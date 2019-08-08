Как поехать за границу с ребенком, если родители в разводе?

Часто встречаются ситуации, когда после развода один из родителей отказывается давать второму согласие на выезд ребенка за рубеж. И если раньше это было препятствием, то благодаря второму пакету законов «Чужих детей не бывает» ситуация поменялась. Как работают новые правила и какие документы будут нужны для выезда?

Долг по алиментам — нет права голоса

Временный выезд несовершеннолетнего без разрешения одного из родителей возможен, если второй родитель имеет задолженность по уплате алиментов более 4 месяцев. А для детей с инвалидностью и тяжело-больных детей этот срок сокращен до 3 месяцев.

Для этого достаточно взять в исполнительной службе справку, подтверждающую наличие долга. При выезде с тяжелобольным ребенком или ребенком с инвалидностью, также необходимо иметь документ, подтверждающий болезнь ребенка или его инвалидность.

Для родителя, который проживает с ребенком

Вывезти ребенка за границу на месяц может только мать или отец, которые не препятствуют другому родителю видеться с малышом и участвовать в его воспитании.

Для этого необходимо проинформировать заказным письмом второго родителя, если его место жительства известно. В письме должна быть указана цель поездки, куда едет ребенок, а также на какой срок покидает территорию Украины.

При пересечении границы понадобится решение суда или органа опеки об определении места жительства ребенка.

Для родителя, который проживает отдельно

Если родитель, проживающий отдельно от ребенка, надлежащим образом выполняет родительские обязанности и не имеет задолженности по уплате алиментов, он также имеет право вывести ребенка за границу.

При этом ему нужно отправить заказное письмо (с уведомлением о вручении) второму родителю с просьбой о предоставление нотариально заверенного согласия на выезд ребенка. После этого, второй родитель в течении 10 дней должен предоставить данный документ. В случае отказа нужно обратиться в суд с заявлением о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу без согласия второго родителя.

Нарушение срока вывоза ребенка

Любой из родителей, вывозящий ребенка за границу, должен вовремя вернуться с ним в страну. При нарушении сроков предусмотрен штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Сегодня эта сумма составляет от 1700 до 3400 грн.

Кроме этого, родитель-нарушитель на год потеряет право выезда с ребенком за границу, кроме случая, когда у него есть нотариально заверенное согласие на выезд ребенка.

Внимание: нововведения касаются только тех детей, родители которых разведены. Для всех остальных наличие нотариально заверенного разрешения является обязательным.

Фото: bessarabiainform.com