультиплекс» на период военного положения не работает. А вот в торговом центре «Гагарин Плаза» (Gagarinn Plaza) сеансы идут. Как здесь поступают во время воздушной тревоги, объяснили сотрудники на кассе:

«В случае объявления воздушной тревоги кинотеатр останавливает сеанс и эвакуирует гостей и работников на нулевой этаж торгового центра. Если воздушная тревога длится меньше 30 минут – сеанс продолжают, если больше 30 минут – прекращают. На кассе кинотеатра сразу после завершения воздушной тревоги или в течение 14 дней можно обменять билеты на новый киносеанс. Если вы купили билет онлайн, вам автоматически будут отправлены промокоды на следующий поход в кино».

Скидки и акции: один раз в неделю можно купить билет на мультики за 1 гривну для детей, чтобы попасть на сеанс, необходимо забронировать место в приложении или на сайте кинотеатра. По поводу скидок для льготных категорий, уточняйте сразу на кассах кинотеатра.

Время работы: в будние дни с 12:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.

Стоимость билетов: от 120 до 245 гривен.

Адрес: улица Генуэзская, 5/2.

Телефон: 0 (800) 50-53-33.

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