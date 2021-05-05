Юбилей газеты «Одесский дачник»: 30 лет на ваших сотках

Первый номер «Дачника» был рожден тоненькой четырехполоской, приложением к одесской областной газете «Земля и люди», в которой ежемесячно выходила рубрика «Подворье». И вот, в канун первомайских праздников, 26 апреля 1991 года увидел свет первый выпуск газеты «Дачник», который сразу стал бестселлером, поскольку его раскупили буквально на второй день после поступления в продажу.

Информационный вакуум

Тогдашний «Дачник» сотрудники редакции распространяли в электричках, по дороге на свои дачи, среди дачных кооперативов и предприятий. Дефицит информации на приусадебную тематику был настолько большим, что газету даже массово тиражировали на ксероксе и продавали в электричках. Чтобы защититься от подделок, редакции пришлось сделать цветным логотип газеты, что по тем временам было весьма дорого.

«Лихие девяностые» для нас действительно были лихими и с приключениями, приходилось печататься практически на картонной бумаге, менять крафт-бумагу на газетную любого размера, а потом резать ее под нужный формат. Нам даже приходилось ежемесячно менять типографию, так как партийные органы запрещали нас печатать.

В этом же году приложение переросло в отдельное издание, у него появился свой подписной индекс, оно стало восьми-, затем шестнадцатиполосным, увеличилась периодичность, вырос тираж — более 30 тысяч экземпляров.

Стараниями наших подписчиков о нас узнали далеко за пределами Одесской области, и возникла необходимость внесения газеты в «Каталог изданий Украины». Во время перерегистрации газеты как всеукраинского издания возникли трудности — после нас появилась еще одна всеукраинская газета «Дачник» (г. Херсон). Нам ничего не оставалось, как к существительному «Дачник» добавить прилагательное «Одесский».

Не раз приходится перелистывать пожелтевшие страницы первых номеров «Дачника», многие подшивки которого сделаны с огромной любовью верным нашим читателем Владимиром Терновым. Каждый, без преувеличения, том подшивки — это уже история.

«Вместе до истины докапываться»

С первых номеров в издании заявлена концепция, которая не изменилась и до нынешнего времени. Вот цитата из статьи «Для вас, дачники!», опубликованной в первом выпуске:

У каждого из вас, дорогие дачники, есть свои изюминки, нешаблонные подходы, интересные наблюдения, а также немало нерешенных вопросов. Хотелось бы сообща на страницах «Дачника» опытом делиться и ответы давать, спорить и вместе до истины докапываться.

Тогда же родились рубрики, которые благополучно существуют и сегодня: «Сад», «Ягодник», «Огород», «Виноградник», «Цветник», «Комнатные цветы», «Экзоты», «Искусство кулинара», «Аптека на грядке», «Сам себе мастер», «Подворье», «Кошкин дом», «Луна и Мы»… Всего постоянно находятся в работе около сорока рубрик.

Нас часто ругают за мелкий шрифт. Мы честно обещаем «исправиться», но все равно продолжаем в том же духе, так как нам есть что сказать читателям.

В 2013 году, начиная с юбилейного пятисотого выпуска, мы стали полноцветным изданием, а через год газета стала выходить в журнальном формате. И совсем недавно вышел юбилейный восьмисотый выпуск «Одесского дачника».

Создатель и вдохновитель

Первый редактор, создатель, идейный вдохновитель и учредитель газеты, заслуженный журналист Украины Анатолий Иванович Руденко настолько трепетно любит свое детище, что ни на минуту не перестает о нем думать, хотя уже много лет находится на заслуженном отдыхе. Самое главное для Анатолия Ивановича — чтобы «Одесский дачник» был незаменимыми помощником в саду, на огороде, на винограднике.

Многие годы на страницах газет публиковалась верная спутница жизни основателя газеты Александра Ивановна Руденко (псевдоним Леся Надельская) — страстная любительница цветов, среди которых особо почитаемы фиалки, тюльпаны, нарциссы и розы.

С приходом в редакцию Оксаны Королевой возродились рубрики «На досуге», «Земля и Люди», по-новому заиграли странички «Сад», «Огород», «Защита растений», «Кошкин дом», «Карантинная служба», «Подворье», «Красивая усадьба» благодаря привлечению новых авторов, готовых щедро делиться своим опытом и знаниями.

Аппетитно, со вкусом читаются нынче рубрики «Кладовка», «Искусство кулинара», а также «Растения-целители», «Советы хозяйке» благодаря Александре Папазовой, которая к тому же с большой щепетильностью правит газету как литературный редактор.

В разные годы в редакции работали Анна Войтко, Владимир Барсуковский (до сих пор ведет рубрику «Мир грибов»), Александра Гараз, Ирина Герасименко, Елена Боровицкая, Людмила Галушко, Наталья Михайлова, Денис Кица, Леся Рошка, Мария Корытник, Елена Логинова, Елена Фомина, Владимир Мусич, Юлия Зинченко, Тамара Юраш, Владимир Невмытый (светлая ему память!). Спасибо вам, уважаемые коллеги и друзья!

В огне не горит…

А еще за эти годы у «Дачника» накопилось множество различных дачных историй, которые происходили с нашими читателями.

Бывшая сотрудница библиотеки имени Грушевского Екатерина Леканцева рассказывала, что благодаря «Дачнику» уволилась с трех работ, чтобы полностью отдаться труду на земле и чтению любимого издания.

А однажды в редакцию за помощью обратилась читательница, которая рассказала, как обокрали ее дачу. Но самое обидное — украли подшивку «Дачника» за несколько лет. Редакция тогда восполнила все украденные газеты.

И уж совсем невероятный случай произошел на одной из пригородных дач во время пожара. В домике сгорела вся мебель и вещи, кроме подшивки «Дачника».

А самой искренней и приятной благодарностью для нас всегда были письма, в которых читатели рассказывали, что выписали газету в подарок на день рождения своим родным и близким!

Особая благодарность

Мы благодарны всем, кто нас поддерживает все эти годы: Одесской областной универсальной научной библиотеке имени Грушевского, нашим постоянным и новым авторам, героям публикаций, рекламодателям. Огромное спасибо Геннадию Чабанову и Виктории Кучурке, руководителям Информационного агентства «Центр медиа», которое издает нас в эти весьма нелегкие годы.

Уважаемые наши читатели и почитатели газеты «Одесский дачник»! Мы хотим вместе с вами идти в ногу со временем, помогать выращивать хороший здоровый урожай, грамотно ухаживать за вашими драгоценными сотками земли. Мы знаем о работе на приусадебных участках не понаслышке, нам есть о чем рассказать и чему научить. Спасибо, что вы с нами все эти годы! Оставайтесь с нами! С нами урожайно, вкусно, надежно!

Юрий РУДЕНКО, редактор газеты «Одесский дачник»