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Юморине – 50: редкие мгновения из истории одесского праздника смеха (фоторепортаж)

Юморине – 50: редкие мгновения из истории одесского праздника смеха (фоторепортаж)

То ли праздник смеха, то ли День дурака (шута, паяца и так далее, так далее). Некоторые даже называют 1 апреля Днем джокера. А это уже серьезно и несет совершенно иную смысловую нагрузку. Какая, собственно, разница? Одесская Юморина – это одесская Юморина. Надо же – пятидесятилетний юбилей нашей юморной «дамы» совпал с войной. Не до смеха? Или, наоборот? Будем смеяться назло тварям?

Одесская Юморина: «Люди улыбаются!»

– Как же я рад, что люди улыбаются! Назло всему, а все равно улыбаются! – кажется, это были первые слова Бориса Барского, когда он переступил порог арт-галереи Летнего театра в Горсаду.

Одесская юморина, фотовыставка, Борис Барский

Борис Барский

Да, трудно не улыбнуться, когда вся галерея «утопает» в запечатленных фотографами мгновениях Юморины. Некоторые из этих фото сделаны еще в первый год одесской Юморины… На некоторых даже автор не указан: так и не смогли установить.

Одесская юморина, фотовыставка
Выставка в честь Юморины
Одесская юморина, фотовыставка2
Одесская юморина на старых фото
Одесская юморина, фотовыставка3
Фото с Юморины разных лет
Одесская юморина, фотовыставка, шествие
Одесская юморина, фотовыставка4
Одесская юморина, фотовыставка5
Одесская юморина, фотовыставка6
Одесская юморина, фото разных лет

Полувековой юбилей праздника смеха в Одессе… Такие разные пятьдесят первоапрельских дет! Они, собранные воедино на одной выставке, – как еще один кусочек истории города. Веселой истории, пусть даже порой «зашкаливающе» веселой. И той, прошлогодней – первой Юморине на военном положении.

«Одесситы не шутят, они так мыслят»

Некоторые посетители выставки ищут себя, некоторые пытаются угадать, что означала та или иная фраза, кому-то чуть грустно…

На открытии выставки прозвучало, что так как-то получилось: одесситы не шутят, они просто «так мыслят и так говорят. И даже серьезные вещи стараются выразить так, что получается смешно»…

Черно-белые фото и яркие, красочные. Мгновения первого дня апреля, когда многие в обязательном порядке выходили на улицы, чтобы встретить колонну с искрометным юмором.

Одесская юморина, фотовыставка в Одессе
Одесская юморина, фотовыставка. Делиев
Одесская юморина, праздничное шествие
Одесская юморина, фотовыставка7
Одесская юморина, фотовыставка8
Одесская юморина, фотовыставка, шествие
Фото с Юморины
Одесская юморина, фотовыставка9
Одесская юморина, фотовыставка10
Одесская юморина, фотовыставка11
Одесская юморина, ходули
Одесская юморина, фотовыставка12
Одесская юморина, фотовыставка, КВН
Одесская юморина, КВН
Одесская юморина, Потемкинская лестница
Одесская юморина, фотовыставка12
Одесская юморина, фотовыставка, посетители
Одесская юморина, фотовыставка13
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Да, уже история, к которой можно теперь прикоснуться, побывав на Юморинной одесской выставке…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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