Как поступать, если вас хотят оштрафовать за нарушение карантина?

В условиях карантина из-за пандемии коронавируса Правительство пытается ограничить массовое скопление граждан. Для этого было принято Постановление Кабинета министров №211.

Юристы считают это решение незаконным, однако не рекомендуют спорить с полицией. Как себя вести в случае «столкновения» с правоохранителями, рассказал юрист Алексей Мельников. Он также представил алгоритм взаимодействия с полицейскими, если вас остановили и грозят штрафом в 17 тысяч гривен.

ШАГ №0 «Да что там вообще происходит?»

Постановление Кабмина вводит до 24 апреля ряд ограничений, среди которых запрет:

на пребывание в общественных местах без средств индивидуальной защиты;

Существует несколько определений общественного места, но, главное, общественное место – это любое сооружение, но не улица.

на пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых;

Да, послать ребенка в магазин или аптеку одного «незаконно».

на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных и в случае служебной необходимости;

Возмутительно, конечно, но при этом:

– граница парка должна быть четко установлена органами местного самоуправления (поинтересуйтесь как обстоят дела с границами ближайшего к вам парка);

– вам НЕ запрещено идти через парк в аптеку или по другим своим делам.

на нахождение на улицах без документов.

Отлично, нас обязали быть на улице с документами. Но никто не обязывал их предъявлять по первому требованию.

Также Постановлением установлено что лица, достигшие 60-летнего возраста, должны находиться в самоизоляции «в определенном ими месте самоизоляции».

Как видите «ясно, что ничего неясно» и на все претензии вы можете смело отвечать, что находитесь «в определенном вами месте самоизоляции», которое вы определили для себя сами по своему усмотрению.

ШАГ №1 «Наденьте маску»

Вы идете по улице и видите, как навстречу вам идет наряд патрульной полиции, – наденьте маску. На этом вся необходимость кому-то что-то доказывать закончится.

ШАГ №2 «Общайтесь вежливо и спокойно»

Вы хорошо знаете свои конституционные права и можете на пальцах объяснить инспектору отличие «надзвичайного стану» от «надзвичайної ситуації».

Первое что я рекомендую – общайтесь вежливо и спокойно. Из-за сложившейся ситуации все на взводе, и возможно, у полицейского не было изначального намерения вас штрафовать, но вы его спровоцировали. Ходить по судам и доказывать, что вы правы – оно вам надо?

ШАГ №3 «Знайте матчасть»

Правонарушение, которое вам вменяют, закреплено в ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. А единственным документом, который на вас могут составить, является протокол об административном правонарушении. Но он НЕ устанавливает факт вины и НЕ является документом, который обязывает заплатить штраф.

Установить наличие или отсутствие в ваших действиях правонарушения имеет право исключительно суд.

ШАГ №4 «Составление протокола»

4.1. Если вы видите, что сотрудник полиции настроен враждебно и собирается составить на вас протокол, включите видеозапись на мобильном телефоне. Под запись назовите свое имя, дату, время, место и события.

Если будут возражения со стороны полиции – сообщите, что вы фиксируете их незаконные действия, на что имеете право согласно ст. 21 ЗУ «Про информацию» и ст. 307 Гражданского кодекса.

4.2. Попросите у полицейского предъявить служебное удостоверение и представиться (он обязан это сделать согласно ст. 18 ЗУ «Про Національну поліцію»), зафиксируйте все данные.

4.3. На этом этапе у вас попросят предъявить ваши документы, на что правильным ответом будет следующий: «На каком именно основании согласно Закона Украины «О Национальной полиции» у меня требуют предъявить документы?».

Как вы помните, Кабмин обязал вас «перебувати на вулицях» с документами, а не предъявлять их первому встречному. А согласно ст. 32 ЗУ «О Национальной полиции», полицейский имеет право требовать у лица предъявления документов в следующих случаях:

1) если лицо обладает внешним признакам, похожими на внешние признаки лица, находящегося в розыске, или безвестно исчезнувшего лица;

2) если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намеревается совершить правонарушение;

3) если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом или в месте осуществления специального полицейского контроля;

4) если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие запрещённые вещи;

5) если лицо находится в месте совершения правонарушения или дорожно-транспортного происшествия, другой чрезвычайной ситуации;

6) если внешние признаки лица или его действия дают достаточные основания полагать, что лицо причастно к совершению правонарушения.

Если вам сообщат, что вы нарушили правила карантина, то просите детально разъяснить, какими именно действиями и какие именно правила вы нарушили.

4.4. Предъявите ваши документы и не мешайте полицейскому делать ошибки в протоколе.

Приберегите все ваши возражения до того момента, пока протокол не будет оформлен полицейским и предоставлен вам на подпись.

После этого, напишите в графе «Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності» – «Правонарушения не совершал/-ла, виновным себя не считаю, пояснения на Х листах прилагаю».

Все свои мысли и доводы изложите на отдельном листе, сфотографируйте его передайте полицейскому. Подпишите протокол и получите его копию.

ШАГ №5 «Позвоните адвокату»

Согласно ст. 59 Конституции Украины вы имеете право на профессиональную правовую помощь, про что лучше сразу заявить полицейским и позвонить адвокату.

Что полицейский не имеет права делать?

Во время общения с вами и составления протокола по ст. 44-3 КУпАП полицейский НЕ имеет права:

– осуществлять «личный осмотр»;

– задерживать вас;

– применять к вам силу или специальные средства без предупреждения.

Фото: 24 канал

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