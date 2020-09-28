Как одесский Двор-сцена положил начало движению добрососедства

Мы на ул. Жуковского, 43, в уже знаменитом на весь город Дворе-сцене. Или, как гласит табличка, «единственном в мире одесском дворе-сцене». Помнится, несколько лет назад, когда в этом самом дворе я беседовала с одним из его жителей Дмитрием Ковбасюком, все только начиналось…

Две сцены и много колорита

Что же начиналось? Идей у Дмитрия и его единомышленников было много, он тогда много рассказывал о планах, как можно обычный двор превратить в площадку, где будет интересно всем — и его жителям, и гостям.

Теперь же, снова оказавшись в этом уникальном одесском дворе, где уже есть две сцены («верхняя» и «нижняя»), где каждый закуток превращен если не в арт-объект, то в место, где каждый атрибут (даже старый сундучок) приковывает внимание, в очередной раз убедилась: какие же удивительные люди живут в Одессе!

Сначала о дворе. Он, выложенный исторической лавовой плиткой, выполнен в исключительно одесских тонах. Герои его настенных картин (их немного) — узнаваемы сразу. Тут вам и Корней Чуковский с его с детства знакомыми героями, и другие одесские персонажи. А еще двор очень зеленый, ухоженный и гостеприимный. И все здесь сделано руками его жителей.

Выживут только соседи

Именно с этого двора-сцены все и началось: Дмитрий и его единомышленники пошли, что называется, дальше, создав общественную организацию, а вокруг нее объединились другие общественники. И вот Дмитрий теперь не только один из создателей двора-сцены, блоггер и очень увлеченный человек, а руководитель обширной программы добрососедства. И теперь мы, как говорят в Одессе, имеем целую Школу культуры соседства в Одессе совместно с ОО «Фонд развития города Одесса» и ОО Pixelated Realities (Пикселейтид реалитиз) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Как говорит Дмитрий, суть всего этого — то самое добрососедство, без которого не выжить ни одному двору, будь это огромный дом в новом районе или старый-старый одесский домик с двориком. И вот уже к школе добрососедства присоединились и другие города Украины, и даже приняли участие в ютуб-программе «Выживут только соседи».

— Все просто: только объединившись, можно чего-то добиться. Дело ведь не в том, что во дворе собрали деньги на новую канализацию, на том, как говорится, и разошлись по квартирам. Для начала нужно с соседями познакомиться. Да, да, это только кажется, что люди хорошо знают друг друга во дворах. Многие лучшие давние традиции одесских дворов ушли в прошлое. И очень жаль. Нужно их возрождать. И уже проведен фестиваль одесских дворов в прошлом году. В этом году он тоже прошел, но «тише», все-таки карантин. И к нам присоединилось много одесских дворов. Так появился рыбацкий двор на Молдаванке, на ул. Средней. И вспомнили, что была у них традиция вместе готовить и есть настоящую рыбацкую уху, уже и скульптуры сами установили «в тему» — Рыбачки Сони и Кости-моряка. Есть уже и кошачий двор. Есть двор-ботанический сад, на Черемушках появился кинодвор, — рассказывает Дмитрий.

Не в имени дело

Но дело даже не в названии, не у всех присоединившихся к общему движению дворов уже есть свои «имена». Как делает акцент Дмитрий, главное в том, что там происходят, как люди вместе учатся решать собственные проблемы, создавать свой единственный, неповторимый двор. Люди искренне поверили, что само понятие «добрососедство» — это реальность, это культура соседства, взаимопомощь, взаимодействие, от которого выигрывают все.

Ну, а что касается Школы культуры соседства, то это платформа для развития добрососедства во дворах. Здесь люди делятся собственным опытом, как это все происходит — от азов, как налаживается коммуникация до запуска собственных общедворовых проектов, о которых мы обязательно вам расскажем.

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Фото: Мария Котова