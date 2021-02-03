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Ивановский мост получил шанс на реконструкцию

Ивановский мост получил шанс на реконструкцию

Ивановский путепровод, состояние которого за последние годы не раз вызывало нарекания со стороны жителей Одессы, наконец-то ждет ремонт. Об этом стало известно во время заседания бюджетной комиссии горсовета в начале февраля. В тот же день мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился закрыть аварийный мост для грузового транспорта. Движение большегрузов теперь запрещено там до конца года.

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Ивановский мост наконец-то получил шанс на реконструкцию – бюджетная комиссия Одесского горсовета согласовала выделение девяти миллионов гривен для начала ремонта сооружения. Это цена проектной документации. Общая же стоимость и сроки начала ремонта пока неизвестны.

Начальник управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Сандул добавил, что вывод о техническом состоянии Ивановского путепровода будет готов в середине февраля. Его уже заказали, на следующей неделе специалисты приступят к работе.

Для справки

Ивановский путепровод обеспечивает выезд из Одессы в южном направлении, связывает город с аэропортом и открывает дорогу на «Седьмой километр». Ивановский путепровод, чаще именуемый Ивановским мостом, построили в 1967 году. Он представляет собой пролетную конструкцию, которая соединяет Черемушки с промышленными районами Одессы. Длина моста – 355 метров, ширина – 18 метров. Дорожники сообщали, что объект нуждается в капремонте, еще в 2004 году. Однако там только несколько раз латали асфальт и освежали разметку. При этом в часы пик по мосту проезжает четыре-пять тысяч автомобилей в час, что ставит его вровень с самыми загруженными трассами Одессы – Днепропетровской и Люстдорфской дорогами, улицами Балковской и Столбовой.

Ранее мы публиковали: В Одессе до конца года закрыли проезд грузовиков по Ивановскому мосту

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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