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Как получить бесплатную путевку в санаторий «Аркадия» людям, перенесшим туберкулез?

Как получить бесплатную путевку в санаторий «Аркадия» людям, перенесшим туберкулез?

Санаторий «Аркадия» на Французском бульваре специализируется на лечении и реабилитации людей, перенесших туберкулез. Как получить направление на бесплатное оздоровление, в эфире Первого городского радио рассказала медицинский директор санатория «Аркадия» Наталья Жураковская.

В здравнице есть лаборатория и четыре отделения: легочное, глазное, гинекологическое и урологическое. Ежегодно санаторий рассылает множество путевок, по которым люди должны приезжать и получать бесплатное лечение. Но с этим, по словам директора, возникают проблемы.

— За первый квартал использовали всего 6% путевок. 94% путевок, которые распространили на все учреждения страны, не были востребованы. Причина — карантин. Санаторий временно не работал, но даже когда работал — люди не приезжали. Связано это и с тем, что в момент реформирования системы помощи людям с туберкулезом о санаторно-курортном лечении как-то плавно забыли. Раньше эти пациенты находились на диспансерном учете, их врачи направляли на санаторно-курортное лечение. Сейчас вышел новый приказ. Но там упущен момент о том, как эти пациенты должны попасть на санаторно-курортное лечение. Потому что, уходя от фтизиат­ра, они фактически выпадают из поля зрения: они не стоят на учете, а где-то теряются между семейным врачом, до которого еще не дошли, и фтизиатром, от которого уже ушли, — рассказала медик.

Санаторий «Аркадия» предоставляет этой категории граждан бесплатно все услуги: питание, проживание, медицинское обследование, массаж, процедуры и так далее.

Чтобы получить путевку в санаторий «Аркадия», человеку, перенесшему туберкулез, нужно обратиться к фтизиатру, у которого он проходил лечение. Врач должен предоставить возможность бесплатной реабилитации и оздоровления таким пациентам. Наталья Жураковская подчеркнула, что путевки есть во всех профильных учреждениях. Но они не востребованы, поэтому никто не будет требовать за них какую-то плату.

Ранее мы рассказывали о том, что за прием у врача высокой квалификации придётся доплачивать.

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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