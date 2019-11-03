fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Как приготовить пасту против гриппа

Как приготовить пасту против гриппа

Материал по рецептам нашего читателя.

Наша семья  уже много лет ест в «гриппозный» сезон лечебную пасту. Откуда взялся ее рецепт — никто уже и не помнит, но главное, она помогает нам не заражаться гриппом. А если кто очень редко и заболеет, то болезнь протекает легко и никогда не дает осложнений. Хорошо и то, что эта лечебная паста очень вкусная, а потому ребятишек не приходится заставлять есть ее насильно.

Готовится паста так. Нужно взять два лимона, ошпарить их кипятком и натереть на терке вместе с одной головкой чеснока, а затем добавить 200 г сливочного масла. Все компоненты тщательно перемешать. Полученную пасту намазывать на хлеб и есть сколько захочется — без ограничений. Можно запивать бутерброды горячим чаем.

С.Т., Одесса

В тему

При насморке помогут мед, сода и масло

Насморк всегда лечу одним очень хорошим и проверенным средством.

Для его приготовления нужно взять чайную ложку меда, чайную ложку подсолнечного масла и чайную ложку соды. Все ингредиенты смешать и сделать тампончики. Их нужно обмакнуть в смесь и вложить в нос на 10 минут.

Лежа на правом боку, тампончик нужно вложить в левую ноздрю – и наоборот. Смесь может пощипывать, но это терпимо и главное – результативно.

Галина Станиславовна, г. Кременчуг

Фото: rua.gr/media

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Будьте здоровы: диета для печени, диагностика и лечение жирового гепатоза
    Будьте здоровы: диета для печени, диагностика и лечение жирового гепатоза

    Если вас стали беспокоить чувство распирания в правом боку, частая тошнота, запоры и метеоризм, возможно, это симптомы так называемого «ожирения печени» (жирового гепатоза). Как выявить, вылечить и предупредить это заболевание, рассказала врач гастроэнтеролог-эндоскопист высшей категории Лариса Припиченко.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Медицина за границей: где платят за лечение?
    Медицина за границей: где платят за лечение?

    Один из самых животрепещущих вопросов для любого человека – стоимость медицинской помощи. В нашей стране на медицину из бюджета выделяется меньше всего денег, по сравнению с другими европейскими странами. Больше половины расходов на лечение украинцы оплачивают из собственного кармана. Сколько же расходуют на медицину за рубежом и чем их система отличается от нашей?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Готовим вместе: куриные голени в кисло-сладком соусе
    Готовим вместе: куриные голени в кисло-сладком соусе

    Обычно хозяйки тратят достаточно много времени, чтобы вкусно приготовить куриные голени, запекая их в духовке. На самом деле, нежного и приятного вкуса можно добиться даже при готовке на сковороде. И для этого понадобятся всего лишь обычные овощи и немного пряностей.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Не дайте мозгу постареть: пять рецептов молодости
    Не дайте мозгу постареть: пять рецептов молодости

    Для улучшения памяти и мозговой активности народная медицина использует эфирные масла растений. Они позволяют сохранить ясность мышления, крепкую память, способность общаться с окружающими и быть вполне самостоятельным человеком даже в очень почтенном возрасте.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Когда постричься и покраситься: подходящие дни в ноябре
    Когда постричься и покраситься: подходящие дни в ноябре

    Когда лучше не стричься, а в какие дни сам бог велел укоротить волосы – изучаем вместе.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить