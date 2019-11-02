Субсидия на оплату газа: что еще необходимо знать одесситам?

Так как у наших читателей все еще есть много вопросов о порядке начисления субсидий, мы продолжаем публиковать ответы на самые распространенные из них. В этом номере расскажем: могут ли назначить субсидию на газ, если лица зарегистрированы в домохозяйстве, но там не проживают, может ли при назначении субсидии доход быть меньше минимальной зарплаты, а также, как повлияет на выдачу субсидии наличие земельного пая и выдадут ли помощь, если жилой дом не введен в эксплуатацию?

Кого учитывают при назначении субсидии?

Я проживаю в доме, где также зарегистрированы мои дети, но живут они в другом городе. Имею ли я право на субсидию?

Константин, 68 лет.

В таких случаях комиссия в индивидуальном порядке определяет право на получение субсидий без учета отдельных членов семьи, зарегистрированных, но не проживающих в домохозяйстве. Если пенсионер документально подтвердит, что его дети живут в другом населенном пункте на основании договора аренды, лечатся или учатся в другом городе, то комиссия примет положительное решение. Единственное исключение: супруги не могут использовать этот механизм.

Какой доход должен быть при назначении субсидии?

Могут ли отказать в назначении субсидии, если доход меньше минимальной зарплаты?

Оксана, 46 лет.

Такой доход может быть в двух случаях. Первый — человек десять лет официально не работал. Тогда он не имеет права на субсидию. Другой вариант — человек не зарабатывает даже минимальной зарплаты. Часто, это работники бюджетной сферы, работающие на полставки. В таком случае комиссия может назначить субсидию, поскольку человек платит единый социальный взнос. Это дает ему право на субсидию.

Как влияет земля на назначение субсидии?

Имею в собственности земельный пай, обрабатываю его самостоятельно, в аренде он не находится. Учитывают ли его в «доходы» при назначении субсидии?

Петр, 72 года

Принцип назначения субсидии, в частности расчет совокупного дохода семьи/домохозяйства, учитывает фактически полученные доходы, поэтому сам факт наличия имущества, в том числе земли, не имеет значения. То есть если у вас есть пай или иной земельный участок и он фактически не приносит дохода, то соответственно и декларировать это не нужно. Если же гражданин получает с участка доход, например, сдавая в аренду или выращивая какую-то продукцию для дальнейшей продажи, то такие доходы при назначении субсидии необходимо декларировать и они будут учитываться.

Можно ли получить субсидию, если дом не сдан?

Если нас заселяют в дом до официального ввода его в эксплуатацию, имеем ли мы право на субсидию?

Ольга, 53 года.

Важно! Вселять в несданные жилые помещения незаконно! Кроме того, только после введения в эксплуатацию жилья, дом подключают к коммуникациям и заключают договоры с поставщиками коммунальных услуг. Субсидию предоставляют на жилые помещения, в которых заключены договоры на поставку услуг. А, согласно законодательству, до ввода в эксплуатацию жилого дома подписание договоров об оказании услуг фактически невозможно.

Фото: 24tv.ua