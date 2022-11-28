Историк Ярослав Грицак: Украина – это виагра для Европы

Одессу посетил известный украинский историк Ярослав Грицак. Он приехал по приглашению проекта #ReOpenUkraine и встретился с одесситами в пространстве “Книгарня-кав’ярня” где почти два часа говорили на тему «Война как катастрофа — война как повод».

Пан Ярослав с позиции историка и истории рассказывал, как войны движут историю; о победах, которые могут перерасти в поражения; о возможностях и угрозах, которые создает эта война для преодоления прошлого. Одесситы, в свою очередь спрашивали о влиянии войны на Европу и мир, о будущих шагах, которые должна сделать власть, чтобы не повторять прошлых ошибок, о не только негативных последствия российской агрессии, но и положительные моменты о деимпериализации и пути Одессы в этом процессе.

Мы собрали десять основных тезисов Ярослава Грицака, которые кажутся нам показательными и значимыми:

Чем шире кризис, тем шире ощущение, что надо менять страну. Война создала такую ​​ситуацию в стране, что хуже быть уже не может. И это значит – время прыгать. Точка. Победа в этой войне не решает вопрос российской опасности. Она остается. Это говорит история. Я не верю в развал России. Как бы нам этого ни хотелось, этого не произойдет. Потому что я не вижу того, кто будет разваливать Россию. У нас есть восхищение тем, что мы делаем и мы заслуживаем этого. Мы очень сейчас хороши, я никогда не испытывал столько любви, как сейчас. Это лучшие времена нашей жизни, хотя и самые опасные. Но я очень боюсь, что мы будем в этом чувстве ослеплены. Решающей судьбой деимпериализации являются политические реформы. Я боюсь, чтобы мы сосредоточим все внимание на Екатерине второй, забыв о построении независимых судов. Имея эмоции, мы забываем о рациональных вещах. В такой позиционной войне первым проигрывает тот, кто не может выдержать бремя войны. Война заканчивается коллапсом. Это вопрос ресурсов: военных, экономических, человеческих, готовности долго выдерживать это напряжение. Истощить и сломать украинцев – очень важная для них вещь. Перестаньте строить украинскую нацию – модернизируйте ее. Это разные вещи. Нация уже есть. Нынешняя Украина, это виагра для Европы. Надо понимать, что многие люди, формировавшие позицию Путина – это русские либералы. Один из них — Волошин, если вы помните, глава администрации, либерал. Каждый народ можно довести до состояния бешенства. Для этого нужно активизировать власть и подконтрольные масс-медиа. Если вас так сковать месяц, год, пять лет, то вы не заметите, как станете бешеными. Немецкая нация была культурной нацией, и что? Я считаю, что и украинцев можно довести до бешенства. Здесь вопрос, есть ли предохранители, яд. Украинцы за тридцать лет имеют ее, а у россиян нет. Их иммунитет очень низок.

Ярослав Грицак – украинский ученый, историк и публицист. Доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета. Директор Института исторических исследований Львовского национального университета имени. Франко. Преподавал как гость-профессор в Гарвардском и Колумбийском университетах, был многолетним сопредседателем Немецко-украинской исторической комиссии. Гость-профессор Центральноевропейского университета в Будапеште ((1996—2009 гг.). Первый вице-президент Международной ассоциации украинистов (1999—2005 гг.). Почетный профессор НаУКМА. Автор исследований и книг по истории Украины, имеет более 500 научных публикаций на историческую тематику.

Фото Юлии Сущенко