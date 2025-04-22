Изменила город и мечту

Одним из первых заведений, где открыли комнату психологической поддержки и начали проводить мастер-классы, стал Измаильский Дворец детей и юношества имени Аллы Ивановой.

Сейчас более 60 детей со статусом ВПЛ посещают здесь кружки, которые выбрали по собственному желанию.

Маргарита и Настя Маричевы

Маргарита Маричева из Николаева из многодетной семьи — в семье их четыре дочери: Маргарите 17 лет, Марии — 15, Насте — 11 и Василисе семь лет. С детства Маргарита и Настя занимались классическими танцами. Из Николаева в Измаил семья переехала в 2022 году к родственникам бабушки. Пожили у них, а потом сняли квартиру. Когда обжились, девушки начали искать внешкольные занятия, так и оказались в коллективе танца «Радуга», в котором сестры занимаются почти два года.

— В Николаеве мы с сестрой посещали несколько кружков и ходили на каратэ. У меня углубленная база по классическому танцу — почти 10 лет занималась балетом, — рассказала Маргарита, — Измаильский коллектив стал для меня второй семьей, здесь я нашла друзей. Для младшей сестры Василисы — это первый танцевальный коллектив.

Маргарита признается, что очень скучает по родному городу и прошлой жизни, но нужно двигаться дальше. Девушка решила поступать в Измаильский государственный гуманитарный университет на факультет иностранных языков, хотя раньше хотела связать свое будущее с искусством и стать хореографом.

Нитяная графика для разгрузки

Виктория Шкода

Двенадцатилетняя Виктория Шкода не может удержать слез, когда рассказывает о своем родном городе Каховке. В доме, в котором проходило ее детство, повреждены окна и двери. Оставаться там было опасно, поэтому девушка с семьей приехала в Измаил в апреле 2022 года к своему крестному.

В Каховке девушка ходила в художественную школу, но все ее работы остались в родном доме. В Измаильском дворце Виктория посещает кружок нитяной графики. Учиться этому начала недавно, поэтому изделий еще мало. На самом деле, признается девочка, что приходит сюда, чтобы хоть ненадолго отвлечься от мыслей о своих близких, которые остались в Каховке.

Почти одновременно с Викторией пришел в этот кружок Олег Немержицкий из Херсона. Парень посещает также занятия по изучению английского языка. Нитяная графика для него — это тоже своеобразная разгрузка.

А куда дальше?

Илья и София

Из Николаева приехал Илья Брагинец. Он начал танцевать с 11 лет в коллективе народного танца. Когда приехал в Измаил в 2022 году, то пришел в коллектив современного танца «Ритм».

— Моя семья выезжала из Николаева, когда взяли Херсон. Мы понимали, что оставаться в городе опасно и выехать не сможем, если будет поврежден мост. Нервничали тогда и ехали в никуда, а когда удалось выехать, то стали думать — а куда дальше? Выбрали Измаил и не пожалели, — рассказал Олег.

София Шевченко приехала в Измаил из города Горское Луганской области. Из родного места согнали взрывы, которые раздавались постоянно. София сразу выбрала занятия в театральном отделении, как только увидела спектакли с участием измаильского коллектива.

К разговору о том, как они оказались в новом городе, не все дети готовы, — кому-то это до сих пор тяжело, и при упоминании о родных местах на их глазах выступают слезы. Но все они реализовывают себя, занимаясь тем, что интересно и что позволяет отвлечься.

Брат в Алешках, как Робинзон

Прошло больше двух лет, как Елена Баженова с мужем приехала из города Алешки, что на Херсонщине, в Измаил.

Елена — преподаватель изобразительного искусства, и ей очень хотелось возобновить занятия с детьми. Сначала в арендованном помещении создала художественную студию для детей и взрослых. А потом узнала, что во Дворце есть вакансия по ее специальности. Так она стала руководительницей кружка по рисованию.

— В Алешках остался брат мужа, которому 60 лет. Он там теперь, как Робинзон, совсем один. Мой брат с 2014 года пошел добровольцем в ВСУ. На передовой попал под обстрел дронами, получил ранение от осколков, и уже полгода находится в госпитале.

Знаете, в Измаиле мне нравится: красивый, цветущий город. Трудно только с арендой жилья. Очень дорого.

Кружок, где преподает Елена, также посещают дети ВПЛ. Они в основном уже адаптировались. Один маленький ребенок уже и забыл, откуда приехал.

Двое детей Елены также приспособились к новым условиям, учатся и реализуют свои увлечения.

— Я рада, что в городе есть заведение, в котором могу поделиться своими знаниями. Для детей, которые потеряли родной дом, — это возможность продолжать активную жизнь, — уверена женщина.

Как помочь адаптироваться на новом месте?

Наталья Федонец

Несколько советов от практического психолога Дворца детей и юношества Натальи Федонец:

активно взаимодействуйте с окружающими;

придерживайтесь привычного ритма жизни и режима дня;

больше гуляйте вместе с ребенком;

займитесь любимым хобби или в кружках по интересам, или дома;

делайте зарядку и больше двигайтесь — это хорошо снимает напряжение.

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