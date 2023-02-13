Как футбольный защитник стал защитником Украины и получил орден «За мужество»

Это было в конце декабря под Бахмутом… Этот бой длился около восьми часов и превратился в сплошной ад. Оккупанты непрерывно готовили из минометов и автоматических станковых гранатометов, пытаясь во что бы то ни стало прорвать линию обороны украинских защитников. Но наши ребята терпели и держались, методично разрушая планы противника и поражая его живую силу.

Последний боевой приказ командир механизированного взвода Василий отдал после 15 часов 26 декабря. А потом было ранение – досадное и опасное. Минометный осколок попал под пах, повредил руку и застрял у позвоночника. Было очень больно, но под плотным вражеским огнем офицер еще с тремя ранеными собратьями все же сумел добраться до пункта эвакуации и выжить всем смертям во зло!

До войны жил в Польше и совмещал футбол с другой работой

Это, как говорится, лишь один из эпизодов длительного боевого пути награжденного орденом «За мужество» III степени командира взвода одной из механизированных бригад лейтенанта Василия на псевдо «Тренер».

Почему «Тренер»? Потому что по специальности он – тренер по футболу. И эту специальность 30-летний офицер получил после окончания Львовского государственного университета физической культуры. В течение пяти лет учился там Василий и параллельно овладел военной специальностью, занимаясь на кафедре военной подготовки Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Из стен учебного заведения Василий вышел не только тренером, но и младшим лейтенантом запаса. Правда, по специальности он пока не работал, но и со своим любимым футболом до самого начала широкомасштабного российского вторжения почти не расставался.

— Серьезно заниматься футболом я начал в 9-м классе, записавшись в футбольную секцию. В школьные и студенческие годы на позиции правого защитника играл за команду города Новояворовск и защищал цвета футбольного спортивного клуба «Яворов». А сразу после окончания университета ребята, с которыми играл в одной команде, предложили попробовать свои силы в одном из футбольных клубов Польши, где они, кстати, в то время и выступали. Я согласился, о чем, конечно, не жалею, — рассказал «Тренер».

По его словам, впоследствии оказалось, что владелец клуба одновременно также руководитель строительной фирмы, специализировавшейся на выполнении монолитных работ. Нашел он рабочее место и для Василия, который в течение почти двух лет, как говорится, сочетал приятное с полезным. Преимущественно в выходные играл в футбол, а в будни упорно овладел еще одной специальностью, обучаясь мастерству вязки арматурных каркасов, монтажу опалубки фундамента, стен, колонн и перекрытий.

— То есть в Польше я зря времени не терял, за что, так сказать, получал двойной заработок – и за трудовую, и за спортивную деятельность.

Новая работа и жизнь в двух странах одновременно

— Но в 2017 году я перевелся в другую строительную компанию и ушел из футбольного клуба. Ушел, но бутсы на гвоздь не повесил, возобновив свои выступления за клуб моей юности из Новояворовска. Как успевал работать в Польше, а играть в Украине? Успевал. Надо только иметь желание. Ведь матчи проходили по выходным. Так что каждую пятницу ночью я возвращался на Львовщину, а вечером воскресенья или утром понедельника снова отправлялся за границу. Как говорится, вертелся как белка в колесе. Но в 2018 году на футбольной площадке я получил серьезную травму. В итоге – разрыв боковых связок коленного сустава. После этого я семь месяцев лечился и восстанавливался. В Польшу, конечно, уже не вернулся. Какой в таком состоянии был из меня рабочий? И с футболом тоже на время пришлось распрощаться, — вспомнил Василий.

Потом все в его жизни наладилось. «Тренер» поправился. Снова появился на футбольной площадке. Стал работать на Родине, руководя двумя строительными бригадами и выполняя все те же монолитные работы. В 2021 году он вернулся в футбольный клуб «Яворов». В том же году он стал чемпионом первой лиги Львовской области. Отпраздновал со своими одноклубниками это событие, строил планы на будущее и в спорте, и в предпринимательской деятельности. Но не суждено. Началась война… И правый футбольный защитник стал защитником Украины!

Начало войны, обучение и первые позиции

— Офицерские погоны я надел уже 27 февраля, вступив в должность командира взвода отдельной механизированной бригады. Сначала нас на три дня отправили в один из Учебных центров на Львовщине, где мы овладевали образцами иностранного вооружения, в том числе и знаменитыми «джавелинами».

— Вскоре отправились в Ровно, а уже оттуда в сторону украинско-белорусской границы, где находились в течение трех недель с целью предоставления достойного отпора на случай продвижения войск агрессора с территории Беларуси.

100 дней сопротивления в Благодатном Николаевской области

К счастью, враг не рискнул, и нашу часть передислоцировали на Николаевщину. А нашей роте сразу было поручено занять позиции на одном из более ответственных секторов обороны южного региона – в селе Благодатное, — говорит комвзвода.

Вот так с футбольной площадки новый офицер сразу оказался в самом эпицентре ведения боевых действий. Там, где в то время было тяжелее и опаснее всего.

Подразделение «Тренера» вошло в Благодатное в апреле и находилось там до начала августа. Это были сто дней ада и мужественного сопротивления наших защитников агрессору. Перевести дыхание удавалось далеко не всегда. А как это сделать, если рашисты били даже не каждый день, а каждый час.

— Чаще всего по нам работали из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Подвергались обстрелам и из «Градов» и «Ураганов». Трижды на окраину села заходила вражеская ДРГ. Но ничего – выстояли и победили в ближнем бою, потому что по-другому не могли, не имели права, – рассказывает комвзвода.

Постоянно находясь от врага на расстоянии около одного километра и оказавшись почти в кольце, сухопутники мужественно оборонялись и всячески поддерживали друг друга. По словам Василия, иногда казалось, что силы уже заканчиваются. И именно в этот момент поднимется во весь командирский рост ротный на псевдо «Электрик» и подбадривает: «Давайте, ребята, давайте, надо держаться!». И они держались.

В первые дни августа рота Василия вышла из Благодатного и передала позиции другому подразделению бригады.

Передислокация в более безопасное место

— Скажем так, мы осуществили передислокацию в более безопасный район. Там и расстояния до вражеских позиций измерялись уже не сотнями метров, а километрами. Соответственно, и количество вражеских прилетов значительно уменьшилось. Если в Благодатном часто рашисты били по нам непрерывно в течение двух-трех часов и, так сказать, морально давили на нас, то на другом участке фронта в сутки приходилось лишь по несколько вражеских «приходов». Разница была существенная. Но в Благодатное нам еще приходилось возвращаться и неоднократно. В частности, и в августе, за что меня наверняка и наградили орденом «За мужество», — поделился воспоминаниями «Тренер».

Офицер рассказал, что через две недели после его выхода из села оккупанты все же смогли занять Благодатное.

— Впервые они начали штурмовые действия 12 августа. Но, в частности, и благодаря помощи со стороны нашего подразделения нам вражеское наступление удалось остановить. А вот уже через неделю, к большому сожалению, отстоять село уже было не суждено, — с грустью констатирует Василий.

Помощь побратимам

Сам он снова вместе со своим подразделением пришел на помощь своим собратьям из другого подразделения и вел себя по-геройски. Земля содрогалась от массированного залпового огня, а он вытаскивал на себе из-под обстрелов раненых солдат и почти в течение суток на расстоянии нескольких сот метров от рашистов скрывал и перевязывал пятерых боевых товарищей, трое из которых вообще не имели возможности самостоятельно передвигаться. А потом на себе тащил их в безопасное место, откуда ребят удалось эвакуировать.

— Наверное, за это меня и наградили орденом «За мужество». Об этом я узнал в сентябре. Правда, награду пока еще не получал. Не успел. А вообще для меня главное, что ребята на радость всем остались в живых! – говорит комвзвода Василий.

Освобождение Херсонщины и возвращение в Благодатное

И все же он вернулся в Благодатное. Это произошло в ноябре в ходе наступательной операции в Херсонской области. Как приказал «Тренер», приказ о выдвижении с ранее занятых позиций он получил около 4 часов утра. И первый бросок нужно было сделать именно в сторону села, которое его подразделение стойко удерживало в течение долгих ста дней с апреля по август кровавого 2022 года.

— В том, что именно нашему подразделению было поручено освобождать Благодатное, конечно, был смысл. Ведь, как говорится, там нам был знаком каждый кустик. Да и, учитывая наш опыт по обороне села, мотивация у нас была изрядная. К слову, Благодатное мы заняли без боя. Рашисты спешно покинули его. Мы переночевали там одну ночь, увидели счастливые лица знакомых местных жителей и утром выдвинулись дальше в направлении других населенных пунктов, — продолжил свой рассказ Василий.

По словам офицера, их победный марш Николаевщиной и Херсонщиной продолжался стремительно, но с соблюдением всех мер безопасности.

— Отступая, рашисты заминировали многие участки местности. Так что, как говорится, нужно было быть очень внимательными и смотреть во все стороны, — вспоминает комвзвода.

— И таким образом шаг за шагом мы двинулись вперед, поднимая наше знамя в освобожденных от российских захватчиков населенных пунктах. На несколько дней мы остановились в одном из населенных пунктов, расположенном на расстоянии несколько десятков километров от Херсона. Оттуда осуществили еще одну передислокацию в другое место, а через две недели поступил приказ о выдвижении в сторону Бахмута, — рассказал «Тренер».

Передислокация под Бахмут

На этом самом ожесточенном участке фронта офицер пробыл десять дней. В середине декабря он принял позиции у такого же командира взвода из другой механизированной бригады. А 26 декабря получил осколочное ранение. Все это время комвзвода находился на передовой и вел ближний бой с коварным агрессором. Василий утверждает, что против них бросали заключенных «вагнеровцев». Но это совсем не значит, что там не воюют профессиональные русские военные.

— Сначала в прорыв идут зеки. А за ними уже выдвигаются регулярные подразделения рашистов. Это можно было распознать и по форме одежды, и по тактике ведения боя оккупантами. Армейцы и одеты лучше, и, в отличие от «вагнеровцев», в их действиях прослеживается не хаотичность, а какая-то слаженность, — делится собственным боевым опытом офицер.

На этой изнурительной и долгой войне ему нигде не было легко: ни в Благодатном, ни под Бахмутом. И однозначно ответить на вопрос, где труднее было, командиру взвода сегодня не просто.

— Понимаете, на юге наши позиции каждый день накрывали артиллерийским и минометным огнем. А на востоке тоже каждый день мы вступали в ближний бой с оккупантами. Можно сказать, что смотрели врагу прямо в глаза и чувствовали его дыхание. По-своему повсюду было тяжело. Да и вообще на войне легко не бывает, — рассудительно говорит Василий.

Ранение осколком под Бахмутом и лечение

Под Бахмутом он вступил в поединок с российскими захватчиками утром 26 декабря. А после обеда получил ранение и около двух километров с осколком в теле и тремя ранеными боевыми товарищами под плотным вражеским огнем пробирался в пункт эвакуации. А впоследствии была операция по изъятию осколка и лечение в учреждениях здравоохранения Днепра и Луцка.

Ныне награжденный орденом «За мужество» III степени лейтенант Василий на псевдо «Тренер» понемногу поправляется, набирается сил и готовится к возвращению в свое подразделение на восток. Война изменила и закалила его. В действиях офицера все больше чувствуется уверенность, а боевую обстановку, в которой он оказывается, он научился оценивать спокойно, без паники и с холодным разумом.

– Я почти все время находился на передовой. Да, первые минут двадцать после начала боя страх ощущается, но потом более или менее успокаиваешься, как говорится, берешь себя в руки и начинаешь трезво оценивать ситуацию. По моему убеждению, на войне человек в морально-психологическом смысле должен быть подготовлен даже больше, чем в физическом. Я, например, хорошо понимал, куда иду. Знал, что там будет кровь, погибшие и раненые. А некоторые этого не осознавали. И они находятся в шоковом состоянии уже даже тогда, когда видят рядом боевого товарища, которому нужно немедленно оказать помощь. Война – дело стойких и психологически подготовленных людей, – констатирует Василий.

Василий быстро адаптировался в военной среде

Несмотря на то, что до начала широкомасштабного российского вторжения Василий вообще не служил в армии, он достаточно быстро адаптировался в военной среде.

— Мое армейское становление не было тяжелым и длительным. Во-первых, времени на расшатывание не было. Как говорится, сразу – в бой. А во-вторых, армия – это сплоченный коллектив. А я до этого все время был в футбольном коллективе и хорошо осознал, как вести себя в нем. Кроме этого меня всегда достаточно интересовала армейская тематика и не для галочки я учился на военной кафедре. Ведь очень хотел приобрести как можно больше знаний и навыков в этом направлении. На «военке» я изучал теорию и вел огонь из разных видов оружия. В гражданской жизни любил играть не только в футбол, но и в пейнтболе. На первый взгляд, казалось, что эта игра – утешение для отдыха. Но она имитирует огневые контакты и пусть с применением пневматического маркера, а не настоящего оружия, учит действовать командой, быстро оценивать обстановку и применять тактические приемы. Так что во время своего становления на войне опыт пейнтбола мне очень пригодился, — уверенно утверждает «Тренер».

Планы после окончания войны

После войны офицер намерен вернуться на футбольную площадку и на свою позицию правого защитника и по возможности реализовать себя по специальности тренера, обучая детей и юношей финтам и другим премудростям спорта №1. Он хочет жить в мирной, свободной стране, ради чего уже почти год мужественно защищает ее территориальную целостность и независимость, уничтожая врага на юге и востоке нашего государства.

Фото Дмитрия Завтонова

Вячеслав Диордиев