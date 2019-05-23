Как похудеть летом на спортивном питании

Летом сбрасывать килограммы проще – жара, метаболизм активизируется, температура тела повышается. Жирное и сладкое исчезает из ежедневного рациона, мы больше двигаемся и невольно худеем. И все же…

Диетологи рекомендуют худеющим относиться к рациону максимально вдумчиво. Чем помогают при снижении веса спортивное питание – протеин и жиросжигатели?

Научный подход

Клинические исследования доказали – стойкий эффект программы снижения веса основан на строгих правилах:

суточное потребление калорий снижено на 20% от привычной нормы;

масса потребленных углеводов не превышает 150гр/день;

ежедневные физические нагрузки на 900-1200 ккал: кардиотренировки и максимум активности.

Перетренированность и голодание приводят к активному потреблению организмом собственных белков, это негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Грамотный подход позволяет организму расставаться с накопленными жировыми запасами равномерно, без стрессов и срывов. Биохимический процесс предусматривает сжигание глюкозы и жира во время тренировок и сохранение мышечной (белковой) массы.

Спортивное питание

В отличие от привычного домашнего питания спортпит высокотехнологичен и имеет доказанный эффект при правильном применении.

Для снижения жировой массы применяют:

Протеин . Очищенный от жиров и углеводов чистый белок – сывороточный, соевый, яичный. Смеси низкокалорийны, питательны, снижают аппетит. Диетологи ценят спортивные протеины за эффективную защиту организма от белкового дефицита.

. Очищенный от жиров и углеводов чистый белок – сывороточный, соевый, яичный. Смеси низкокалорийны, питательны, снижают аппетит. Диетологи ценят спортивные протеины за эффективную защиту организма от белкового дефицита. Жиросжигатели. Термогенетики повышают температуру и снижают аппетит. Липотроники блокируют усвоение жира, который поступает в организм с пищей.

Термогенетики повышают температуру и снижают аппетит. Липотроники блокируют усвоение жира, который поступает в организм с пищей. Аминокислоты. Многокомпонентные составы из полезных аминокислот с жиросжигающим эффектом: лейцин, ВСАА (лейцин, изолейцин и валин), аргинин, орнитин, линолевая кислота, L-картинин, L-тирозин, глютамин, бета-аланин.

Схема приема препаратов строго индивидуальна и подбирается лечащим врачом на основе предварительной диагностики. Сочетание точно подобранного рациона, кардиотренировок и усиленной активности со спортивным питанием снижают процент жира в организме на 23-35% эффективнее, чем без использования высокотехнологичных пищевых добавок.

Лето – пора похудания, не упустите возможность распрощаться с ненавистными килограммами навсегда.