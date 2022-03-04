Какова ситуация на Запорожской АЭС?

По состоянию на 07:00 часов 4 марта 2022 года, радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.
Об этом информирует Телеграм-канал Запорожской областной военной администрации.
Как сообщается, территориальные структурные подразделения госучреждения «Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава» провели плановые мониторинговые исследования радиационного фона. В результате было установлено, что радиационный гамма-фон не превышает свойственный для этой территории природный фон:
- г. Энергодар – 9-12 мкР/час;
- г. Мелитополь – 9-12 мкР/час;
- пгт. К-Днепровка – 11.2 мкР/час;
- г. Бердянск, г. Орехов, г. Токмак, пгт Черниговка, пгт Андреевка – 12.5 мкР/час;
- г. Пологи гамма фон 11-14 мкР/час;
- г. Васильевка 16 мкР/час.
Фото: myslo.ru
Цей матеріал також доступний українською