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«Экипировка» для кухни: выбираем разделочную доску

«Экипировка» для кухни: выбираем разделочную доску

Сегодня в продаже можно увидеть множество разделочных досок из самых разных материалов. Кухонные специалисты говорят, что менять доски нужно каждые 4-6 месяцев, но какую же из них выбрать?

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Деревянная

Если она сделана из цельного куска дерева, то такая доска – оптимальный вариант для любой кухни. Если же по ребру доски идут продольные, параллельные друг другу полоски, значит, она склеена из нескольких слоев фанеры. Со временем при пользовании такой доской от нее будут откалываться мелкие щепки.

Бамбуковая

У такой доски поверхность намного тверже, чем у деревянной, поэтому она более долговечна. Легко отмывается, не сильно тупит ножи. Доски устойчивы к ударам, к появлению царапин, поэтому очень долго сохраняют функциональность.

Пластиковая

Эти доски легкие, долговечные, но очень скользкие, особенно на мокром столе. Если вы решили приобрести пластиковую доску, то лучше выбирать с рифленой поверхностью и желобками для стока жидкости.

Полиэтиленовая

Доски из полиэтилена удобные, гибкие, с них очень легко перекладывать нарезанные ломтики на тарелки. Они устойчивы к зазубринам и деформации.

Стеклянная

Такая доска долговечнее деревянной, но у нее много недостатков. Ножи на стекле тупятся быстрее, поэтому она больше подойдет для декоративных целей или редкого использования.

Каменные

Для изготовления таких досок используется камень или гранит. Они экологически чистые и долговечные. Один из недостатков – большой вес.

Как ухаживать за изделием:

  • После использования кухонную доску нужно промыть под горячей водой с мылом и насухо вытереть.
  •  Для дезинфекции доски рекомендуется применять уксус, соду и лимон.
  •  Хранить разделочную доску лучше в сухом месте, подальше от влаги и горячей плиты. Не храните вместе доски для нарезки овощей, мяса и рыбы.

Фото: Википедия

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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