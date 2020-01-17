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Новости Одессы и Одесской области

История Одессы: своими садами и парками Одесса обязана Гансу Герману

История Одессы: своими садами и парками Одесса обязана Гансу Герману

В январе 1812 года в Одессу по приглашению герцога Ришелье прибыл немецкий садовый мастер Ганс Герман, который стал первым озеленителем Одессы.

До того, как приехать в наш город, он девять лет работал в ботаническом саду Академии наук Санкт-Петербурга. В Одессе Герман создал городскую плантацию растений, которая находилась в конце Канатной улицы, примерно на месте современного стадиона «Спартак». Здесь выращивали первые деревья для озеленения города, а также растения и травы для одесских больниц.

Денег на «зеленое строительство» никто не выделял, вернее, тех скудных средств, которые  получали первые озеленители, хватало только на оплату труда самого Германа и двух его помощников. Но их сил для ухода за плантацией и озеленением города явно не хватало. 

Тогда одесские власти нашли самый простой выход — в помощь Герману стали привозить арестантов, которым платить не нужно было вообще. Сами арестанты не горели желанием помогать садовому мастеру, работали спустя рукава, а некоторые даже сбегали. Дошло до того, что с заключенными стали приезжать приставы, чтобы наблюдать за работами. 

Самой большой проблемой для садовников был недостаток воды для полива, но Герман сумел преодолеть климатические трудности, и уже к концу следующего года вдоль одесских тротуаров росло 240 новых деревьев. Вскоре на улицах появились и акации, которые садовому мастеру посоветовал высадить в городе Михаил Воронцов. 

Кроме Германа, растениями Одессы занимался и Карл Десмет. Однако он больше работал на территории ботанического сада, а Герман непосредственно занимался уходом за саженцами. Он также следил за сохранностью и внешним видом парковых скамеек.

Проработав в сфере озеленения Одессы более 50 лет, садовник получил бриллиантовый перстень и золотую медаль, но не официальный чин, который давал бы ему право на пенсию. Денежного обеспечения для состарившегося Германа добился губернатор Павел Коцебу. 

Использованы материалы сайта lotsia.com.ua

Фото: odessa360.net

 

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