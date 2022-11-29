Как одессит из Валенсии помогает одесситам в Испании

Выходец из Одессы Александр Выхованец живет в испанской Валенсии и сейчас помогает беженцам их Украины адаптироваться к жизни в новом месте и оформлять необходимые документы, организует отправку гуманитарки и налаживает связи между городами.

Как бы тепло и гостеприимно не принимали украинских беженцев за рубежом, тем не менее, вписаться в другую жизнь не так просто. Сказываются и незнание языка, и местных правил, другой менталитет… да и документов для получения статуса приходится оформить немало. В такой ситуации лучшим помощником является тот, кто уже имеет подобный опыт адаптации к новой жизни и желание оказать содействие своим землякам. Таким человеком в испанской Валенсии для многих вынужденных переселенцев из Украины стал одессит Александр Выхованец.

Мы познакомились во время выставки международного конкурса карикатур «Русский военный корабль, иди на***», которая проходила в Мадриде при поддержке Rotary Ukraine. Александр специально приехал из Валенсии, прочитав в чате украинской диаспоры, что этот проект родился в Одессе.

— До пандемии ковида и войны в Украине я практически жил на два дома, в Одессе и Валенсии, — рассказывал Александр. — В родных краях бывал каждый год и подолгу. В Валенсии я живу и работаю уже больше двадцати лет. Но своим родным домом по-прежнему считаю Одессу. Там моя семья, друзья и часть моей души и духа.

Мой новый друг расспрашивает об Одессе, но при этом показывает такую осведомленность в делах и заботах нашего города, что только приходится удивляться. Как выяснилось, он регулярно просматривает все одесские новости на информационных порталах, но чаще всего заглядывает на сайт Всемирного клуба одесситов. Он часто заходит в клуб, бывает на различных творческих встречах во время своих приездов в родной город.

— Более 40 лет назад Одесса и Валенсия подписали договор о побратимских отношениях, — размышляет Александр. – Учитывая, что оба морских города являются транспортными, культурными и туристическими центрами, широко открыты для всего мира, то можно было бы предположить, что они будут активно развивать дружбу и сотрудничество в различных сферах. Однако это не произошло, связей между городами практически нет. На мой взгляд, именно сейчас, когда Валенсия и ее жители активно помогают Украине в гуманитарной сфере и здесь живут несколько сотен украинских беженцев, стоит предпринять усилия, чтобы придать побратимским связям новый импульс.

Сам одесский валенсиец делал попытки, чтобы внести свой вклад в реанимацию этих контактов. В Одесском горсовете, по его словам, на эти усилия не отреагировали, но во Всемирном клубе одесситов и в мэрии Валенсии решили оказать содействие. Было решено создать в Валенсии филиал Всемирного клуба одесситов. Но, к сожалению, наших земляков в тот момент в этом испанском городе больше не оказалось и, тогда Александр организовал Ассоциацию дружбы между Украиной и Валенсией.

Эта неформальная общественная организация при поддержке мэрии Валенсии начала мощно работать с первых дней российской агрессии в Украине. Александр вместе со своими соратниками организовали несколько продуктовых, вещевых и лекарственных отправок в Украину, в том числе и в Одессу. Также уже с украинскими деятелями культуры организовали фестивали украинской культуры в Валенсии и Барселоне. В ближайшее время здесь будет организован и выставка Международного конкурса карикатур «Русский военный корабль, иди на***», а также доставлена в Одессу для местных школ партия компьютеров.

Война еще продолжается. Но Александр Выхованец вместе со своими единомышленниками в мэрии Валенсии уже активно работает над послевоенными проектами, целью которых является презентация Украины, культуры и искусства ее народа, а также расширение и углубление дружественных связей и сотрудничества между городами-побратимами Одессой и Валенсией.

Атташе по культуре Посольства Украины в Испании Сергей Соловьев в ходе телефонного разговора в Мадриде говорил о том, что сейчас, когда в Украине идет война и большинство стран мира оказывают нам помощь, как никогда необходимы также понимание и сочувствие местных жителей. Официальные дипломатические структуры Украины ведут генеральную линию этой деятельности, но не в состоянии при всем их желании охватить население всех больших и малых городов.

В этой ситуации помощь украинских волонтеров, таких как Александр Выхованец, в борьбе против российской агрессии и ее последствий имеет огромное значение. И порой они могут сделать больше, чем дипломатические структуры.

Именно организованные волонтерами выставки, концерты, фестивали, лекции производят самое эмоциональное впечатление на местных жителей, способствуют популяризации Украины, ее героического народа. Одесса, которая имеет более тридцати соглашений о побратимских и партнерских отношениях, и, очевидно, много друзей и соратников в этих городах могла бы быть одним из лидеров в организации этой волонтерской деятельности за рубежом.

Александр ФЕДОРОВ, член Международной федерации журналистов. Мадрид-Одесса

На заглавном фото: Флаг Украины на улицах Валенсии. В популярности украинских фестивалей в Валенсии и Барселоне есть и немалая заслуга Александра Выхованца