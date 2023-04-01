Юморине – 50: редкие мгновения из истории одесского праздника смеха (фоторепортаж)

То ли праздник смеха, то ли День дурака (шута, паяца и так далее, так далее). Некоторые даже называют 1 апреля Днем джокера. А это уже серьезно и несет совершенно иную смысловую нагрузку. Какая, собственно, разница? Одесская Юморина – это одесская Юморина. Надо же – пятидесятилетний юбилей нашей юморной «дамы» совпал с войной. Не до смеха? Или, наоборот? Будем смеяться назло тварям?

Одесская Юморина: «Люди улыбаются!»

– Как же я рад, что люди улыбаются! Назло всему, а все равно улыбаются! – кажется, это были первые слова Бориса Барского, когда он переступил порог арт-галереи Летнего театра в Горсаду.

Да, трудно не улыбнуться, когда вся галерея «утопает» в запечатленных фотографами мгновениях Юморины. Некоторые из этих фото сделаны еще в первый год одесской Юморины… На некоторых даже автор не указан: так и не смогли установить.

Полувековой юбилей праздника смеха в Одессе… Такие разные пятьдесят первоапрельских дет! Они, собранные воедино на одной выставке, – как еще один кусочек истории города. Веселой истории, пусть даже порой «зашкаливающе» веселой. И той, прошлогодней – первой Юморине на военном положении.

«Одесситы не шутят, они так мыслят»

Некоторые посетители выставки ищут себя, некоторые пытаются угадать, что означала та или иная фраза, кому-то чуть грустно…

На открытии выставки прозвучало, что так как-то получилось: одесситы не шутят, они просто «так мыслят и так говорят. И даже серьезные вещи стараются выразить так, что получается смешно»…

Черно-белые фото и яркие, красочные. Мгновения первого дня апреля, когда многие в обязательном порядке выходили на улицы, чтобы встретить колонну с искрометным юмором.

Да, уже история, к которой можно теперь прикоснуться, побывав на Юморинной одесской выставке…

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