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Из легенды во враги народа: как пилот родом из Одесчины пережил Сталинские пытки и вернулся в небо

Из легенды во враги народа: как пилот родом из Одесчины пережил Сталинские пытки и вернулся в небо

Станислав Скальский еще при жизни стал легендой. Он был асом и героем битвы за Британию. Коллеги-летчики говорили, что у него «птичий инстинкт», а враги называли его «летающей смертью». Он воевал с первого и до последнего дня Второй мировой войны. Ему пришлось сражаться в составе двух армий на трех разных фронтах и поставить два «боевых рекорда» — он стал самым результативным польским летчиком, а впоследствии и лучшим польским асом всей войны.

Открыл счет в первый день войны

СТАНІСЛАВ СКАЛЬСЬКИЙ На фюзеляжІ ЛІТАКА СкальсЬкого кІЛЬКІСТЬ ЗБИТИХ ПРОТИВНИКІВ

Станислав Скальский родился 27 ноября 1915 года в городе Кодыма Балтского уезда Подольской губернии. Его отец был агрономом в имении князя Трубецкого. В 1918-м семья переехала под Харьков, затем в Збараж, а в 1923 году поселилась в городе Дубно (ныне Ровенской области). Там Станислав окончил начальную школу, а затем — гимназию.

Успешно сдал вступительные экзамены в Технический университет Варшавы. Однако вскоре перешел на консульско-дипломатическое отделение Университета политических наук. В местном планерном аэроклубе и зародилась его любовь к авиации. Отличные летные результаты и крепкое здоровье позволили поступить в летную школу в Демблине, после окончания которой Скальскому присвоили звание младшего лейтенанта и направили в 4-й авиационный полк в Торуни.

Так Скальский стал авиатором. Боевое крещение получил в июне 1939 года. Тогда он по тревоге поднялся в воздух, атаковал немецкого воздушного разведчика и заставил его совершить посадку. В первый день Второй мировой войны Станислав открыл счет сбитым немецким самолетом. Всего за время военных действий ас совершил 321 боевой вылет, участвовал в 746 воздушных боях, сбил 19 немецких машин.

Военный с псевдонимом «Гражданский»

СТАНІСЛАВ СКАЛЬСЬКИЙ разом з А.Конингемом-маршалом Британських ВВС (ліворуч) і польським генералом Казимежом Соснковським.

Псевдоним «Гражданский» Станислав Скальский получил от коллег из Демблина. Он никак не мог привыкнуть к военной дисциплине. Но благодаря хорошим результатам в воздухе и зачислению всех этапов тренировки в мае 1938 года Станислава направили на Курс высшего пилотажа в Грудзёндзе. Здесь немного свободнее смотрели на военную дисциплину. Летчики должны были подготовиться к опасности, которая могла ждать их в воздухе (погода, авария двигателя, ошибки измерения и т.д.), инициатива и самостоятельность премировались.

Прославился Станислав Скальский во время битвы за Британию. Он дважды чудом избегал смерти. В сентябре 1940-го в последний момент перед взрывом он выпрыгнул с парашютом из горящего самолета. Но, обожженный пламенем, в госпитале провел всего три дня. Опираясь на трость, он не только дошел до своей эскадрильи, но и в тот же день сбил два немецких «мессершмитта». Интересно, что эскадрилью, которой он командовал, называли «Цирком Скальского» — за смелость и виртуозность в воздухе.

Англичане предлагали должности, а он вернулся в Польшу

СТАНІСЛАВ СКАЛЬСЬКИЙ

В битве за доминирование в небе Великобритании между Люфтваффе Германии и Королевскими воздушными силами вместе с английскими пилотами участвовали 140 польских летчиков. Среди них больше всего отличился уроженец Кодымы Станислав Скальский. Он одержал двадцать две победы в воздухе (первые шесть немецких самолетов сбил еще в сентябре 1939-го над Польшей).

После войны лучшему асу, награжденному высокими наградами, предлагали должности в военно-воздушных силах Великобритании, США и Пакистана. Англичане предлагали Скальскому гражданство Великобритании, возможность продолжения авиационной карьеры и преподавания в академии, но он в 1947 году вернулся в Польшу.

Командование авиации Войска Польского предложило ему должность инспектора техники пилотирования. Карьера пилота не сложилась, потому что 4 июня 1948 года его арестовали по фальшивому обвинению в шпионаже в пользу Великобритании.

Из героя сделали врага народа

ШИМОН СКАЛЬСЬКИЙ

Станислава Скальского поместили под стражу и подвергли жестоким допросам и пыткам, которые продолжались до июля 1949 года.

«Не все были одинаковы, когда дело доходило до избиения, — вспоминал Скальский спустя годы. — Помню часы, проведенные в компании крупнейших руководителей следственного отдела… Всего их было пятеро. Они не опускались до палок и пинков. Били с холодным расчетом, били нас резинками и чем-то, что свистело — думаю, это были полоски медного листа или проволоки. После каждого удара человек чувствовал, будто ему отрезали кусок тела, избиение — как четвертование».

7 апреля 1950 года Скальского приговорили к смертной казни на сталинском показательном процессе.

Предложение написать прошение о помиловании к власти он отклонил, проведя год в камере смертников.

Что давало силы Станиславу Скальскому, у которого была слава лучшего польского летчика Второй мировой и которого назвали «врагом народа», «английским шпионом» и приговорили к смертной казни? То, что дело сфабриковано, подтвердила дальнейшая реабилитация летчика. Но тогда он едва не распрощался с жизнью. Но о помиловании не просил.

Над обреченным летчиком смилостивился президент Польши Болеслав Берут после неоднократных просьб семьи и военных побратимов Скальского. Расстрел заменили на пожизненное заключение. К тому же пребывание за решеткой имело некоторые «смягчающие» обстоятельства. Народный герой и одновременно «враг народа» мог даже писать, чем и воспользовался, написав и уже после освобождения издав книгу «Черные кресты над Польшей».

В ноябре 1956-го его восстановили на службе, вернули воинское звание и присудили компенсацию за несправедливое заключение.

Скальский вернулся к военной карьере. В апреле 1972 года ушел в запас в звании полковника. В конце 1980-х он занялся политикой и дважды избирался в парламент.

В 1988-м получил ранг бригадного генерала. В 2004 году в Варшаве на 89-м году жизни перестало биться сердце отважного и страдальческого воина.

В память о летчике и его семье

СТАНІСЛАВ СКАЛЬСЬКИЙ Могила аса в ВаршавІ.

В родном городе Кодыма открыт бронзовый бюст и мемориальная доска выдающемуся летчику.

Также в селе Лабушное, там, где находился дом семьи Скальских, открыта мемориальная доска отцу авиатора, агроному Шимону Эдмонду Скальскому.

В Кодымском историко-краеведческом музее действует экспозиция, посвященная легендарному земляку.

Один эпизод

Пилот описал один из эпизодов Второй мировой войны, во время которого сбил первый немецкий самолет.

— Около 5.00 командир эскадрильи капитан Ласковский, который умер на следующий день, сообщил, что мы воюем с немцами. Через несколько минут я взлетел и направился в Торунь. Я набрал высоту, еще был утренний туман, и в какой-то момент увидел вражеский самолет, который летел далеко подо мной. Я сделал два выстрела и сбил его.

После приземления Станислав Скальский все же помог подбитым немцам. А через 30 лет он был в Лондоне на премьере фильма «Битва за Британию», и когда его представили генералу Адольфу Галланду, одному из командующих Люфтваффе, он спросил о судьбе обоих пилотов. Немецкий генерал сказал, что они дожили до 1945 года. Какова их дальнейшая судьба, он не знал.

Любов Кузьменко
Любовь Кузьменко ПРОФИЛЬ
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