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Новости Одессы и Одесской области

Экспертиза качества: как не ошибиться с выбором куриного филе

Экспертиза качества: как не ошибиться с выбором куриного филе

Среди наших хозяек куриное филе пользуется огромной популярностью. Из него можно приготовить много разнообразных блюд. К тому же оно считается диетическим продуктом, поэтому его можно есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и проблемах с весом. Единственное, что может вызвать сомнения, – это качество. Именно поэтому центр экспертиз «Тест» провел исследование и обнародовал результаты.

Антибиотиков и гормонов не нашли

Для тестирования было отобрано шесть марок куриного филе: «Гаврилівські курчата», «Чебатурочка», «Знатна курка», «Наша ряба», «Львівська курка» и «Эпикур» (5 – фасованная продукция, 1 – на развес; производитель «Львівська курка» указан со слов продавца).

Продукт проверили по разным показателям. Были проведены лабораторные исследования, изучена маркировка и упаковка продукта, проверен вес фасованной продукции и правильность разделки птицы.

Зачастую первое, что волнует потребителей: есть ли в курином филе антибиотики и гормоны? На этом этапе тестирования все торговые марки показали отличные результаты: ни гормонов, ни антибиотиков, ни микотоксинов (это вторичные продукты обмена веществ плесневых грибов) в курином филе не обнаружили. По этим показателям мясо оказалось полностью безопасным.

Кто неправильно указал вес?

Далее все образцы проверили на микробиологические показатели. Филе прошло обследование по общему содержанию микроорганизмов. Их показатель в мясе не должен превышать определенной величины (5х105 КОЕ в 1 грамме). Две торговые марки провалили этот этап теста. Превышение по показателям было зафиксировано в образцах «Львівська курка» и «Чебатурочка».

Далее филе проверили на наличие сальмонеллы. Ни в одном из исследуемых образцов наличие этой бактерии не выявили.

Но были замечания к весу продукта. Согласно нормативной базе, при массе нетто до 1 кг допускается отклонение в 15 г, если масса больше, то 1,5% от массы. У четырех из шести образцов отклонение было больше, нежели это допустимо. Претензий у экспертов не было только к торговым маркам «Наша Ряба» и «Гаврилівські курчата».

Также эксперты проверили содержание влаги. Согласно данным, содержание влаги в курином филе достигает 69-74% и может быть выше (примерно на 7%), если после убоя применяется водяное охлаждение (на сегодняшний день именно так и охлаждается мясо). По этому показателю замечаний не было.

Как проверить качество филе?

Особое внимание было уделено правильной разделке филе. Учитывая, что все образцы были без добавления кожи, такое филе должно соответствовать следующим требованиям:

  • поверхность должна быть чистой, сухой, но при этом не обветренной;
  • мясо должно быть розового или бледно-розового цвета;
  • консистенция продукта – упругая, при нажатии пальцем мышцы быстро должны восстанавливать форму;
  • никаких следов кожи, костей или кровоподтеков, сгустков крови, а также постороннего запаха быть не должно.

Именно таким характеристикам должно отвечать качественное охлажденное филе.

Без замечаний по этим показателям была только продукция торговой марки «Наша ряба». Небольшие недочеты были у торговых марок «Гаврилівські курчата» (эксперты нашли кусочки кожи) и «Эпикур» (был обнаружен небольшой кровоподтек). У филе «Знатна курка» также был обнаружен кровоподтек. Такой же дефект у выявили и в филе «Львівська курка» вместе с кусочком хрящика. А в филе «Чебатурочка» было слишком много жидкости. Поэтому три последних образца получили за разделку «удовлетворительно». Посторонний запах ни в одном из образцов выявлен не был.

***

По результатам тестирования оценку «отлично» получила марка «Наша ряба». Оценка «хорошо» у филе «Гаврилівські курчата». Торговая марка «Эпикур» получила оценку «удовлетворительно». Оценка «плохо» была выставлена торговым маркам «Знатна курка», «Чебатурочка» и «Львівська курка».

Фото: myasnuyray.com.ua

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Анастасия Рудая ПРОФИЛЬ
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