Как изменится одесская «скорая» в 2019 году?

На фоне постоянной «зрады» и политических скандалов вдвойне приятно рассказывать об успехах Одессы и Одесской области. За 2018 год одесская «скорая» сделала такой колоссальный рывок, что вошла в пятёрку лидеров по Украине.

Поэтому наша область будет участвовать в пилотном проекте МОЗ Украины по развитию системы экстренной медицинской помощи. На реализацию этого в бюджете предусмотрено более 900 млн грн. Каких успехов достигли и на что пойдут бюджетные деньги? Рассказываем подробно.

Что изменилось на «скорой» в 2018-м?

Одесская «скорая» менялась не за один день, и не всё шло гладко. Многие нововведения (вроде отказа высылать бригаду на вызовы с «температуркой и давлением», разделения на скорую и неотложную помощь) одесситы встречали в штыки. Но сегодня можно констатировать, что за прошедший год сделать удалось действительно многое.

Отчитываясь о проделанной работе, Одесская облгосадминистрация и Областной центр экстренной медпомощи и медицины катастроф упоминают только главные, поворотные пункты:

создана единая оперативно-диспетчерская служба экстренной медицинской помощи «103»;

время обработки вызова по «скорой» сокращено в 4 раза;

благодаря GPS-навигации теперь к месту вызова направляется ближайшая бригада;

введена телеметрия, то есть возможность получать консультации дистанционно;

все 176 бригад экстренной медпомощи оснащены современными электрокардиографами с функцией передачи данных; в режиме 24/7 дистанционно получают до 200 консультаций врачей-кардиологов в сутки;

закуплено 10 новых автомобилей «скорой».

Как будут потрачены 900 миллионов?

Пилотный проект МОЗ профинансирует развитие экстренной медпомощи в шести регионах: Одесской, Донецкой, Полтавской, Тернопольской, Винницкой областях и в городе Киеве. Основные задачи проекта — повысить возможности бригад «скорой», улучшить нормативы прибытия на место события и транспортировки пациентов в больницы. Эти задачи требуют существенной модернизации и обновления материальных ресурсов прежде всего. Отсюда и сумма — 922,5 млн грн.

Потратить эти деньги одесские медики планируют на первоочередные задачи.

Будет кардинально обновлен парк транспорта (75% автопарка «скорой» не соответствует современным требованиям, устарело или требует ремонта).

В планах — приобрести 130 современных автомобилей экстренной медпомощи, из них 45 — реанимобили. По предварительным подсчётам, новый транспорт появится у «скорой» в 63 населённых пунктах Одесской области. 47 автомобилей выделят на Одессу.

Куда денутся старые автомобили, которые не отвечают современным требованиям, но всё ещё «на ходу»? Их обещают передать для нужд центральных районных и городских больниц области, где они явно не будут лишними. Будет создан современный учебно-тренировочный центр Одесского областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Для центра уже запланирована закупка анатомически подобных манекенов и оборудования. Все действующие врачи «скорой» смогут повысить профессиональный уровень, пройти через программу переквалификации.

В рамках программы «Первый на месте происшествия» оказывать первую домедицинскую помощь научат не только врачей. В симуляционно-тренировочном центре этому будут обучать и сотрудников правоохранительных органов, спасателей ГСЧС и рядовых граждан.

Только в 2019 году в центре должны будут пройти обучение более 1500 сотрудников «скорой», около 700 водителей и 500 полицейских. Единая оперативно-диспетчерская служба «103» будет и дальше модернизироваться.

Начав работу в марте 2018 года, за год существования служба приняла около 1 млн вызовов по номеру «103». Но впереди ещё много работы. Нужно продолжить обновление обязательных протоколов диспетчеров, улучшать командные действия бригад в экстренных ситуациях.

Кроме того, единая оперативно-диспетчерская служба Одесской области будет присоединена к единой национальной электронной системе «Централь 103». Условия работы медработников «скорой» в Одесской области также будут улучшены.

Только на повышение их зарплаты в бюджете МОЗ Украины в 2019 году предусмотрено 13 млн грн.

Статистика службы «103» по Одесской области

За год — 300 тысяч выездов, около 75 тысяч людей — госпитализируются.

За сутки — до 2500 вызовов, из них до 1000 — экстренные.

Ежедневно — свыше 500 спасённых человеческих жизней.