Как депортированные украинцы могут вернуться домой из россии?

Оккупационные войска депортировали в россию около двух миллионов жителей Украины. Некоторым из них уже удалось вернуться на родину, но многие еще остаются там.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, что для возвращения принудительно депортированные лица должны получить удостоверения на возвращение в Украину. Сделать это можно непосредственно в Государственной миграционной службе (ГМС).

Чтобы изготовить такое удостоверение, человеку достаточно обратиться на «горячую линию» Минреинтеграции по номеру 15–48 (работает круглосуточно).

Кроме того, родственники депортированного могут обращаться за изготовлением удостоверения непосредственно в территориальные подразделения ГМС. Такое право предоставили:

одному из родителей или другому законному представителю, если депортированному не исполнилось 18 лет;

одному из супругов;

совершеннолетним детям;

родным братьям или сестрам.

Документ будет изготовлен бесплатно в течение пяти дней. Срок его действия – до трех месяцев.

Передать документы в россию человеку, на которого они оформлены, можно через родственников, волонтеров или международные организации.

Фото: Слово и Дело