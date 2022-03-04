Новости Одессы и Одесской области

Какова ситуация на Запорожской АЭС?

Какова ситуация на Запорожской АЭС?

По состоянию на 07:00 часов 4 марта 2022 года, радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.
Об этом информирует Телеграм-канал Запорожской областной военной администрации.

Рецепты

Как сообщается, территориальные структурные подразделения госучреждения «Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава» провели плановые мониторинговые исследования радиационного фона. В результате было установлено, что радиационный гамма-фон не превышает свойственный для этой территории природный фон:

  • г. Энергодар – 9-12 мкР/час;
  • г. Мелитополь – 9-12 мкР/час;
  • пгт. К-Днепровка – 11.2 мкР/час;
  • г. Бердянск, г. Орехов, г. Токмак, пгт Черниговка, пгт Андреевка – 12.5 мкР/час;
  • г. Пологи гамма фон 11-14 мкР/час;
  • г. Васильевка 16 мкР/час.

Фото: myslo.ru

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить