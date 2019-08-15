Этот день в истории: 200 лет назад Одесса стала зоной порто-франко

Ровно 200 лет назад, 15 августа 1819 года, в Одессе стала действовать зона беспошлинной торговли — порто-франко. Благодаря этому наш город приобрел свое нынешнее международное торговое значение.

Первая попытка введения свободной зоны была сделана еще в 1798 году попечителем средиземноморских переселенцев Афанасием Кесоглу, который в то время был главным бургомистром города. Он обратился к Павлу I с целым списком предложений, среди которых было дарование Одессе статуса порто-франко, а также герба. И если против герба император не возражал, то просьбу о порто-франко он оставил без ответа.

Позже с таким же предложением в столицу обращался и Ришелье. Даже когда он уехал во Францию, то все равно напоминал об этом императору при каждом удобном случае.

Но только когда генерал-губернатором молодого города стал Александр Ланжерон, был подписан указ о создании зоны свободной торговли в Одессе. Это решение выводило город из общей таможенной системы страны, а в его пределах разрешалось без ограничений выгружать, хранить, переупаковывать и перерабатывать товары.

Первый проект границ порто-франко разработал Жозеф-Филипп Мейффреди. Теперь от остальной территории страны Одессу отделял 23-километровый ров с заставами, который контролировали две таможни.

При этом Молдаванка, Слободка и Пересыпь остались с одной стороны границы, а центр города — с другой. И одесситам, которые работали в центре, приходилось дважды в день проходить таможенную проверку. Когда кресло губернатора занял Михаил Воронцов, он распорядился разработать проект третьей таможенной границы.

Порто-франко просуществовало в Одессе 40 лет, но несмотря на положительные стороны, эта система со временем себя изжила: продукция одесских фабрик облагалась налогом так же, как и импортная, процветала контрабанда. И в 1856 году жители Одессы потребовали порто-франко упразднить.

В столице долго раздумывали, но наконец 31 марта 1858 года решением Государственного совета зона свободной торговли в Одессе была ликвидирована.

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