Как инвалидам по зрению живется в Одессе?

Звуковые светофоры делают для галочки, тактильная плитка неудобная, а на автовокзалах по-прежнему нет сопровождающих. Такие выводы сделала Татьяна Муравьева, которая несколько лет назад потеряла зрение. В августе прошлого года мы уже говорили с ней о проблемах слепых и слабовидящих людей в Одессе. И вот сейчас «Одесская жизнь» решила узнать, изменилась ли с тех пор ситуация.

— Стала ли «дружелюбней» городская среда по отношению к инвалидам по зрению?

— К сожалению, ничего глобального за последнее время не произошло. Плюсом остается то, что при ремонте дорог теперь выкладывают тактильную плитку на остановках, тротуарах, спусках к проезжей части. Но минус — эта плитка очень узкая, неудобная, по сути бесполезная. Она должна быть хотя бы один метр в ширину. Чтоб ее нащупать, нужно идти вдоль трамвайных линий или дороги, которая обычно запаркована. Если перемещаться по центру тротуара, то понять, где находится тактильная плитка, очень сложно. А на переходах, особенно когда там стоит много людей, она вообще недоступна. Я точно не буду бить людей тростью, чтоб нащупать ее.

Звуковые светофоры у нас тоже есть во многих местах, но они сделаны для галочки. Например, на Канатной большинство из них установлены по диагонали. То есть на четной стороне улицы они есть, а на нечетной — нет. Во время интенсивного движения светофор не слышно.

Кроме того, у нас в общественном транспорте по-прежнему не сообщается номер маршрута. Систему оповещения включают только по утрам и вечерам в некоторых трамваях. При этом она полностью отсутствует в маршрутках и троллейбусах. Ведь установить в транспорте специальную программу, которая бы озвучивала хотя бы номер маршрута, — не так сложно. Почему такие элементарные вещи у нас не делаются?

— Помимо городской инфраструктуры, какие есть еще препятствия?

— Поход в газовые, социальные службы или подобные им учреждения всегда превращается в проблему. Почему-то у них не предусматривается персонал, который бы помогал слабовидящим, незрячим людям или инвалидам с ДЦП, которые не могут держать ручку, писать заявления. Ведь не за всеми закреплены соцработники, не у всех есть сопровождающие. Поэтому, когда попадаешь в такую организацию один, приходится просить помощи у посетителей или уходить, не решив свой вопрос.

Еще сложности возникают со снятием денег в банкоматах. Самостоятельно это сделать невозможно. А в отделениях банков сотрудники также отказываются помочь. Бывает, конечно, что работники идут навстречу, но это редкость.

К тому же в Украине до сих пор нет сопровождающих на автостанциях. При этом они предоставляются на ж/д вокзалах. Кассу можно найти по звуку. А вот как дальше? На просьбу сопроводить до транспорта отвечают: «У нас такой услуги нет».

— Чувствуете ли вы себя полноценно в обществе?

— Да, потому что я достаточно хорошо знаю город.

— Помогают ли вам люди в транспорте, магазинах, общественных местах?

— У нас прекрасный город и отзывчивые люди. Особенно откликается молодежь. По сравнению с пятью годами ранее, когда я только потеряла зрение, сейчас окружающие помогают намного больше. В Одессе не чувствуется никакого презрения, чего не скажешь о некоторых других городах Украины.

Беседовала Марина АНИМУЦКАЯ

Ранее, три года назад, мы рассказывали о том, какие проблемы у незрячих людей в Одессе.