Как действовать в случае радиоактивной аварии

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины рассказали, что делать при радиоактивной аварии. Да, пусть нам никогда не придется применять эти правила на практике, но, как говорится, кто предупрежден – тот вооружен.

Как отмечают в Центре общественного здоровья, в условиях войны важно понимать алгоритм действий в случае разных чрезвычайных ситуаций, одна из которых – радиационная авария.

Из-за радиационного воздействия у человека могут быть нарушены жизненные функции различных органов (органы кроветворения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта и т.п.) и может развиваться лучевая болезнь под влиянием ионизирующих излучений.

При оповещении о радиационной аварии необходимо:

оставаться в помещении или немедленно зайти в него;

зайти в укрытие, подвал или внутрь здания. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания;

забрать внутрь домашних животных;

закрыть и заблокировать все окна и двери в помещении, не подходить к ним без необходимости;

сделать многодневный запас воды в герметичных емкостях. Продукты питания завернуть в пленку и положить в холодильник или в шкаф;

подготовить маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания;

следить за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.

Если необходимо выйти из укрытия:

выходить только в случае необходимости. Использовать респиратор, надеть плащ и резиновые сапоги и перчатки.

не раздеваться на улице, не садиться на землю, не купаться в открытых водоемах, не собирать грибы или лесные ягоды;

по возвращении домой снять верхний слой одежды. Поместить одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держать его подальше от людей и домашних животных.

умойтесь. Если такая возможность есть, примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не тритесь и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны;

если возможности принять душ нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лицо и открытые части вашего тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на ваши руки и лицо протрите веки, ресницы, уши;

наденьте чистую одежду.

Как безопасно питаться и пить воду?

употребляйте воду только из проверенных источников. Пока спасатели или власти не сообщают о безопасности водопроводной воды, пока вода в бутылках будет оставаться не загрязненной. Упаковка защищает жидкость от радиоактивных веществ;

кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ. Имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления;

вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивные вещества. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя и упаковок пищи и воды;

даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды;

безопасна пища из герметичных контейнеров (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.). Также безопасна пища, которая хранилась в холодильнике или морозильной камере;

перед открытием протрите пищевые контейнеры и кухонные принадлежности влажной тканью или чистым полотенцем. Используемую ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном месте, вдали от людей и животных.

Йодопрофилактика

При получении указаний проведите йодную профилактику, принимая в течение 7 дней по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия, а для детей до 2-х лет – часть таблетки (0,04 г). При отсутствии йодистого калия используйте йодистый раствор: три-пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 2-х лет – 1-2 капли.

Что рекомендует доктор Комаровский

Кроме того, о том, как защитить себя и своих детей в случае аварии на АЭС, рассказал известный врач Евгений Комаровский:

Напомним, сейчас оккупационные российские войска обстреливают Запорожскую АЭС в Энергодаре.

Между тем, по состоянию на утро пятницы, 4 марта, радиационный фон в Запорожской области оставался без изменений и не представлял угрозы жизни и здоровью населения.

Фото: Ukr.Net, видео: YouTube-канал Евгения Комаровского