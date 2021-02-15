При покупке сливочного масла легко ошибиться и приобрести продукт, который на поверку окажется маргарином или спредом. Да и не всегда цена соответствует качеству. Какие же признаки помогут отличить настоящее сливочное масло от подделки?

Все подсказки – на упаковке

В Украине требования к качеству сливочного масла определены национальным стандартом ДСТУ 4399:2005 «Масло сливочное. Технические условия», который должен быть указан на упаковке. Согласно этому документу, масло может производиться только из коровьего молока и продуктов его переработки, то есть содержать только молочные жиры без каких-либо растительных добавок. Если же в составе продукта есть какие-то другие жиры, то это уже не масло, а спред или маргарин.

Поэтому при покупке масла первым делом обращайте внимание на его состав. Если на этикетке указано хотя бы незначительное количество растительных жиров или какого-либо заменителя, лучше положите такое «масло» обратно на полку.

Также обращайте внимание на жирность и цвет продукта. Настоящее сливочное масло не может иметь жирность ниже 72,5 процента, а его цвет не может быть ярко-желтым или оранжевым – это означает, что в продукт добавляли красители. Исключение составляет только натуральный краситель бета-каротин, который разрешен техническими условиями. Настоящее масло должно быть бледно-желтым, без посторонних запахов, разве что от него может исходить слабый запах свежих сливок.

Обращайте внимание на упаковку – она не должна быть прозрачной, так как при свете масло теряет витамин А и окисляется. Поэтому приобретать продукт лучше в фольге, а не в прозрачной упаковке.

Не доверяйте слишком низкой цене, помните, что настоящее масло не может стоить столько же, сколько маргарин. Ведь на производство килограмма масла уходит не менее 20 литров молока.

С чем нельзя есть сливочное масло?

Если вы собираетесь хранить сливочное масло длительное время, лучше всего его положить в морозилку. Там оно останется пригодным к употреблению до полугода. В общем отделении холодильника масло можно держать в пластиковой или стеклянной посуде, но не деревянной, так как дерево быстро поглощает посторонние запахи и может передать их маслу.

Как и любой продукт, масло нельзя употреблять неумеренно. Диетологи рекомендуют съедать в день 5-10 граммов сливочного масла, то есть один-два небольших бутерброда. В этом случае оно принесет пользу. А вот если ежедневную порцию масла увеличить до 30 граммов в день, то одновременно увеличивается риск ожирения или закупорки сосудов. Нежелательно также есть масло с колбасой – такой бутерброд содержит много холестерина и вреден даже здоровому человеку. Кроме того, на сливочном масле нельзя жарить, так как при нагревании оно выделяет канцерогенные вещества.

Спред создавали как лечебное питание

Спред был задуман как диетический продукт для людей с заболеваниями сосудов и появился в Америке и Европе еще в 1930-х годах. Он продавался только в аптеках, так как считался лечебным средством. Жители Европы и сегодня воспринимают спред подобным образом. Тем, у кого проблемы с сосудами, спред даже может принести определенную пользу, так как не содержит холестерина.

Как проверить качество масла в домашних условиях?

Если настоящее масло заморозить, резать его будет невозможно – оно станет крошиться, а при комнатной температуре разморозится равномерно, так как в нем нет посторонних включений.

Через 10-20 минут после того как вы достали масло из холодильника, обратите внимание на его поверхность. Выступившие капельки воды говорят о том, что вы приобрели подделку.

Растворите кусочек масла в стакане с теплой водой. Если оно размешивается равномерно – это сливочное масло. Если распадается на составляющие – вы купили маргарин.

Фото: bit.ua

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