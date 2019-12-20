История Одессы: в этот день в 1828 году создали Императорское общество сельского хозяйства

20 декабря 1828 года по инициативе Михаила Воронцова в Одессе было создано Императорское общество сельского хозяйства.

Эта организация была призвана содействовать развитию сельского хозяйства на юге России. Учредителями общества, наряду с Воронцовым, были Жак-Луи Дессеме, которого одесситы называли Яковом Дессеметом, и Николай Герсеванов. Дессеме имел звание профессора, а также был известным на юге селекционером роз, владельцем роскошного питомника и основателем первого в Одессе ботанического сада. Герсеванов принимал участие во многих военных кампаниях и, кроме сельскохозяйственного общества, состоял в обществе истории и древностей. Именно он первым высказал на страницах «Одесского вестника» свое мнение о том, что суслики наносят непоправимый вред земледелию.

Общество сельского хозяйства состояло из 340 действительных членов, 70 членов-корреспондентов и ставило перед собой весьма амбициозные цели. С первых дней существования руководители общества организовывали выставки, знакомили жителей южных районов с новыми сортами растений, пород животных и даже новыми марками сельскохозяйственных машин. Кроме того, общество активно участвовало в освоении земель под сады и виноградники, развивало в южных районах овцеводство, табаководство и виноградарство.

Периодически по инициативе общества организовывали конкурсы, на которых выбирали лучшие сельские хозяйства и награждали их хозяев. У общества была собственная ферма, где специалисты проводили опыты по улучшению пород животных и сельскохозяйственных культур, а в специальных изданиях давали советы по ведению хозяйства.

Первым президентом общества был Михаил Воронцов, он занимал этот пост до самой смерти. К юбилею члены общества преподнесли ему бронзовую медаль и благодарственный адрес, который заказали известному художнику Федору Гроссу. В разные годы общество возглавляли Александр Строганов, Михаил Толстой, Федор и Николай Сухомлиновы, Павел Коцебу.

Фото: tudoy-sudoy.od.ua

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