Одесситам предлагают не копить долги за газ, а оформить реструктуризацию

Одесские газовщики напоминают потребителям, дома которых отапливаются газом, что с ноября сумма в платежках станет больше. А чтобы не увеличивать уже имеющиеся долги, компания «Одессагаз-Поставка» предлагает оформить реструктуризацию просроченной задолженности.

Все вопросы между потребителями и поставщиками услуг решаются согласно условиям договора о предоставлении услуг. Так, в соответствии с пунктом 4.10. Типового договора, при возникновении задолженности по газоснабжению и наличии серьезных оснований, потребитель имеет право обратиться к поставщику с заявлением о составлении графика погашения задолженности на срок, не превышающий 12 месяцев. Оформить договор реструктуризации можно в абонентских участках.

Договор реструктуризации заключается исключительно с потребителем, с которым заключен договор поставки, и на имя которого открыт лицевой счет. Для заключения договора необходимы такие документы:

копия паспорта заявителя;

копия справки о присвоении идентификационного номера;

копия документов о праве собственности на объект газоснабжения;

квитанция об уплате предыдущего платежа (части задолженности). Размер предварительного платежа должен составлять не менее 20% от суммы задолженности.

С документами следует обращаться в абонентский участок по месту нахождения объекта газоснабжения:

ул. Приморская, 47/1;

ул. Фонтанская дорога, 67;

ул. Святослава Рихтера, 148а;

проспект Добровольского, 92.

Справки по телефонам: 0-800-20-10-04 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов); 093-170-36-66 (оплата по тарифам вашего оператора).

Ольга Новикова

Фото: Запоріжгаз-104

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