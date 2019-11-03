Как приготовить пасту против гриппа

Наша семья уже много лет ест в «гриппозный» сезон лечебную пасту. Откуда взялся ее рецепт — никто уже и не помнит, но главное, она помогает нам не заражаться гриппом. А если кто очень редко и заболеет, то болезнь протекает легко и никогда не дает осложнений. Хорошо и то, что эта лечебная паста очень вкусная, а потому ребятишек не приходится заставлять есть ее насильно.

Готовится паста так. Нужно взять два лимона, ошпарить их кипятком и натереть на терке вместе с одной головкой чеснока, а затем добавить 200 г сливочного масла. Все компоненты тщательно перемешать. Полученную пасту намазывать на хлеб и есть сколько захочется — без ограничений. Можно запивать бутерброды горячим чаем.

С.Т., Одесса

В тему

При насморке помогут мед, сода и масло

Насморк всегда лечу одним очень хорошим и проверенным средством.

Для его приготовления нужно взять чайную ложку меда, чайную ложку подсолнечного масла и чайную ложку соды. Все ингредиенты смешать и сделать тампончики. Их нужно обмакнуть в смесь и вложить в нос на 10 минут.

Лежа на правом боку, тампончик нужно вложить в левую ноздрю – и наоборот. Смесь может пощипывать, но это терпимо и главное – результативно.

Галина Станиславовна, г. Кременчуг

Фото: rua.gr/media