Как поступать, если вас хотят оштрафовать за нарушение карантина?

В условиях карантина из-за пандемии коронавируса Правительство пытается ограничить массовое скопление граждан. Для этого было принято Постановление Кабинета министров №211.
Юристы считают это решение незаконным, однако не рекомендуют спорить с полицией. Как себя вести в случае «столкновения» с правоохранителями, рассказал юрист Алексей Мельников. Он также представил алгоритм взаимодействия с полицейскими, если вас остановили и грозят штрафом в 17 тысяч гривен.
ШАГ №0 «Да что там вообще происходит?»
Постановление Кабмина вводит до 24 апреля ряд ограничений, среди которых запрет:
- на пребывание в общественных местах без средств индивидуальной защиты;
Существует несколько определений общественного места, но, главное, общественное место – это любое сооружение, но не улица.
- на пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых;
Да, послать ребенка в магазин или аптеку одного «незаконно».
- на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных и в случае служебной необходимости;
Возмутительно, конечно, но при этом:
– граница парка должна быть четко установлена органами местного самоуправления (поинтересуйтесь как обстоят дела с границами ближайшего к вам парка);
– вам НЕ запрещено идти через парк в аптеку или по другим своим делам.
- на нахождение на улицах без документов.
Отлично, нас обязали быть на улице с документами. Но никто не обязывал их предъявлять по первому требованию.
- Также Постановлением установлено что лица, достигшие 60-летнего возраста, должны находиться в самоизоляции «в определенном ими месте самоизоляции».
Как видите «ясно, что ничего неясно» и на все претензии вы можете смело отвечать, что находитесь «в определенном вами месте самоизоляции», которое вы определили для себя сами по своему усмотрению.
ШАГ №1 «Наденьте маску»
Вы идете по улице и видите, как навстречу вам идет наряд патрульной полиции, – наденьте маску. На этом вся необходимость кому-то что-то доказывать закончится.
ШАГ №2 «Общайтесь вежливо и спокойно»
Вы хорошо знаете свои конституционные права и можете на пальцах объяснить инспектору отличие «надзвичайного стану» от «надзвичайної ситуації».
Первое что я рекомендую – общайтесь вежливо и спокойно. Из-за сложившейся ситуации все на взводе, и возможно, у полицейского не было изначального намерения вас штрафовать, но вы его спровоцировали. Ходить по судам и доказывать, что вы правы – оно вам надо?
ШАГ №3 «Знайте матчасть»
Правонарушение, которое вам вменяют, закреплено в ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. А единственным документом, который на вас могут составить, является протокол об административном правонарушении. Но он НЕ устанавливает факт вины и НЕ является документом, который обязывает заплатить штраф.
Установить наличие или отсутствие в ваших действиях правонарушения имеет право исключительно суд.
ШАГ №4 «Составление протокола»
4.1. Если вы видите, что сотрудник полиции настроен враждебно и собирается составить на вас протокол, включите видеозапись на мобильном телефоне. Под запись назовите свое имя, дату, время, место и события.
Если будут возражения со стороны полиции – сообщите, что вы фиксируете их незаконные действия, на что имеете право согласно ст. 21 ЗУ «Про информацию» и ст. 307 Гражданского кодекса.
4.2. Попросите у полицейского предъявить служебное удостоверение и представиться (он обязан это сделать согласно ст. 18 ЗУ «Про Національну поліцію»), зафиксируйте все данные.
4.3. На этом этапе у вас попросят предъявить ваши документы, на что правильным ответом будет следующий: «На каком именно основании согласно Закона Украины «О Национальной полиции» у меня требуют предъявить документы?».
Как вы помните, Кабмин обязал вас «перебувати на вулицях» с документами, а не предъявлять их первому встречному. А согласно ст. 32 ЗУ «О Национальной полиции», полицейский имеет право требовать у лица предъявления документов в следующих случаях:
1) если лицо обладает внешним признакам, похожими на внешние признаки лица, находящегося в розыске, или безвестно исчезнувшего лица;
2) если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намеревается совершить правонарушение;
3) если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом или в месте осуществления специального полицейского контроля;
4) если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие запрещённые вещи;
5) если лицо находится в месте совершения правонарушения или дорожно-транспортного происшествия, другой чрезвычайной ситуации;
6) если внешние признаки лица или его действия дают достаточные основания полагать, что лицо причастно к совершению правонарушения.
Если вам сообщат, что вы нарушили правила карантина, то просите детально разъяснить, какими именно действиями и какие именно правила вы нарушили.
4.4. Предъявите ваши документы и не мешайте полицейскому делать ошибки в протоколе.
Приберегите все ваши возражения до того момента, пока протокол не будет оформлен полицейским и предоставлен вам на подпись.
После этого, напишите в графе «Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності» – «Правонарушения не совершал/-ла, виновным себя не считаю, пояснения на Х листах прилагаю».
Все свои мысли и доводы изложите на отдельном листе, сфотографируйте его передайте полицейскому. Подпишите протокол и получите его копию.
ШАГ №5 «Позвоните адвокату»
Согласно ст. 59 Конституции Украины вы имеете право на профессиональную правовую помощь, про что лучше сразу заявить полицейским и позвонить адвокату.
Что полицейский не имеет права делать?
Во время общения с вами и составления протокола по ст. 44-3 КУпАП полицейский НЕ имеет права:
– осуществлять «личный осмотр»;
– задерживать вас;
– применять к вам силу или специальные средства без предупреждения.
Фото: 24 канал