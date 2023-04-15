Изменится ли курс валют в апреле 2023 года: что будет с долларом и евро

Стоимость доллара и евро в апреле существенно не поменяется. А национальная валюта продолжит укрепляться, полагают банкиры. Каким будет курс валют в апреле, и что на него повлияет, узнавала «Одесская жизнь».

Падение курса доллара и евро

В марте Национальный банк Украины зафиксировал рекордное падение курса доллара на наличном рынке страны. Он подешевел примерно на две гривны — с 40 грн/$ до 38 грн/$. Приблизительно, на такую же сумму стал дешевле евро – с 42, 2 грн/€ до 40 грн/€. И в апреле курс валют продолжает падать.

По оценке финансовых аналитиков, на понижение курса доллара влияют:

валютные депозиты — часть украинцев перешла на банковские трехмесячные депозиты в долларах с официальным курсом;

оживление потребительского спроса — люди стали больше тратить денег в магазинах, покупать то, что раньше откладывали ради сбережений;

помощь от партнеров — Всемирный банк и США пообещали Украине финансовую поддержку, которая вот-вот должна поступить в нашу страну;

активность аграриев — накануне весенних полевых работ увеличился спрос фермеров на гривну;

фиксированный официальный курс НБУ ;

увеличения поступлений валюты от экспорта.

Курс доллара на апрель

На сегодня в обменниках можно купить доллар за 37,70 гривны, продать – за 37, 58 гривен. Доллар на черном рынке можно купить по 37,80 гривны, а продать — по 37,60 гривны.

Курс доллара в банках составляет 37,60-38,00 гривен.

Курс евро на апрель

В обменниках сегодня евро продают в среднем по 40,83 гривны, покупают — по 40,70 гривны.

Купить евро у частников можно по 40,85 гривны, продать — по 40,65 гривны.

Курс евро в банках составляет 40,90-41,30 гривен

Курс валют НБУ

Национальный банк Украины установил официальный курс американского доллара на уровне 36, 57 грн/$. Курс евро установлен на уровне 39,2 грн/€.

Прогноз курса валют на апрель

По прогнозам экспертов, в апреле существенных изменений на украинском валютном рынке ожидать не стоит. Предпосылок к падению гривны и росту иностранной валюты на наличном рынке пока что нет. В НБУ также считают, что нет оснований для изменения официального курса.

По мнению банкиров, на курс валют сегодня влияют: размер финансовой помощи Украине от Запада, прибыль от продажи зерна, политика правительства и размер инфляции. Также положительно повлиять на гривну может успешное контрнаступление ВСУ.

Аналитики прогнозируют, что в апреле наличный курс валют будет находиться в устоявшихся в марте границах: 37, 8 – 38, 8 грн/$ и 40-41 грн/€. Незначительные ситуативные колебания курса – в пределах 50-30 копеек.