Вопрос – ответ: как получить субсидию, если есть долги по коммуналке?

Недавно 15 городов Украины вошли в «красную» зону, где большая нагрузка ложится не только на медицинскую систему, но и на социальную. Министр соцполитики Марина Лазебная призвала всех, кому по каким-то причинам трудно оплачивать коммунальные услуги, обязательно обращаться за субсидиями.

Как уточнила Марина Лазебная, если человек нуждается в субсидии на коммуналку, они будут ему предоставлены, даже в тех случаях, если у людей есть долги по коммунальным услугам.

Субсидии на коммуналку в «красной» зоне

По словам Марины Лазебной, все соцвыплаты в стране люди получают своевременно, и никаких задолженностей в социальной сфере нет и не будет. Более того, увеличиваются расходы на определенные программы. Например, в Госбюджет-2021 уже внесены соответствующие изменения: для обеспечения жилищных субсидий было выделено еще 12 млрд. гривен, чтобы отопительный сезон в стране начался спокойно. В следующем году социальный бюджет может быть увеличен еще на 7,4 млрд. гривен, что даст возможность индексировать все существующие социальные программы и даже вводить новые.

Сейчас, когда в Украине развивается сложная эпидемическая ситуация, социальные нормативы для субсидиантов, проживающих в «красных» зонах, будут увеличены на 50%.

Увеличенные нормы распространяются на оплату централизованного снабжения холодной и горячей водой, водоотведения, электроэнергии и природного газа для приготовления пищи и подогрева воды.

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Долги не помешают получить субсидию на коммуналку

По словам министра соцполитики, в ноябре снова будут пересматривать и даже доначислять субсидии — средств для этого у государства достаточно. Механизм начисления субсидий на оплату коммунальных услуг изменяться не будет. Наоборот, в министерстве планируют анализировать все конкретные проблемы, а сам механизм — совершенствовать.

Если у человека есть долги по коммунальным услугам, он может решить эту проблему двумя способами, которые прописаны в нормативных актах. Первый — обжаловать задолженность в суде, а второй — заключить со своим поставщиком договор о реструктуризации долга, после чего потребителю будет предоставлена субсидия. Все это предусмотрено законодательством, и человеку просто нужно знать свои права. Особо Марина Лазебная подчеркнула, что никакого лимита на субсидиантов в нашей стране нет, а социальные службы обязаны помочь всем, кто обратится за субсидией. Будут ли смягчены нынешние жесткие условия назначения субсидий — министр не уточнила.

В проекте госбюджета на следующий год конкретно на субсидии заложено 38 млрд. гривен, а это меньше, чем в этом году. Поэтому многие боятся, что им не назначат субсидию или уменьшат количество тех, кто ее получает. Однако министр заверила всех, что планов уменьшения субсидий у Минсоцполитики нет. Просто весь этот год в стране действовали 50-процентные социальные нормативы. Сейчас эти нормативы будут действовать только в тех регионах, которые находятся в карантинной зоне. При этом все делается для того, чтобы отопительный сезон страна пережила спокойно.

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