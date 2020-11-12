Между вами и морвокзалом – более чем насыщенная транспортом улица Приморская. Перебраться на другую сторону, то есть к морскому вокзалу, можно только через подземный переход.

«Пролетевший» проект наземного перехода

Далеко не самый «лучший» – наш подземный переход, но дело даже не в этом.

Среди проектов одесского «Общественного бюджета-2021» есть те, которые «пролетели»: комиссия не допустила их к общественному голосованию. Один из них – проект Аркадия Шуплякова о создании наземного пешеходного перехода на Приморской, между морвокзалом и Потемкинской лестницей.

– Сейчас переход через улицу Приморскую внизу Потемкинской лестницы возможен только через подземный переход, что не является безбарьерным и комфортным способом пересечения улицы для всех слоев населения. Некоторые люди из-за нежелания пользоваться подземным переходом переходят улицу, что может вызвать опасные ситуации на дороге, – считает Аркадий Шупляков.

В результате, как сообщил автор проекта, мы бы получили новую Приморскую: безбарьерную, безопасную и комфортную для всех участников движения, а именно: пешеходов, велосипедистов, водителей.

Когда этот «пролетевший» проект обсуждался на заседании соответствующей комиссии, главный аргумент против него прозвучал так: там уже есть подземный переход, а появление светофора снизит пропускную способность транспорта. Как-то, честно говоря, не убедил меня этот аргумент. Может, я чего-то не понимаю?

Подземный переход вообще не нужен?

Глава ОО «ВелоВектор» одесский блогер Александр Прохоров по этому поводу сообщил, что в этом месте вообще не должно быть подземного перехода.

«Сердце Одессы. Каждый день сотни людей, среди которых инвалиды, родители с колясками, пожилые люди, люди с велосипедами, вынуждены рисковать и нарушать правила, так как не могут пользоваться подземным переходом. Пожилые иностранные туристы при выходе из морвокзала вынуждены спускаться под землю. Гребаный стыд», – пишет он на своей странице в Фейсбуке.

В общем, неудобно как-то получается. Причем во всех смыслах. В комментариях к посту Александра одессит Max Anisimov резюмирует: «Одесса продолжает оставаться городом крайне неудобным и некомфортным как для туристов, так и для жителей города. И пытается выбить первенство по Украине в этой категории».

Что же до подземных переходов в черте города, то Александр Прохоров считает, что «они нужны только на загородных скоростных трассах. В черте города, а особенно в исторической части – это отсталость и дискриминация 20% граждан».

Блогер даже сделал предположение, что эта освободившаяся «подземка» могла бы в будущем стать кафешкой, от чего выиграли бы все.

Это «бы» уже не состоится, увы. Впрочем, Александр Прохоров исполнен оптимизма: «В цивилизованном мире от подземных переходов избавляются. И мы избавимся, но не в этот раз».