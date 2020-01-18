Как обменять поврежденные купюры, и что делать с фальшивкой

Что делать, если у вас в наличии оказались испорченные каким-либо образом купюры, или вы вдруг обнаружили у себя в кошельке фальшивые деньги, разбиралась «Одесская жизнь».

Где обменять испорченные гривни?

Обменять изношенные и старые купюры можно в отделениях Нацианального Банка Украины (НБУ), а также в “Ощадбанке”, “Приватбанке”и отделениях “Райффайзен Банк Аваль”.

Если купюра не сильно повреждена и у кассира не возникает вопросов в ее подлинности, обмен проведут на месте. В случаях, когда повреждено более 55% первоначальной площади, отсутствует один серийный номер, могут потребоваться дополнительные справки, свидетельствующие о том, что, например, пожар, в результате которого пострадали сбережения, возник не по вине обратившегося. После изъятия сомнительных купюр, они упаковываются и передаются в НБУ для исследования и экспертизы. Продолжительность экспертизы зависит от количества банкнот и в среднем занимает две недели.

Заведения торговли и сферы услуг обязаны принимать в уплату за товары и услуги без ограничений изношенные банкноты гривны всех номиналов, не вызывающие сомнения в их подлинности и платежности.

В то же время они не должны выдавать на сдачу эти полученные от потребителей изношенные банкноты, а должны сдать их вместе с наличной выручкой в обслуживающие банки.

Ветхую валюту заменят по системе инкассо

Законный и наиболее простой способ обменять ветхую валюту в Украине — отдать деньги на инкассо. Процедура предполагает, что банк в Украине принимает у клиента купюру, а далее направляет ее в страну изготовитель, где проверяют подлинность банкноты и уже после обменивают.

Как нам пояснили в «Ощадбанке» ожидание ответа составляет до ста рабочих дней.

Кроме того, за такой обмен валюты придется заплатить до 30% от переданной суммы, в зависимости от состояния купюры.

Фальшивые купюры не заменят

Если вы распознали фальшивую купюру у себя в кошельке, желательно сразу обратиться в правоохранительные органы. А еще по возможности вспомнить, где и при каких обстоятельствах эта купюра к вам попала.

Если купюру обнаружит кассир по инструкции Нацбанка, он обязан принудительно изъять у клиента фальшивые деньги. При обнаружении двух и более фальшивых банкнот, кассир должен немедленно по телефону (и не позднее следующего рабочего дня — письменно) сообщить об этом в полицию. Таковы требования Нацбанка. Деньги отправят на экспертизу, а вам выдадут кассовый ордер скрепленный подписью и печатью работника банка.

Определять, фальшивая банкнота или нет, в течение пяти дней будет территориальное управление НБУ. После этого банк обязан проинформировать клиента о результатах экспертизы и ознакомить его под роспись с соответствующим актом. Если банкноты оказались настоящими, то их сумма полностью возмещается. Фальшивые банкноты передаются в Министерство внутренних дел и ущерб, понесенный их владельцем, не компенсируется.

Фото: 24tv.ua

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